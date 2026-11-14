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Спорт

Россия обыграла Украину в финале ЧЕ по настольному теннису U-13

Сборная России стала победителем чемпионата Европы по настольному теннису среди спортсменов не старше 13 лет. Финал турнира, который прошел в турецком Невшехире, завершился победой россиян над командой Украины со счетом 3:0.
В состав российской сборной вошли Виктория Рыбальченко, Михаил Кириллов, Олеся Ильина и Елисей Клочко. Спортсмены выступали на турнире под национальным флагом страны.
17 июля Европейский союз настольного тенниса (ETTU) вслед за Международной федерацией настольного тенниса (ITTF) снял ограничения со спортсменов из РФ. Российские теннисисты получили возможность выступать в международных соревнованиях без дополнительных условий.