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Коммерсантъ FM
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Премьер Нидерландов выступает против вступления Украины в ЕС в 2030 году

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказал, что не поддерживает вероятность вступления Украины в Евросоюз (ЕС) в 2030 году. По его мнению, для вступления в ЕС Украина и другие кандидаты должны «выполнить тысячи условий», и нельзя идти им на уступки.

Как уточнил господин Рютте, «вопрос не в том, когда будут готовы страны, а в том, готовы ли страны». Он убежден, что если ЕС примет новых членов, то «принятие решений и прочие вопросы станут еще более сложными». «Я категорически не согласен с этой датой»,— сказал премьер на полях саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде (цитата по ТАСС).

Глава Евросовета Шарль Мишель допускал, что Украина может стать членом ЕС к 2030 году. Он отмечал, что для этого Киеву нужно будет «выполнить домашнюю работу». По данным Financial Times, ЕС придется потратить €186 млрд на Украину в случае ее вступления.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Евросоюз перешел все границы».

Лаура Кеффер

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