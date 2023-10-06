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Коммерсантъ FM
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Посол: Испания не стала запрещать въезд автомобилей из РФ

Посол РФ в Испании Юрий Клименко заявил, что испанские власти не стали по аналогии с другим странами Евросоюза (ЕС) запрещать въезд машин с российскими номерами. Дипломат считает подобную меру «абсурдной» и рассчитывает, что Мадрид не станет уподобляться ЕС.

«Насколько нам известно, на данный момент Испания не вводила запрет на въезд сюда автотранспортных средств с российскими номерами»,— рассказал господин Клименко в интервью «Известиям».

8 сентября Еврокомиссия (ЕК) опубликовала разъяснения, согласно которым, граждане России не могут въезжать на территорию Евросоюза на автомобилях с российскими номерами. Запрет на въезд автомобилей с российскими номерами ввели Финляндия, Эстония, Литва, Латвия и Польша. Франция изучает возможность введения такого запрета. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эти ограничения «нацизмом».

О разъяснениях ЕК — в материале «Ъ» «О шмон, ты мир».

Лаура Кеффер

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