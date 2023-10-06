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Коммерсантъ FM
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Владелец «Яндекса» ответит за слова

Условия разделения компании могут измениться из-за заявлений Аркадия Воложа

Условия по разделению активов «Яндекса» между его российской и международной структурами, которые обсуждаются в профильной правкомиссии, изменились вследствие критики военных действий со стороны сооснователя компании Аркадия Воложа, сообщил Frank Media и подтвердили источники “Ъ”. По неофициальной информации, в первую очередь речь идет о финансовой составляющей — сумма, которая должна была отойти нидерландской Yandex N.V., снизилась с $250 млн до $70–80 млн. Эксперты считают, что перспектива снятия санкций для господина Воложа важнее суммы сделки.

После августовского заявления сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа, в котором он осудил военные действия РФ на Украине, отношение властей к процессу разделения активов компании изменилось, говорят источники Frank Media и собеседник “Ъ”, близкий к правкомиссии по иностранным инвестициям: «Компания фактически показала свое отношение к России, поэтому есть четкая позиция, что условия по продаже актива будут меняться в худшую сторону, в том числе с точки зрения стоимости».

Источник “Ъ”, близкий к правительству, уточнил, что предварительные документы по сделке поступили еще весной, но «затем параметры пересмотрели». Впрочем, собеседник “Ъ”, близкий к Минцифры, утверждает, что в комиссию передавались только документы по реструктуризации активов, а также по сделке о выходе Uber из «Яндекса» (см. “Ъ” от 21 апреля). По его словам, документов со схемой продажи Yandex N.V. российского бизнеса в комиссии еще не было. Между тем, по данным Frank Media, комиссия исходно согласовала выплаты по обязательствам «Яндекса» перед головной Yandex N.V. в размере $250 млн, а теперь сумма снизилась до $70–80 млн.

Yandex N.V. представила план разделения активов в ноябре 2022 года. Компания хотела сама развивать международные части четырех направлений бизнеса «Яндекса»: облачных сервисов, автономного транспорта, разметки данных (идентификации объектов для машинного обучения) и образования. В сентябре источник “Ъ”, близкий к одной из сторон сделки, говорил, что планы не менялись (см. “Ъ” от 8 сентября). На долю в российском «Яндексе», сообщал РБК в июне, претендуют основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, владелец Kismet Capital Group (KCG) Иван Таврин и структура, связанная с лидером фракции «Новых людей» в Госдуме Алексеем Нечаевым. Также интерес к «Яндексу» выражал ВТБ, но в июне глава банка Андрей Костин говорил, что не видит смысла в «рыночной сделке».

В отчетности для инвесторов, последняя версия которой (за второй квартал) опубликована в июле, «Яндекс» обещал раскрыть план по разделению активов до конца года. Косвенные признаки изменений уже есть. Так, в июне зарубежный образовательный бизнес «Яндекса», который назывался Practicum по аналогии с русскоязычным «Яндекс Практикумом», был переименован в TripleTen. Также компания объявила, что сервис разметки данных «Толока» сосредоточится на зарубежных клиентах, для РФ же запущена отдельная платформа «Яндекс Задания» (см. “Ъ” от 26 июля). В «Яндексе» отказались от комментариев, в Минцифры и подкомиссии по выдаче разрешений на сделки не ответили на запросы.

Ярким заявлением Аркадий Волож в том числе пытается добиться снятия с себя санкций ЕС, отмечает главный аналитик компании «РегБлок» Анна Авакимян, и в случае успеха бизнесмен «может пренебречь» возросшими издержками на разделение активов «Яндекса»: «Выход из-под санкций может принести ему экономическую прибыль в размере не менее $500 млн против бухгалтерского убытка в около $150 млн». Под прибылью, по ее словам, понимается оценочный прирост капитала, полученный благодаря разморозке части активов и созданию высокотехнологичного бизнеса за границей.

Раздел активов «Яндекса», по мнению госпожи Авакимян, близится к завершению: «Сказалось посредничество Алексея Кудрина (бывшего председателя Счетной палаты, с декабря — советника по корпоративному развитию "Яндекса".— “Ъ”)». Однако, считает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян, «нет уверенности в том, что компания раскроет подробности до конца года».

Юрий Литвиненко, Юлия Тишина

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