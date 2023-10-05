Белгородский губернатор сообщил о шести сбитых БПЛА

Над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила шесть беспилотников, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, добавил он.

На фоне российской военной операции на Украине в регионе введен режим высокого уровня террористической опасности. Вчера, 4 октября, господин Гладков сообщил, что ночью системы ПВО сбили 19 БПЛА. В результате было повреждено одно из административных зданий в Белгороде. В тот же день беспилотниками были атакованы Брянская и Курская области, никто не пострадал.

Лаура Кеффер