Совет Госдумы обсудит отзыв ратификации договора о запрете ядерных испытаний

Совет Госдумы на ближайшем заседании обсудит отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Накануне, 5 октября, президент Владимир Путин в ходе заседания клуба «Валдай» отметил, что Россия подписала и ратифицировала запрет на испытания ядерного оружия, в отличие от США. По его мнению, «теоретически можно отозвать эту ратификацию».

«Ситуация в мире изменилась. Сегодняшние вызовы требуют новых решений. На ближайшем заседании Совета Госдумы обязательно обсудим вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Это соответствует национальным интересам нашего государства. И будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор»,— написал Вячеслав Володин в Telegram.

Россия подписала ДВЗЯИ, запрещающий все виды ядерных взрывов, в 1996 году, а в 2000-м ратифицировала. США подписали, но до сих пор не ратифицировали договор, что не дает ему вступить в силу. При этом обе страны взяли на себя обязательство воздержаться от ядерных испытаний. СССР провел свое последнее ядерное испытание в 1990 году (Россия их не проводила), США — в 1992-м.

5 октября в ходе конференции в рамках XX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин подчеркнул, что в военной доктрине России указывается возможность применения ядерного оружия в двух случаях. Первый — в ответ на применение против страны ядерного оружия, второй — агрессия против нее с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Президент отметил, что пока не видит необходимости в доктрине что-то менять. В то же время, по словам Владимира Путина, существуют призывы вернуться к испытаниям ядерного оружия. Однако Россия подписала и ратифицировала договор о запрете на испытания ядерного оружия, в отличие от США, которые его подписали, но не ратифицировали, отметил глава государства.

Подробнее о выступлении Владимира Путина — в материале «Ъ» «Валдай нам сил все это пережить».