Швеция передаст истребители Украине только после вступления в НАТО

Министр обороны Швеции Пал Джонсон сообщил о передаче нового пакета помощи Украине на сумму 2,2 млрд шведских крон ($199 млн). Новый пакет в основном состоит из артиллерийских боеприпасов. Господин Джонсон на пресс-конференции также отметил, что рассматривает возможность отправки на Украину истребителей, передает агентство Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David Mareuil / Pool Photo / AP Фото: David Mareuil / Pool Photo / AP

Правительство попросило вооруженные силы страны оценить возможность поставки истребителей Jas Gripen до 6 ноября. Министр подчеркнул, что по соображениям внутренней безопасности Швеции необходимо стать членом НАТО прежде, чем она отправит самолеты.

Эти меры стали 14-м пакетом помощи Швеции Украине. Общая стоимость военной помощи с февраля 2022 года от скандинавской страны составит более 22 млрд шведских крон.

В мае 2022 года, Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. 4 апреля 2023 года Финляндия вступила в альянс. Вступлению Швеции помешала Турция, потребовав выполнить обязательства по борьбе с терроризмом. В августе генсек НАТО предположил, что осенью текущего года Швеция вступит в альянс. Турция согласилась одобрить заявку Швеции, но летом турецкий парламент ушел на каникулы.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александра Горошилова