Лихие девятинулевые

Состоятельные россияне, ограниченные в инвестициях за рубежом из-за военных действий на Украине и санкций, выходят на отечественный фондовый рынок. Рублевых миллиардеров на нем уже около 500, на их счетах лежит почти 1,6 трлн руб.— пятая часть всего портфеля брокеров. Еще более 1,8 трлн руб. находится на счетах размером от 100 млн до 1 млрд руб. Причем если в 2022 году на фоне нестабильности и высоких рисков состоятельные граждане консервативно скупали золото, сейчас локальные возможности расширяются, в том числе и за счет новых инструментов. Но для полноценной замены зарубежных продуктов российского рынка недостаточно, поэтому профучастники все внимательнее смотрят в сторону пока еще дружественных РФ стран.

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Инвесторы оправляются от блокировок

В условиях постоянно расширяющихся санкций и других ограничений состоятельные россияне начинают играть все более значительную роль на российском фондовом рынке.

По данным ЦБ, на середину года количество брокерских счетов с активами свыше 1 млрд руб. не превышало 500 шт., но их суммарный объем достигал 1,59 трлн руб. С начала года он увеличился более чем в 2,5 раза, а их доля в общем портфеле брокерских компаний достигла 20%. Стремительно росли активы инвесторов и со счетами от 100 млн до 1 млрд руб. (более 7,3 тыс. шт.). И хотя их доля в общем объеме за первое полугодие увеличилась лишь с 22% до 23%, общий объем активов вырос более чем в 1,4 раза, до 1,84 трлн руб.

Всего по итогам третьего квартала брокерские счета на Московской бирже имели более 27,5 млн человек. С начала года рост составил 20%, а с начала 2022 года — более чем 60%. Общее количество счетов достигло 47,5 млн шт. Однако львиная доля остается пустой — по данным ЦБ, свыше 87% счетов на середину года имели активы менее 10 тыс. руб. На счета объемом до 1 млн руб. приходится лишь 10% активов физических лиц на брокерском обслуживании. Причем с начала года объем активов на них сократился почти на 8%, до 686 млрд руб.

Схожая картина наблюдается и в доверительном управлении. Объем активов у инвесторов со счетами свыше 1 млрд руб. с начала года вырос на 180%, до 321 млрд руб., а их доля — с 9,3% до 20,7%. Доля менее состоятельных клиентов (со счетами 0,1–1 млрд руб.) осталась на уровне чуть выше 31%, хотя объем активов вырос на треть, превысив 0,5 трлн руб.

Эксперты отмечают, что после начала военных действий на Украине состоятельные россияне в основном пытались сохранить активы в банках из «токсичных» юрисдикций, решая вопрос с ВНЖ и гражданством, но были и те, кто уходил в более дружественные юрисдикции либо возвращал вложения в РФ.

С учетом того что за полтора года с российского рынка ушли многие зарубежные инвестбанки и управляющие компании, с которыми сотрудничали частные инвесторы, обслуживание через локальных профучастников стало безальтернативным.

Приток, говорят они, наблюдается и со стороны действующих, и со стороны новых клиентов. «Опытные инвесторы эмоционально отходят после блокировок активов и вкладывают свободные деньги, в частности, в акции для защиты от инфляции и ослабления рубля»,— отмечает директор Alfa Capital Wealth Андрей Бабиян.

Ранее крупные инвесторы использовали зарубежную инфраструктуру для инвестирования в ценные бумаги или размещали средства через трасты и фонды, которые проводили сделки,— это не позволяло идентифицировать реальных бенефициаров, отмечает директор департамента инвестиционных решений и развития премиального сегмента Росбанка Дмитрий Енуков.

Теперь же чаще выбирается локальная инфраструктура, которая не имеет санкционных рисков. «В 2023 году многие состоятельные клиенты пересмотрели инвестиционные стратегии в пользу внутреннего рынка, руководствуясь тем, что наиболее безопасно на сегодняшний день держать средства в России»,— отмечает руководитель МКБ Private banking Юрий Бабин.

Увеличение инвестиций состоятельных граждан идет на фоне активного восстановления российского фондового рынка после обвала, произошедшего в феврале 2022 года. В начале сентября 2023 года индекс Московской биржи впервые за полтора года приблизился к уровню 3300 пунктов. Даже с учетом последовавшей коррекции третий квартал индекс завершил на отметке 3133 пункта, прибавив за девять месяцев 45%.

«У нас достаточно высокая ключевая ставка, то есть инструменты денежного рынка и облигационные выпуски дают уникальную возможность зафиксироваться в доходности выше 13% годовых, даже краткосрочный денежный рынок позволяет зафиксировать в районе 12–13% годовых. Рынок акций также сохраняет потенциал»,— отмечает руководитель по работе с состоятельными клиентами и развитию частных капиталов Tinkoff Private Сергей Мальцев.

Сильный рост акций, как отмечает руководитель группы продаж и клиентских операций ПСБ Игорь Федосенко, способствовал росту аппетита к риску у клиентов, в том числе и у состоятельных, которые обычно более консервативны, чем другие инвесторы. Об этом свидетельствуют и данные опроса “Ъ” крупных участников рынка. Общая доля инвестиций в структуре активов состоятельных россиян выросла до 33–40%, тогда как в конце 2021 года показатель находился на уровне 28–30%. Доля российских акций выросла с 1–5% до 4–15%.

Заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и «Привилегии» ВТБ Евгений Береснев рассказал, что по итогам первых восьми месяцев этого года инвестиционный портфель состоятельных клиентов банка превысил 1,6 трлн руб., увеличившись с начала года на 34%. При этом вложения в акции увеличились на 68%, почти до 450 млрд руб.

Импортозамещение инвестпродуктов

В целом санкции и уход иностранных банков и инвесткомпаний привели к резкому сокращению доступных инвестиционных инструментов.

Из-за заморозки счета НРД в Euroclear и Clearstream у российских инвесторов оказалась заблокирована большая часть ценных бумаг иностранных компаний и еврооблигаций российских эмитентов. Последние исторически были основной инвестицией состоятельных россиян как защита от повышенных валютных рисков. В конце 2021 года их доля в портфелях составляла 25–40%.

Ограничения затронули и ранее популярные структурные продукты, в том числе инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). Они привлекали многообразием базовых активов и гибкостью настройки под любые потребности. До 2022 года такие инвестиции занимали в портфелях обеспеченных инвесторов 3–17%. По словам управляющего директора Sber Private Banking Андрея Шенка, более 90% структурных продуктов, доступных ранее россиянам, были нотами западных эмитентов. «Сейчас эти предложения клиентам недоступны»,— подчеркивает он. «Кроме того, внешние сетапы стали намного дороже, чем раньше»,— отмечает гендиректор «ТКБ Инвестмент Партнерс» Дмитрий Тимофеев.

Вместе с тем изоляция российского рынка открыла «зеленый путь для российских продуктовых фабрик», отмечает Андрей Шенк. Первой массовой альтернативой зарубежным продуктам стали золотые слитки, которое защищали не только от ослабления российской валюты, но и от волатильности на финансовом рынке. Уже весной 2022 года массовую продажу золотых слитков запустили все крупные банки. Тем более что российские власти оперативно отменили НДС на операции с ними для физических лиц.

«После отмены НДС на золото в начале 2022 года был большой спрос на драгоценный металл, чья доля в портфеле у некоторых инвесторов достигала 10–20 % или больше в зависимости от финансовых целей, которые они ставили перед собой»,— отмечает Юрий Бабин. Раньше на золотые активы приходилось не более 5–10% в портфеле. По данным Минфина, по итогам 2022 года россияне увеличили закупки золота на порядок, до 75 тонн.

В 2023 году спрос на металл продолжает расти. В ВТБ, по данным Евгения Береснева, с начала года объем реализованных золотых слитков вырос в 1,5 раза, превысив 48,2 тонны. «Портфель золотых слитков, оставленных на хранении в банке, превысил 66 млрд руб., увеличившись с начала года на 40%»,— уточнил он. В ПСБ клиенты активно открывают обезличенные металлические счета, которые с начала года выросли на 40%.

Во втором полугодии 2022 года появились и другие финансовые инструменты, чья стоимость была привязана к валюте,— замещающие и юаневые облигации. Первые выпускают российские эмитенты взамен еврооблигаций, по которым из-за санкций до инвесторов перестали доходить выплаты. За год появилось более 30 выпусков таких бумаг восьми эмитентов в целом более чем на $16 млрд, номинированных в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Доходность облигаций с погашением в 2024–2027 годах составляет 6,3–8,4% годовых, а с погашением после 2027 года — 7–8,4% годовых.

Вкладываются состоятельные клиенты и в юаневые облигации. С июля 2022 года уже более десяти эмитентов разместили 25 выпусков общим объемом свыше 78 млрд CNY. Доходности таких облигаций (3,5–6% годовых) ниже, чем у замещающих, но выше, чем, например, по юаневым депозитам (2,5–4% годовых). «Высокие ставки и возможность валютной диверсификации сделали бумаги популярными в сегменте состоятельных клиентов»,— отмечает Игорь Федосенко.

Значительно изменились и структурные продукты, прежде слабо развитые на отечественном рынке. Сейчас квалифицированные инвесторы «могут приобрести структурные продукты на российские акции, биржевые структурные облигации в качестве замены иностранным нотам и акциям, ETF», отмечает Юрий Бабин.

В первые месяцы после февральских событий прошлого года банки почти не размещали структурные облигации. Но во втором полугодии уже перекрыли показатели 2021 года. По оценкам главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, в 2022 году было размещено почти три сотни выпусков таких облигаций на сумму свыше 66 млрд руб. С начала 2023 года уже размещено 572 выпуска на сумму почти 150 млрд руб.

В ИСЖ иностранные ноты замещаются деривативами, обращающимися на Московской бирже, либо опционами, предоставляемыми российскими банками. В качестве базового актива выступают акции и облигации российских компаний, а также товары и индексы. Дмитрий Тимофеев обращает внимание, что у партнеров страховых компаний полисы ИСЖ в подавляющем большинстве базируются на реальных портфелях ценных бумаг, где в основе лежат сбалансированные стратегии с активным контролем риска либо используются стратегии bond repack (продукты с гарантированной доходностью).

Чем заморить инвестиционный голод

Вместе с тем, признают эксперты и профучастники, предложение локальных финансовых продуктов хотя и расширяется, но до сих пор явно проигрывает зарубежным рынкам. На российский рынок выходят новые эмитенты, причем нередко из отраслей, которые раньше почти не были на нем представлены. Однако ни их количество, ни объемы предложения и ликвидность явно не могут удовлетворить повышенные запросы состоятельных клиентов, говорят собеседники “Ъ”.

В качестве ключевых возможных направлений развития участники рынка называют в первую очередь замещающие облигации, потенциал которых пока не раскрыт полностью. До конца года должны определиться с выпусками еще несколько десятков эмитентов — прежде всего Минфин и банки. Это расширит возможности инвесторов, однако вырастет в первую очередь объем рынка, но не его разнообразие. В зачаточном состоянии пока находится и рынок цифровых финансовых активов.

Дмитрий Тимофеев добавляет, что сложившаяся на рынке ситуация «дала второе дыхание ПИФам». У состоятельных инвесторов наибольшим спросом пользовались рентные ЗПИФы коммерческой недвижимости, объем активов которых за прошедшие полтора год вырос более чем втрое, до 114 млрд руб. «В качестве альтернативы прямых инвестиций в недвижимость мы предлагаем ЗПИФы, но и через партнеров можем подобрать варианты конкретных объектов, если у клиента есть интерес»,— рассказывает Сергей Мальцев.

Тем не менее «инвестиционная вселенная ограничена российским рынком», подчеркивает Андрей Шенк. Это усиливает зависимость портфелей от страновых макроэкономических рисков, так что «инвестиционный голод придется вновь утолять за счет выхода в зарубежные юрисдикции».

Одним из центров роста, полагают эксперты, могут стать продукты, ориентированные на рынки дружественных стран, в первую очередь Индии и Китая. «Инвестиционные предложения будут соответствовать основным трендам в экономике — переориентации российского бизнеса на альтернативные рынки, импортозамещение и дальнейшее развитие собственной инфраструктуры»,— считает Игорь Федосенко.

С начала года статус иностранного портфельного инвестора в Совете по ценным бумагам и биржам Индии получили управляющие компании «Альфа-Капитал» и «Первая», а УК «Ингосстрах-Инвестиции» стала квалифицированным иностранным институциональным инвестором (QFII) в Китае.

Оптимизм игроков связан не только с тем, что эти страны не присоединились к санкциям против России и активно увеличивают торговое взаимодействие с ней, но и с масштабами их собственных рынков. На китайском фондовом рынке торгуются акции более 5 тыс. компаний суммарной капитализацией свыше $11 трлн, капитализация индийского рынка составляет $3 трлн.

Впрочем, риски сохраняются и в дружеских юрисдикциях. «В любой момент любой зарубежный брокер или банк в цепочке владения может быть вынужден закрыть счета клиентов с российскими паспортами или перестать принимать пополнения, а также выводить деньги, как мы это уже наблюдали»,— полагает Сергей Мальцев. К тому же выход на фондовые рынки Индии и Китая — трудоемкий и длительный процесс, появления в широком доступе ориентированных на них продуктов игроки не ждут как минимум в этом году.

Виталий Гайдаев