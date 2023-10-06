«Вымпелком» у аппарата

По данным “Ъ”, согласованы условия сделки по выходу Veon из российского бизнеса: «Вымпелком» достанется топ-менеджменту, сделка не предполагает обратного выкупа и будет полностью безденежной. В ее рамках, в частности, «Вымпелком» приобрел бонды Veon на 130 млрд руб., выпустив замещающие облигации с более длительным сроком погашения. В результате соотношение долга компании к EBITDA составит 3,5. Аналитики называют такой уровень критическим и считают, что в ближайшее время компании потребуется привлечение нового инвестора — через прямую продажу акций или IPO.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам трех источников “Ъ” на рынке и собеседника, близкого к одной из сторон сделки, Veon договорился о финальных условиях выхода из российского бизнеса. О сделке может быть объявлено на следующей неделе. По ее итогам 100% ПАО «Вымпелком» перейдет ОАО «Коперник-инвест 3», которое принадлежит гендиректору оператора Александру Торбахову и еще четырем топ-менеджерам. Один из собеседников “Ъ” уточнил, что обратного выкупа акций не предполагается. В Veon не ответили на запрос “Ъ”. В «Вымпелкоме» сказали, что «информация о закрытии сделки с Veon не соответствует действительности».

«Вымпелком» оценен в 370 млрд руб., чистый долг компании составляет 240 млрд руб. Соответственно, поясняет один из источников “Ъ”, equity value составила 130 млрд руб. Одним из условий соглашения стало то, что «Вымпелком» выкупает еврооблигации Veon на сопоставимую сумму и выпускает в пользу их держателей собственные замещающие бумаги с более длительным сроком погашения. Также была опция выкупа бумаг с дисконтом (79,57–92,71% в зависимости от выпуска), но почти все держатели выбрали замещение, уточнил собеседник “Ъ”. Он заверил, что «условие выполнено».

В результате после сделки долг «Вымпелкома» увеличится. Исходя из финансовых показателей компании на конец второго квартала, уточнил один из источников “Ъ”, соотношение долга к EBITDA составит 3,5: «Это выше, чем показатели сопоставимых компаний. Оптимальное соотношение для отрасли — 2–3 к EBITDA. Но учитывая, что "Вымпелком" — высокомаржинальный бизнес, компания сможет обслуживать долг, хотя возможности выплаты дивидендов будут ограниченны». Возможно, допускает он, «Вымпелком» также ограничит капзатраты. «По сути, новые акционеры берут на себя риски, связанные с долгом. Для холдинга важно было обеспечить преемственность, поэтому актив передан управленческой команде»,— подчеркивает один из источников “Ъ”.

«Вымпелком» на 100% принадлежит Veon — телекоммуникационному холдингу, контролирующему активы в СНГ и ряде стран Азии и Африки. LetterOne принадлежит 47,9% акций Veon, free float холдинга на NASDAQ составляет 43,8%, еще 8,3% находится под управлением голландского траста. Учредители LetterOne Holdings — основатели «Альфа-групп» Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев — находятся под санкциями. В мае 2022 года Алексей Кузьмичев и Герман Хан вышли из числа совладельцев LetterOne. Абонентская база «Вымпелкома» (бренд «Билайн») за 2022 год сократилась на 9,3%, до 44,8 млн человек, выручка составила 286,7 млрд руб., EBITDA — 118,5 млрд руб.

Соотношение долга к EBITDA на уровне 3,5 — верхняя граница долговой нагрузки для финансово устойчивой телекоммуникационной компании, говорит главный аналитик компании «РегБлок» Анна Авакимян: «Фундаментально денежные потоки от операционной деятельности "Вымпелкома" должны вытянуть оператора. Но есть существенный негативный фактор, оказывающий влияние на корпоративных заемщиков с повышенным уровнем долга,— стоимость заимствований». Судя по отчетности «Вымпелкома», поясняет эксперт, до 2022 года средняя стоимость заимствований у компании была в районе 7%, в 2022 году — уже 10%, а в 2023 году может вырасти до 13,0–13,7% «в силу ситуации на денежном рынке».

Соотношение долга к EBITDA существенно, соглашается независимый аналитик Анна Куприянова: «Для лидеров отрасли или госкомпаний превышение 2,5 допустимо, но в случае "Вымпелкома", на мой взгляд, критично. Появление нового инвестора абсолютно логично, в конечном итоге бизнес купит кто-то из крупных мультифункциональных игроков, менеджмент может быть только как временный держатель актива». Ранее источники “Ъ” называли среди претендентов на актив «Газпром-медиа холдинг», МТС и Сбербанк.

Подобная долговая нагрузка потенциально сильно ограничивает CAPEX любой телекоммуникационной компании, но в случае с «Вымпелкомом» вряд ли стоит ожидать существенного ухудшения по сравнению с предыдущими годами, когда он был в составе сильно перегруженного долгами Veon, отмечает старший инвестконсультант «Финама» Тимур Нигматуллин: «Так, до реклассификации активов, связанных с РФ, под продажу соответствующее значение долга к EBITDA приближалось к 5. Тем не менее важно понимать валютные риски — долг "Вымпелкома" после замещения будет номинирован в рублях, и, предположительно, валютные риски, связанные с ослаблением нацвалюты, не захеджированы». В то же время, отмечает аналитик, у компании сохраняется опция IPO на Мосбирже, которое позволит заместить часть долгового финансирования на долевое.

В то же время выпуск замещающих облигаций российскими эмитентами первого эшелона — «фактор, который благоприятствует кредитному рейтингу и инвестиционному шлейфу компании», уточняет эксперт финансового рынка Андрей Бархота: «Более того, "Вымпелком" имел рублевую выручку, но валютные обязательства, что создавало для него определенную финансовую уязвимость». Выпуск замещающих бумаг позволит пролонгировать инвестиционную историю эмитента на фоне смены акционера с сохранением «проверенной команды», добавляет эксперт. Он видит у «Вымпелкома» потенциал для роста возврата на капитал до уровня 18–20% с учетом увеличения цен на связь в России.

Юлия Тишина