Евро на открытии торгов превысил 106 рублей

Курс евро в ходе открытия торгов на Московской бирже превысил 106 руб./€ впервые с 16 августа. По данным на 7:11, евро растет на 0,26%, до 106,05 руб./€.

Курс доллара растет на 0,19%, до 100,6 руб./$. Юань дорожает на 0,20%, до 13,75 руб.

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Курсы доллара, евро и юаня преодолевают локальные максимумы с начала недели. По мнению аналитиков, опрошенных «Ъ», доллар может закрепиться выше 100 руб. в отсутствие новых шагов поддержки рубля со стороны финансовых властей. Вчера, 5 октября, доллар закрыл торги на отметке 100 руб., евро — 105,75 руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Замах на сто рублей».