НАТО завершит подготовку сил быстрого реагирования через месяц

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что странам—членам альянса необходимо пристально следить за угрозами, которые, по его словам, исходят от России. Он отметил, что альянс собирается рассредоточить 300 тыс. сил быстрого реагирования по направлениям, где «вероятность агрессии» наиболее высока.

«Мы должны усилить направления, которые находятся под угрозой: восточный фланг, крайний север, а также Атлантический океан. Русские повсюду: в Африке и Средиземноморье, в космосе и киберпространстве. Все направления должны постоянно контролироваться разведкой альянса»,— рассказал Роб Баэур в интервью польскому агентству PAP.

По словам господина Бауэра, следующим шагом для обеспечения безопасности стран–членов НАТО станет распределение сил альянса по отдельным направлениям. «Что здесь нового, так это 300 тыс. сил быстрого реагирования, которые будут готовы через 30 дней»,— сказал глава военного комитета НАТО и добавил, что в структурах командования союзных войск также запланированы изменения.

Отработать «возможное вторжение России на восточном фланге» НАТО планирует в рамках учений Steadfast Defender, запланированных на 2024 год, добавил Роб Бауэр. В нем примет участие около 40 тыс. солдат альянса. «Это одно из крупнейших таких мероприятий со времен холодной войны»,— подчеркнул он.

Учения Steadfast Defender пройдут на территории Германии, Польши и стран Балтии. Впервые они были анонсированы в сентябре. Газета The Financial Times назвала целью учений «отработку попытки отражения российской агрессии, направленной против страны НАТО». В МИД РФ в ответ заявили, что учения альянса — это «тренировка нападения на Россию».