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Коммерсантъ FM
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Губернатор Севастополя: флот отражает атаку двух безэкипажных морских катеров

В Севастополе отражают атаку двух безэкипажных морских катеров, заявил губернатор Михаил Развожаев. Так он прокоментировал информацию о громких звуках в городе.

«Это расчеты ППДО (противоподводно-диверсионного обеспечения) Черноморского флота. По предварительной информации: отражают атаку двух безэкипажных морских катеров»,— написал господин Развожаев в Telegram.

Вчера, 5 октября, у берегов Крыма уничтожили безэкипажный катер ВСУ. В ночь на 4 октября Украина попыталась нанести комбинированный удар по полуострову, направив туда ракеты, беспилотники, а также группу диверсантов.

Подробности — в материале «Ъ» «Комбинированный удар не удался».

Лаура Кеффер

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