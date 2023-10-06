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Коммерсантъ FM
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В отношении гонщика Мазепина продолжают действовать обеспечительные меры ЕС

Обеспечительные меры Евросоюза (ЕС) в отношении российского гонщика «Формулы-1» Никиты Мазепина продолжают действовать, сообщил «Ъ» его представитель. Ранее в официальном журнале ЕС было опубликовано распоряжение Суда ЕС об отмене мер. Однако, как объяснил представитель Мазепина, решения Суда общей юрисдикции о принятии обеспечительных мер в срочном порядке не публикуются, в отличие от апелляционных решений Суда справедливости. Таким образом, невозможно отследить, что меры были отменены, а потом восстановлены.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам представителя, 20 сентября 2023 года Никита Мазепин подал дополнение к своему иску к Совету ЕС, в котором обжаловал новые санкции от 14 сентября. Также 2 октября Мазепин подал новое заявление об обеспечительных мерах уже на основе дополненного иска. Суд ЕС удовлетворил это заявление в предварительном срочном порядке на следующий день. «Таким образом, обеспечительные меры в пользу Никиты Мазепина снова действуют, и основания, по которым было обжаловано предыдущее постановление, устранены»,— уточнил он.

По словам представителя гонщика, неверная трактовка решения суда возникла из-за того, что, в отличие от апелляционных решений Суда справедливости (CJEU), решения Суда общей юрисдикции (General Court) о принятии обеспечительных мер в срочном порядке не публикуются. «Поэтому наблюдатель видит, что меры были отменены, а что они были потом восстановлены — неочевидно»,— добавил он.

Никита Мазепин выступал в «Формуле-1» за американскую команду Haas. В марте 2022 года он попал под санкции ЕС вместе с отцом — Дмитрием Мазепиным, владельцем компании «Уралкалий», которая была одним из титульных спонсоров Haas. Haas также отказалась от сотрудничества с Никитой Мазепиным. 31 июля Мазепин добился частичной приостановки ограничительных мер через суд ЕС. За ним сохранили право въезда в ЕС для переговоров с командами и спонсорами «Формулы-1». Также ему разрешили получать доход от гоночной деятельности.

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