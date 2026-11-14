Правительство выделило 2,4 млрд руб. на льготный лизинг вертолетов
Правительство России направило Минпромторгу 2,4 млрд руб. из резервного фонда на субсидирование лизинга не менее 65 российских вертолетов для санитарной авиации. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Средства предназначены для возмещения части затрат компании «ПСБ авиализинг» на уплату процентов по кредиту, обеспеченному госгарантией. Цель — обеспечение условий льготного лизинга отечественных воздушных судов для нужд санитарной авиации.
Минпромторг должен проконтролировать целевое и эффективное использование выделенных средств, а также представить соответствующий доклад в правительство до 1 марта 2027 года.