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Коммерсантъ FM
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Шольц: Евросоюз необходимо реформировать для принятия в блок новых стран

Канцлер Германии Олаф Шольц посчитал необходимым реформировать Европейский союз (ЕС), чтобы сделать его пригодным для принятия новых стран. Об этом он заявил на неформальном саммите ЕС в Гранаде.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Олаф Шольц

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Мы должны иметь возможность принимать решения квалифицированным большинством, чтобы гарантировать суверенитет и дееспособность Европейского союза»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Господин Шольц добавил, что изменений требует и Европейская комиссия, так как «нельзя все время расширять правительство и изобретать новые министерства». Многие решения, по его словам, сегодня возможно принять только с согласия каждого из 27 членов блока. Среди них — вопросы внешней политики и политики безопасности.

В письме руководителям стран ЕС глава Евросовета Шарль Мишель назвал встречу в Гранаде 6 октября неформальным саммитом. Он сообщил, что представители блока обсудят будущее расширение Евросоюза и определят его стратегические приоритеты на период до 2029 года.

Накануне в Испании прошел третий саммит Европейского политического сообщества. На нем представители почти 50 государств попытались договориться по вопросам миграционного кризиса, конфликта между Арменией и Азербайджаном, эскалации в Косово и боевых действий на территории Украины.

Подробнее — в тексте «Ъ» «В Гранаде же было такому случиться».

Петр Бузлаев

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