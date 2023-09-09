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Коммерсантъ FM
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Переговоры Путина и Эрдогана, визит Блинкена в Киев и выборы в России

Чем запомнилась неделя 4–9 сентября: цифры, цитаты и факты

Владимир Путин во время встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом

Владимир Путин во время встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин во время встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Инициативы недели

Владимир Путин провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, по итогам которой заявил о возможности возобновления зерновой сделки в случае выполнения российских условий.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен во время визита в Киев объявил о выделении Украине военной помощи на $1 млрд, куда впервые вошли снаряды с обедненным ураном.

На саммит G20 в Дели отправился глава МИД РФ Сергей Лавров.

Немецкий разработчик софта SAP уведомил партнеров и клиентов о прекращении поддержки своих решений в России.

Россия может сократить добычу нефти вслед за снижением ее экспорта.

AstraZeneca требует от Минздрава РФ аннулировать регистрацию аналога своего онкологического препарата.

Россияне предпочитают досрочно гасить ипотеку.

Минэнерго РФ обсуждает возврат к несокращенным выплатам нефтяникам.

Минэнерго планирует разрешить экспорт бензина и дизтоплива только нефтеперерабатывающим заводам.

Ряд крупных банков РФ просит отложить с 2025 на 2027 год требования по переходу на российский системный софт.

Открыто движение транспорта по новой платной трассе М-12 «Восток» на участке Москва—Арзамас.

По букве закона

В России проходит единый день голосования.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о присвоении звания «Город трудовой доблести» десяти городам страны.

Следственные органы установили организатора налетов украинских беспилотников на военные аэродромы в России: им оказался командир 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ Сергей Бурденюк.

По обвинению во взяточничестве арестован генерал-майор Константин Огиенко.

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Международной федерации транспортных рабочих (ITF).

Отставки и назначения

Министр обороны Украины Алексей Резников отправлен в отставку.

Депутаты думы Томска утвердили новым главой города вице-мэра Омска Дмитрия Махиню.

Пост главы Ижевска занял Дмитрий Чистяков.

Тренера женской сборной Испании по футболу Хорхе Вильда уволили на фоне скандала с поцелуем.

ФК «Факел» покинул главный тренер Вадим Евсеев, его пост занял уволенный из «Ахмата» Сергей Ташуев.

Цифры недели

Объем инвестиций в программу льготного лизинга беспилотников предварительно оценивается в 60,7 млрд руб.

На выборах в 25 субъектах РФ используется дистанционное электронное голосование.

За первое полугодие спрос на БАДы, применяемые при похмелье, подскочил более чем на 55%.

Средние ставки по ипотечным программам банков вплотную приблизились к 14% годовых.

В Крыму и на Кубани нужно построить еще около 1 ГВт ТЭС.

Продажи новых легковых автомобилей в августе выросли в 2,6 раза, до 109,7 тыс. машин.

Власти США насчитали более 100 случаев проникновения граждан Китая на военные объекты.

Если поставки российского газа в Турцию за январь—август упали на 39%, то экспорт угля вырос на 55%.

67% россиян поддерживают переориентацию внешнеполитического курса РФ с западных стран на восточные.

В России на 30% увеличилась заболеваемость коронавирусом.

Число заблокированных сайтов по итогам полугодия выросло на 85%.

Для развития мобильных сетей связи в России операторам не хватает около 50 тыс. базовых станций.

Сделки недели

Совладелец сети «Читай-город—Буквоед» Денис Котов продал «Эксмо» 51% в капитале издательства Individuum.

Сервис Elementaree выкупает бизнес своего конкурента — «Вкус на дом».

НЛМК продал свои сортовые заводы в Калужской области и на Урале структурам, связанным с владельцем ПМХ Евгением Зубицким.

Цитаты недели

«Многие режимы укрепления международной безопасности в последнее время шатаются» (замглавы МИД России Сергей Рябков о контроле над вооружениями).

«Наша планета только что перенесла сезон кипения» (генсек ООН Антониу Гутерриш о начале климатического кризиса).

«Есть ряд стран, которые с опаской реагируют на введенные санкции, с ними торговля развивается не так быстро... Но мы исходим из логики, что развиваем отношения со всеми, кто развивает отношения с нами» (министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев о выстраивании новых торговых связей).

Фотогалерея

Лучшие фото недели

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Донецк. Член участковой избирательной комиссии

Донецк. Член участковой избирательной комиссии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Московская область. Дорожный рабочий наносит разметку на проезжую часть перед открытием движения по новому участку трассы М-12 «Восток»

Московская область. Дорожный рабочий наносит разметку на проезжую часть перед открытием движения по новому участку трассы М-12 «Восток»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Сочи. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время переговоров президентов России и Турции

Сочи. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время переговоров президентов России и Турции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Санкт-Петербург. Молодожены фотографируются перед Исаакиевским собором

Санкт-Петербург. Молодожены фотографируются перед Исаакиевским собором

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

Новосибирск. Избиратель выходит из кабинки для голосования на участке в Сибирском государственном университете водного транспорта

Новосибирск. Избиратель выходит из кабинки для голосования на участке в Сибирском государственном университете водного транспорта

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

ДНР. Подсолнух на окраине кладбища

ДНР. Подсолнух на окраине кладбища

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москва. Мэр Москвы Сергей Собянин открывает станцию метро «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии

Москва. Мэр Москвы Сергей Собянин открывает станцию метро «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москва. Актеры Виктор Вержбицкий и Софья Эрнст перед началом церемонии вручения премии Корша в Театре наций

Москва. Актеры Виктор Вержбицкий и Софья Эрнст перед началом церемонии вручения премии Корша в Театре наций

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Москва. Режиссер Евгения Беркович (слева) и драматург Светлана Петрийчук на заседании Хамовнического суда по продлению их ареста

Москва. Режиссер Евгения Беркович (слева) и драматург Светлана Петрийчук на заседании Хамовнического суда по продлению их ареста

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Ростов-на-Дону. Сотрудник следственных органов работает на месте падения сбитого беспилотника

Ростов-на-Дону. Сотрудник следственных органов работает на месте падения сбитого беспилотника

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Москва. Нападающий столичного «Спартака» Николай Голдобин

Москва. Нападающий столичного «Спартака» Николай Голдобин

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

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Донецк. Член участковой избирательной комиссии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Московская область. Дорожный рабочий наносит разметку на проезжую часть перед открытием движения по новому участку трассы М-12 «Восток»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Сочи. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время переговоров президентов России и Турции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Санкт-Петербург. Молодожены фотографируются перед Исаакиевским собором

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

Новосибирск. Избиратель выходит из кабинки для голосования на участке в Сибирском государственном университете водного транспорта

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

ДНР. Подсолнух на окраине кладбища

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москва. Мэр Москвы Сергей Собянин открывает станцию метро «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москва. Актеры Виктор Вержбицкий и Софья Эрнст перед началом церемонии вручения премии Корша в Театре наций

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Москва. Режиссер Евгения Беркович (слева) и драматург Светлана Петрийчук на заседании Хамовнического суда по продлению их ареста

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Ростов-на-Дону. Сотрудник следственных органов работает на месте падения сбитого беспилотника

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Москва. Нападающий столичного «Спартака» Николай Голдобин

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

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