Переговоры Путина и Эрдогана, визит Блинкена в Киев и выборы в России

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин во время встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин во время встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Инициативы недели

Владимир Путин провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, по итогам которой заявил о возможности возобновления зерновой сделки в случае выполнения российских условий.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен во время визита в Киев объявил о выделении Украине военной помощи на $1 млрд, куда впервые вошли снаряды с обедненным ураном.

На саммит G20 в Дели отправился глава МИД РФ Сергей Лавров.

Немецкий разработчик софта SAP уведомил партнеров и клиентов о прекращении поддержки своих решений в России.

Россия может сократить добычу нефти вслед за снижением ее экспорта.

AstraZeneca требует от Минздрава РФ аннулировать регистрацию аналога своего онкологического препарата.

Россияне предпочитают досрочно гасить ипотеку.

Минэнерго РФ обсуждает возврат к несокращенным выплатам нефтяникам.

Минэнерго планирует разрешить экспорт бензина и дизтоплива только нефтеперерабатывающим заводам.

Ряд крупных банков РФ просит отложить с 2025 на 2027 год требования по переходу на российский системный софт.

Открыто движение транспорта по новой платной трассе М-12 «Восток» на участке Москва—Арзамас.

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По букве закона

В России проходит единый день голосования.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о присвоении звания «Город трудовой доблести» десяти городам страны.

Следственные органы установили организатора налетов украинских беспилотников на военные аэродромы в России: им оказался командир 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ Сергей Бурденюк.

По обвинению во взяточничестве арестован генерал-майор Константин Огиенко.

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Международной федерации транспортных рабочих (ITF).

Отставки и назначения

Министр обороны Украины Алексей Резников отправлен в отставку.

Депутаты думы Томска утвердили новым главой города вице-мэра Омска Дмитрия Махиню.

Пост главы Ижевска занял Дмитрий Чистяков.

Тренера женской сборной Испании по футболу Хорхе Вильда уволили на фоне скандала с поцелуем.

ФК «Факел» покинул главный тренер Вадим Евсеев, его пост занял уволенный из «Ахмата» Сергей Ташуев.

Цифры недели

Объем инвестиций в программу льготного лизинга беспилотников предварительно оценивается в 60,7 млрд руб.

На выборах в 25 субъектах РФ используется дистанционное электронное голосование.

За первое полугодие спрос на БАДы, применяемые при похмелье, подскочил более чем на 55%.

Средние ставки по ипотечным программам банков вплотную приблизились к 14% годовых.

В Крыму и на Кубани нужно построить еще около 1 ГВт ТЭС.

Продажи новых легковых автомобилей в августе выросли в 2,6 раза, до 109,7 тыс. машин.

Власти США насчитали более 100 случаев проникновения граждан Китая на военные объекты.

Если поставки российского газа в Турцию за январь—август упали на 39%, то экспорт угля вырос на 55%.

67% россиян поддерживают переориентацию внешнеполитического курса РФ с западных стран на восточные.

В России на 30% увеличилась заболеваемость коронавирусом.

Число заблокированных сайтов по итогам полугодия выросло на 85%.

Для развития мобильных сетей связи в России операторам не хватает около 50 тыс. базовых станций.

Сделки недели

Совладелец сети «Читай-город—Буквоед» Денис Котов продал «Эксмо» 51% в капитале издательства Individuum.

Сервис Elementaree выкупает бизнес своего конкурента — «Вкус на дом».

НЛМК продал свои сортовые заводы в Калужской области и на Урале структурам, связанным с владельцем ПМХ Евгением Зубицким.

Цитаты недели

«Многие режимы укрепления международной безопасности в последнее время шатаются» (замглавы МИД России Сергей Рябков о контроле над вооружениями).

«Наша планета только что перенесла сезон кипения» (генсек ООН Антониу Гутерриш о начале климатического кризиса).

«Есть ряд стран, которые с опаской реагируют на введенные санкции, с ними торговля развивается не так быстро... Но мы исходим из логики, что развиваем отношения со всеми, кто развивает отношения с нами» (министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев о выстраивании новых торговых связей).