Переговоры Путина и Эрдогана, визит Блинкена в Киев и выборы в России

Владимир Путин во время встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Инициативы недели
Владимир Путин провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, по итогам которой заявил о возможности возобновления зерновой сделки в случае выполнения российских условий.
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен во время визита в Киев объявил о выделении Украине военной помощи на $1 млрд, куда впервые вошли снаряды с обедненным ураном.
На саммит G20 в Дели отправился глава МИД РФ Сергей Лавров.
Немецкий разработчик софта SAP уведомил партнеров и клиентов о прекращении поддержки своих решений в России.
Россия может сократить добычу нефти вслед за снижением ее экспорта.
AstraZeneca требует от Минздрава РФ аннулировать регистрацию аналога своего онкологического препарата.
Россияне предпочитают досрочно гасить ипотеку.
Минэнерго РФ обсуждает возврат к несокращенным выплатам нефтяникам.
Минэнерго планирует разрешить экспорт бензина и дизтоплива только нефтеперерабатывающим заводам.
Ряд крупных банков РФ просит отложить с 2025 на 2027 год требования по переходу на российский системный софт.
Открыто движение транспорта по новой платной трассе М-12 «Восток» на участке Москва—Арзамас.
По букве закона
В России проходит единый день голосования.
Президент России Владимир Путин поддержал предложение о присвоении звания «Город трудовой доблести» десяти городам страны.
Следственные органы установили организатора налетов украинских беспилотников на военные аэродромы в России: им оказался командир 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ Сергей Бурденюк.
По обвинению во взяточничестве арестован генерал-майор Константин Огиенко.
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Международной федерации транспортных рабочих (ITF).
Отставки и назначения
Министр обороны Украины Алексей Резников отправлен в отставку.
Депутаты думы Томска утвердили новым главой города вице-мэра Омска Дмитрия Махиню.
Пост главы Ижевска занял Дмитрий Чистяков.
Тренера женской сборной Испании по футболу Хорхе Вильда уволили на фоне скандала с поцелуем.
ФК «Факел» покинул главный тренер Вадим Евсеев, его пост занял уволенный из «Ахмата» Сергей Ташуев.
Цифры недели
Объем инвестиций в программу льготного лизинга беспилотников предварительно оценивается в 60,7 млрд руб.
На выборах в 25 субъектах РФ используется дистанционное электронное голосование.
За первое полугодие спрос на БАДы, применяемые при похмелье, подскочил более чем на 55%.
Средние ставки по ипотечным программам банков вплотную приблизились к 14% годовых.
В Крыму и на Кубани нужно построить еще около 1 ГВт ТЭС.
Продажи новых легковых автомобилей в августе выросли в 2,6 раза, до 109,7 тыс. машин.
Власти США насчитали более 100 случаев проникновения граждан Китая на военные объекты.
Если поставки российского газа в Турцию за январь—август упали на 39%, то экспорт угля вырос на 55%.
67% россиян поддерживают переориентацию внешнеполитического курса РФ с западных стран на восточные.
В России на 30% увеличилась заболеваемость коронавирусом.
Число заблокированных сайтов по итогам полугодия выросло на 85%.
Для развития мобильных сетей связи в России операторам не хватает около 50 тыс. базовых станций.
Сделки недели
Совладелец сети «Читай-город—Буквоед» Денис Котов продал «Эксмо» 51% в капитале издательства Individuum.
Сервис Elementaree выкупает бизнес своего конкурента — «Вкус на дом».
НЛМК продал свои сортовые заводы в Калужской области и на Урале структурам, связанным с владельцем ПМХ Евгением Зубицким.
Цитаты недели
«Многие режимы укрепления международной безопасности в последнее время шатаются» (замглавы МИД России Сергей Рябков о контроле над вооружениями).
«Наша планета только что перенесла сезон кипения» (генсек ООН Антониу Гутерриш о начале климатического кризиса).
«Есть ряд стран, которые с опаской реагируют на введенные санкции, с ними торговля развивается не так быстро... Но мы исходим из логики, что развиваем отношения со всеми, кто развивает отношения с нами» (министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев о выстраивании новых торговых связей).