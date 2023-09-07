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Коммерсантъ FM
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За подарками — к госсекретарю

Украина подверглась массированной поддержке со стороны США

Визит главы Госдепартамента США Энтони Блинкена в Киев вышел отнюдь не дежурным. Вашингтон подготовился к нему основательно, подкрепив постоянно звучащие слова о «непоколебимой поддержке» весьма осязаемыми вещами. И дело даже не в объявленных немалых суммах военной помощи, а в содержимом предоставляемых пакетов. США, в частности, впервые отправляют ВСУ снаряды с обедненным ураном, а также впервые передают Украине часть замороженных российских активов, правда, частных. В Москве такие решения были встречены крайне негативно.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен (четвертый слева) с украинскими военными

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен (четвертый слева) с украинскими военными

Фото: Reuters

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен (четвертый слева) с украинскими военными

Фото: Reuters

Опасения по поводу возможного снижения поддержки Украины со стороны союзников, которые еще недавно открыто высказывал даже глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, на Западе, видимо, решили опровергнуть. Исчезли с информационного поля и рассуждения о сценариях переговоров, все лето появлявшиеся в западных СМИ. После недавнего объявления Киевом о первых ощутимых успехах в начавшемся еще в июне контрнаступлении, которое президент РФ Владимир Путин, впрочем, счел провалом, в украинскую столицу с двухдневным визитом прибыл Энтони Блинкен. Перед госсекретарем США стояло, конечно, много военно-политических задач (см. “Ъ” от 7 сентября), но главная из них, как стало ясно из состоявшихся бесед, заключалась в поддержке наметившейся, как хотят верить в Вашингтоне, положительной для Киева динамики в ходе военных действий.

Энтони Блинкен, встречаясь в Киеве с украинскими президентом Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем, а также Дмитрием Кулебой, высказывал «непоколебимую поддержку США защиты Украины» и выражал крайнюю заинтересованность в успехе продолжающегося контрнаступления. При этом госсекретарь то и дело подчеркивал, что последние события на поле боя вселяют в него большой оптимизм.

О том, как обстоят дела на фронте, господина Блинкена лично проинформировал господин Зеленский.

Во время беседы украинский лидер через госсекретаря поблагодарил «за неизменную поддержку и поистине лидерскую помощь» президента США Джо Байдена, Конгресс и обе ведущие политические партии, а также весь американский народ. Кроме того, украинский лидер рассказал гостю о потребностях ВСУ.

Этой информацией дипломат по возвращении в Вашингтон наверняка поделится с начальством и коллегами. Среди них — шеф Пентагона Ллойд Остин, которому 19 сентября предстоит председательствовать в контактной группе по обороне Украины в формате «Рамштайн». Однако господин Блинкен уже сейчас привез с собой внушительный пакет помощи более чем на $1 млрд.

Так, $175 млн из запасов Пентагона пойдет, в частности, на компоненты ПВО, управляемые ракеты систем залпового огня для комплексов HIMARS, военное снаряжение, боеприпасы и средства связи. В рамках программы финансирования иностранных вооруженных сил для долгосрочной поддержки Украины выделено еще $100 млн. На разминирование ассигнованы $90,5 млн, на гуманитарную помощь, включая продовольствие, воду и кров,— $206 млн, на поддержку прозрачности и подотчетности институтов, а также на содействие ключевым реформам — еще $203 млн.

Также $300 млн будут переданы на «поддержку усилий правоохранительных органов по восстановлению и поддержанию правопорядка на освобожденных территориях, включая города и населенные пункты, подвергающиеся постоянным обстрелам со стороны России».

И, наконец, $5,4 млн выделяется для поддержки «реинтеграции и реабилитации ветеранов» боевых действий.

Причем последняя, самая незначительная по объему, сумма оказалась наиболее примечательной, поскольку состояла из конфискованных американскими властями активов российских бизнесменов. «Мы впервые передаем Украине активы, конфискованные у российских олигархов, попавших под санкции»,— акцентировал внимание господин Блинкен на совместной пресс-конференции с господином Кулебой, отметив: те, кто «способствовал войне Путина, должны заплатить».

И хотя речь шла о частных деньгах, а не государственных средствах России, замороженных на Западе, этот шаг, вероятно, должен был ознаменовать готовность США повышать ставки в своей поддержке Украины. Ведь ранее в Вашингтоне, обсуждая подобный сценарий, опасались, что такое решение может подорвать доверие к Штатам как к центру мировой финансовой системы. Однако экспроприировать средства бизнесменов, видимо, сочли возможным. Скорее всего, речь идет о деньгах миллиардера Константина Малофеева, поскольку именно такую сумму из его средств суд в США еще зимой разрешил передать Киеву.

В Москве этот пункт вызвал наибольшее негодование. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, решение Вашингтона в Кремле восприняли «абсолютно негативно». «Это так или иначе приведет к судебным разбирательствам. Ни один случай незаконного удержания не оставят без внимания. Каждый случай, конечно, персонален, и надо разбираться в деталях. Но это станет последствием достаточно серьезных разбирательств. Просто так это оставлено не будет… Это противоречит всему вообще, что можно представить с точки зрения права»,— возмутился господин Песков, отвечая на вопрос «Ъ FM» во время пресс-колла.

Между тем повышение ставок Вашингтоном этим не ограничилось. Как уточнили в Пентагоне, анонсированные Энтони Блинкеном $175 млн на военную помощь включают в себя снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. В марте, когда первой поставить такие боеприпасы решила Великобритания — для танков Challenger 2, Москва отреагировала на подобный шаг крайне жестко. Как раз после этого Владимир Путин объявил о размещении в Белоруссии российского тактического ядерного оружия.

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Господин Песков, комментируя теперь уже решение США, назвал его «очень плохой новостью». По его словам, применение подобных снарядов в Югославии привело «к весьма печальным последствиям» — росту числа людей, страдающих онкологией и другими заболеваниям. «К сожалению, такая же ситуация неминуемо будет ожидать и те украинские территории, на которых они будут применяться. Конечно же, ответственность за это целиком и полностью будет лежать на руководстве США»,— заявил Дмитрий Песков.

Между делом уточнение от Пентагона также подтвердило информацию о том, что американские танки Abrams в ближайшем будущем окажутся в распоряжении ВСУ — коль скоро для них уже направляют боеприпасы.

Тем временем в Госдепартаменте отчитались, что с февраля 2022 года США предоставили Украине $43,2 млрд помощи в сфере безопасности, $2,9 млрд гуманитарной помощи и, наконец, $20,5 млрд для поддержки бюджета страны через механизмы Всемирного банка.

И останавливаться на этом главные союзники Украины не собираются. Пока Энтони Блинкен еще находился в Киеве, американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в ближайшее время США отправят Украине вторую — и более крупную — партию кассетных боеприпасов. Предоставление их Киеву уже подвергалось жесткой критике со стороны Москвы. По словам же американских чиновников, эти снаряды сыграли ключевую роль в «сохранении импульса» ВСУ на южном фронте и помогли вовремя заменить истощающиеся запасы 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов.

Так или иначе господин Песков накануне заверил, что, несмотря на все усилия Вашингтона, «повлиять на ход специальной военной операции это не сможет».

Алексей Забродин

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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