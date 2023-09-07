За подарками — к госсекретарю

Визит главы Госдепартамента США Энтони Блинкена в Киев вышел отнюдь не дежурным. Вашингтон подготовился к нему основательно, подкрепив постоянно звучащие слова о «непоколебимой поддержке» весьма осязаемыми вещами. И дело даже не в объявленных немалых суммах военной помощи, а в содержимом предоставляемых пакетов. США, в частности, впервые отправляют ВСУ снаряды с обедненным ураном, а также впервые передают Украине часть замороженных российских активов, правда, частных. В Москве такие решения были встречены крайне негативно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен (четвертый слева) с украинскими военными

Фото: Reuters Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен (четвертый слева) с украинскими военными

Фото: Reuters

Опасения по поводу возможного снижения поддержки Украины со стороны союзников, которые еще недавно открыто высказывал даже глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, на Западе, видимо, решили опровергнуть. Исчезли с информационного поля и рассуждения о сценариях переговоров, все лето появлявшиеся в западных СМИ. После недавнего объявления Киевом о первых ощутимых успехах в начавшемся еще в июне контрнаступлении, которое президент РФ Владимир Путин, впрочем, счел провалом, в украинскую столицу с двухдневным визитом прибыл Энтони Блинкен. Перед госсекретарем США стояло, конечно, много военно-политических задач (см. “Ъ” от 7 сентября), но главная из них, как стало ясно из состоявшихся бесед, заключалась в поддержке наметившейся, как хотят верить в Вашингтоне, положительной для Киева динамики в ходе военных действий.

Энтони Блинкен, встречаясь в Киеве с украинскими президентом Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем, а также Дмитрием Кулебой, высказывал «непоколебимую поддержку США защиты Украины» и выражал крайнюю заинтересованность в успехе продолжающегося контрнаступления. При этом госсекретарь то и дело подчеркивал, что последние события на поле боя вселяют в него большой оптимизм.

О том, как обстоят дела на фронте, господина Блинкена лично проинформировал господин Зеленский.

Во время беседы украинский лидер через госсекретаря поблагодарил «за неизменную поддержку и поистине лидерскую помощь» президента США Джо Байдена, Конгресс и обе ведущие политические партии, а также весь американский народ. Кроме того, украинский лидер рассказал гостю о потребностях ВСУ.

Этой информацией дипломат по возвращении в Вашингтон наверняка поделится с начальством и коллегами. Среди них — шеф Пентагона Ллойд Остин, которому 19 сентября предстоит председательствовать в контактной группе по обороне Украины в формате «Рамштайн». Однако господин Блинкен уже сейчас привез с собой внушительный пакет помощи более чем на $1 млрд.

Так, $175 млн из запасов Пентагона пойдет, в частности, на компоненты ПВО, управляемые ракеты систем залпового огня для комплексов HIMARS, военное снаряжение, боеприпасы и средства связи. В рамках программы финансирования иностранных вооруженных сил для долгосрочной поддержки Украины выделено еще $100 млн. На разминирование ассигнованы $90,5 млн, на гуманитарную помощь, включая продовольствие, воду и кров,— $206 млн, на поддержку прозрачности и подотчетности институтов, а также на содействие ключевым реформам — еще $203 млн.

Также $300 млн будут переданы на «поддержку усилий правоохранительных органов по восстановлению и поддержанию правопорядка на освобожденных территориях, включая города и населенные пункты, подвергающиеся постоянным обстрелам со стороны России».

И, наконец, $5,4 млн выделяется для поддержки «реинтеграции и реабилитации ветеранов» боевых действий.

Причем последняя, самая незначительная по объему, сумма оказалась наиболее примечательной, поскольку состояла из конфискованных американскими властями активов российских бизнесменов. «Мы впервые передаем Украине активы, конфискованные у российских олигархов, попавших под санкции»,— акцентировал внимание господин Блинкен на совместной пресс-конференции с господином Кулебой, отметив: те, кто «способствовал войне Путина, должны заплатить».

И хотя речь шла о частных деньгах, а не государственных средствах России, замороженных на Западе, этот шаг, вероятно, должен был ознаменовать готовность США повышать ставки в своей поддержке Украины. Ведь ранее в Вашингтоне, обсуждая подобный сценарий, опасались, что такое решение может подорвать доверие к Штатам как к центру мировой финансовой системы. Однако экспроприировать средства бизнесменов, видимо, сочли возможным. Скорее всего, речь идет о деньгах миллиардера Константина Малофеева, поскольку именно такую сумму из его средств суд в США еще зимой разрешил передать Киеву.

В Москве этот пункт вызвал наибольшее негодование. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, решение Вашингтона в Кремле восприняли «абсолютно негативно». «Это так или иначе приведет к судебным разбирательствам. Ни один случай незаконного удержания не оставят без внимания. Каждый случай, конечно, персонален, и надо разбираться в деталях. Но это станет последствием достаточно серьезных разбирательств. Просто так это оставлено не будет… Это противоречит всему вообще, что можно представить с точки зрения права»,— возмутился господин Песков, отвечая на вопрос «Ъ FM» во время пресс-колла.

Между тем повышение ставок Вашингтоном этим не ограничилось. Как уточнили в Пентагоне, анонсированные Энтони Блинкеном $175 млн на военную помощь включают в себя снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. В марте, когда первой поставить такие боеприпасы решила Великобритания — для танков Challenger 2, Москва отреагировала на подобный шаг крайне жестко. Как раз после этого Владимир Путин объявил о размещении в Белоруссии российского тактического ядерного оружия.

Господин Песков, комментируя теперь уже решение США, назвал его «очень плохой новостью». По его словам, применение подобных снарядов в Югославии привело «к весьма печальным последствиям» — росту числа людей, страдающих онкологией и другими заболеваниям. «К сожалению, такая же ситуация неминуемо будет ожидать и те украинские территории, на которых они будут применяться. Конечно же, ответственность за это целиком и полностью будет лежать на руководстве США»,— заявил Дмитрий Песков.

Между делом уточнение от Пентагона также подтвердило информацию о том, что американские танки Abrams в ближайшем будущем окажутся в распоряжении ВСУ — коль скоро для них уже направляют боеприпасы.

Тем временем в Госдепартаменте отчитались, что с февраля 2022 года США предоставили Украине $43,2 млрд помощи в сфере безопасности, $2,9 млрд гуманитарной помощи и, наконец, $20,5 млрд для поддержки бюджета страны через механизмы Всемирного банка.

И останавливаться на этом главные союзники Украины не собираются. Пока Энтони Блинкен еще находился в Киеве, американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в ближайшее время США отправят Украине вторую — и более крупную — партию кассетных боеприпасов. Предоставление их Киеву уже подвергалось жесткой критике со стороны Москвы. По словам же американских чиновников, эти снаряды сыграли ключевую роль в «сохранении импульса» ВСУ на южном фронте и помогли вовремя заменить истощающиеся запасы 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов.

Так или иначе господин Песков накануне заверил, что, несмотря на все усилия Вашингтона, «повлиять на ход специальной военной операции это не сможет».

Алексей Забродин