SAP отключает Россию

Как стало известно “Ъ”, немецкий поставщик промышленного софта SAP уведомил партнеров и клиентов о прекращении поддержки своих решений в России. Клиенты разработчика уже начали передавать техподдержку своих систем локальными IT-компаниям. Одной из них может стать «Лаб СП», учрежденная бывшими сотрудниками SAP. Однако полная замена SAP пока невозможна, полагают эксперты, решения компании отвечают за работу базовых систем предприятий, и полноценных аналогов нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом немецкого разработчика систем управления ресурсами организаций SAP российским партнерам о том, что до 31 декабря 2023 года компания отключит их от поддержки своего ПО. В силе до истечения полного срока контрактов остается только использование облачных сервисов. С 4 сентября такие же письма получают около 100 клиентов, которые продолжают пользоваться поддержкой систем SAP, уточняет источник, знакомый с ситуацией.

SAP официально объявил об уходе с российского и белорусского рынков еще в марте 2022 года. В июне сообщил о реструктуризации офисов и переводе сотрудников в страны СНГ: Армению, Азербайджан, Грузию, Казахстан и другие. Однако компания сохранила поддержку существующих клиентов.

По состоянию на начало 2022 года SAP был одним из крупнейших поставщиков промышленного специализированного софта на российском рынке с долей до 60%. Выручка ООО САП СНГ, согласно последней опубликованной отчетности от 2020 года, составляла 35,8 млрд руб.

В декабре 2022 года бывшие сотрудники российского офиса SAP учредили ООО «Лаб СП», которое занимается поддержкой продуктов SAP, а также разрабатывает собственный софт. По данным «СПАРК Интерфакс», ООО «Лаб СП» принадлежит на 100% Кошелеву Владимиру Алексеевичу. Выручка ООО за последний квартал 2022 год составила 1,1 млн руб., а чистая прибыль — 930 тыс. руб.

«Мы полностью готовы к тому, чтобы поддерживать российских клиентов»,— заявил “Ъ” гендиректор «Лаб СП» Павел Деверилин. По его словам, компания организована из сотрудников, которые «десятилетиями занимались поддержкой продукции SAP». Господин Деверилин подчеркнул, что сейчас с «Лаб СП» сотрудничают «десятки российских клиентов с системами SAP». Названия он не раскрыл.

Одним из крупнейших клиентов SAP в России было ОАО РЖД, там использовали и решения IBM и Oracle, которые тоже покинули РФ. К концу 2022 года ОАО РЖД разработало план по замене недоступных решений на 6,4 млрд руб. Самый затратный проект оценивался в 1,84 млрд руб. и предусматривал разработку новой версии системы продажи билетов АСУ «Экспресс» к 2024 году (см. “Ъ” от 1 декабря 2022 года).

В ОАО РЖД “Ъ” заявили, что сейчас не используют поддержку SAP, «вся техподдержка обеспечивается отечественными организациями».

SAP выступает мировым лидером поставки систем управления предприятиями (ERP), отмечает президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров. По его словам, перевести управление организацией с немецкого софта на российский — выполнимая, но сложная задача. Среди вариантов господин Макаров назвал 1С и разработки компании «Ланит».

По данным директора центра компетенций управления предприятием холдинга Т1 Сергея Андриановского, сразу после решения ООО САП СНГ уйти из РФ на рынке вырос спрос со стороны среднего и крупного бизнеса на услуги расширенной техподдержки решений SAP и локализации систем. Он ожидает сохранения и даже роста спроса в ближайшие три года.

Решения SAP, как правило, используются как центральные системы, обеспечивающие базовые процессы предприятия, подчеркивает собеседник “Ъ” на IT-рынке. «Ключевой риск перехода с них — фактически полная остановка работы. При этом полноценного аналога SAP в России пока нет»,— отмечает он.

Тимофей Корнев, Татьяна Исакова