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Коммерсантъ FM
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В Ижевске избрали нового мэра

Пост главы столицы Удмуртии занял Дмитрий Чистяков, прежде исполнявший обязанности заместителя руководителя администрации города. Его кандидатуру поддержал 31 депутат. При этом его оппонент, председатель Общественной палаты Ижевска и главный редактор журнала «Деловая репутация» Александр Бадица набрал один голос. Об этом стало известно сегодня, 5 сентября, в рамках сессии городской думы.

В программе господин Чистяков отметил необходимость создания велоинфраструктуры и дизайн-кода Ижевска, а также обратил внимание на необходимость дальнейшего благоустройства, строительство жилья и увеличения численности населения. Отдельно он отметил значимость патриотического воспитания подрастающего поколения, профориентацию и возрождение школьных мастерских. Основной же задачей, поставленной Дмитрием Чистяковым, стала поддержка участников спецоперации и их семей.

Должность главы Ижевска стала вакантной в мае, когда прежний мэр Олег Бекмеметьев досрочно покинул пост. Причиной назывался переход на новое место работы. Однако затем бывшего главу города задержали по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Сейчас он находится под домашним арестом.

Софья Лямина, Ижевск

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