Станционные риски

Российским операторам связи для полноценного строительства сетей не хватает около 50 тыс. базовых станций, оценили в «Сколтехе». Чтобы закрыть дефицит, участники рынка с начала года тестируют китайское оборудование «третьего эшелона» (выпускаемое не двумя основными производителями). Пока оно не отвечает нужным критериям стабильности и функционалу, говорят операторы. Некоторые китайские поставщики выражают готовность доработать оборудование. Однако эксперты сомневаются, что эта техника сможет полноценно заменить Huawei, Nokia и Ericsson.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Для развития мобильных сетей связи в России только в 2023 году операторам не хватает порядка 50 тыс. базовых станций (БС), сообщил “Ъ” заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов. По его данным, сейчас в распоряжении «большой четверки» (МТС, «МегаФон», «Вымпелком», Tele2) на весь год есть около 20–30 тыс. станций, тогда как необходимо минимум 80 тыс.

«Основными причинами дефицита остаются резкое увеличение стоимости оборудования и прекращение официальных поставок. При этом снижение доли капзатрат (CAPEX) в выручке операторов указывает на долгосрочное ухудшение экономической эффективности их бизнеса»,— отметил господин Сиволобов. По итогам первого полугодия операторы снизили инвестиции в сети (см. “Ъ” от 23 августа).

Эксперт отмечает, что операторы на протяжении последнего года тестируют оборудование производителей «третьего эшелона» из Китая (за пределами основных поставщиков в лице ZTE и Huawei) и других стран (см. “Ъ” от 9 февраля), но результаты неудовлетворительные. «Это связано с закрытостью систем китайских вендоров — они несовместимы с решениями других компаний, не удовлетворяет операторов также стабильность работы и функционал»,— говорит господин Сиволобов.

После начала военных действий на Украине основные мировые производители телекоммуникационного оборудования остановили официальные поставки в РФ, среди них Huawei, Nokia и Ericsson. Через год стало известно, что операторы связи более чем на 60% сократили объем установки новых базовых станций. (см. “Ъ” от 6 февраля). Источник “Ъ” в крупном операторе связи подтвердил, что компании рассматривают вариант закупки китайских БС «третьего эшелона», но «ко всем протестированным станциям был ряд претензий» по функционалу.

Некоторые поставщики принимали решение адаптировать оборудование для российских сетей, добавляет собеседник “Ъ”. Источник “Ъ” среди поставщиков электронной продукции уточнил, что некоторые российские операторы рассматривают вариант совместно с китайскими производителями доработать БС под действующие сети.

В Минцифры “Ъ” заявили, что «операторам на данный момент хватает запаса базовых станций для обеспечения граждан устойчивой и качественной связью». В «МегаФоне» также говорят, что у оператора «достаточный запас оборудования». Но, признали в компании, там «в обязательном порядке тестируют образцы всех новых вендоров — как российских, так и зарубежных». В Tele2, «Вымпелкоме» и МТС отказались от комментариев.

Ввоз оборудования по параллельному импорту не может покрыть потребности операторов в привычном темпе, заявил редактор Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин: «Согласно официальной статистике Минцифры, число новых станций в 2022 году снизилось на 58% относительно прироста 2021 года. Это при том, что в 2022 году реализовывались планы, утвержденные еще в 2021 году». Эксперт также говорит о том, что «операторы изучают возможности поставщиков БС, с которыми раньше не работали».

Аналитик профильного Telegram-канала Abloud62 Алексей Бойко подчеркивает, что при массовом переходе операторов на станции «третьего эшелона» могут возникнуть сбои в сетях связи, а также увеличатся затраты на ремонт оборудования, поскольку такие БС чаще выходят из строя. Небольшие производители, как правило, не способны обеспечить необходимый уровень поддержки и обновления ПО, добавляет он: «Также их оборудование может отличаться малым набором функциональности и более высокой ценой из-за небольшого объема выпуска станций».

Тимофей Корнев