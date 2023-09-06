Жилью отдали должное

Ипотечные заемщики ускорили выход из долгов. По данным ЦБ, в апреле—июне объем досрочного погашения ипотеки стал максимальным за полтора года. В прошлом году на фоне нестабильной ситуации российские граждане предпочитали сберегать средства и не совершать лишних трат. В более стабильном 2023 году часть накопленных средств они израсходовали на досрочный выход из ипотеки.

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Во втором квартале россияне направили более полутриллиона рублей (560,1 млрд руб.) на досрочное погашение ипотечных кредитов. Это максимальная сумма за последние полтора года, следует из информационного бюллетеня Банка России (.pdf). Прирост за квартал составил почти 18%, в годовом выражении рост достиг 73%. Одновременно доля досрочного погашения в объеме погашения выросла до 72,8%.

Как пояснили “Ъ” в ЦБ, показатели второго квартала сопоставимы с данными за второй квартал 2021 года: «Прирост досрочного погашения в годовом выражении связан с низкой базой прошлого года, когда наблюдалась общая ситуация неопределенности на ипотечном рынке, что отразилось как на выдачах, так и на погашении». В целом за 2022 год было досрочно погашено почти на четверть меньше ипотечных кредитов, чем в 2021 году.

Вместе с тем в последние четыре квартала соотношение объема досрочно погашенных кредитов с объемом предоставленных не увеличивается по сравнению с уровнями прошлых лет и находится в диапазоне 30–40%, уточнили в ЦБ. А доля досрочного погашения в общей сумме погашения ипотек не превышает пиковых значений последних трех лет (75–80%).

Эксперты среди причин роста досрочного погашения видят несколько факторов, которые могли сработать комплексно.

По оценке Национального бюро кредитных историй (НБКИ), одной из наиболее вероятных факторов стало истечение срока «сверхдоходных» депозитов весны 2022 года, говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Тогда рост ставок вслед за ключевой ставкой ЦБ до 20% отвлек средства населения в пользу банковских вкладов. Тем более что более низкий уровень ставок по ипотеке (6,7–7,1% годовых) не слишком располагал спешить с погашением, а высокие ставки по депозитам, наоборот, стимулировали к сбережениям. В итоге во втором и третьем кварталах 2022 года, свидетельствуют данные ЦБ, объемы досрочного погашения были ниже, чем в те же периоды 2020–2021 годов.

Михаил Мамута, руководитель службы по защите прав потребителей Банка России, 30 января 2019 года: «Если бы у человека была уверенность в том, что он сможет в случае чего получить передышку, то досрочных погашений было бы меньше».

В целом же рост объема досрочных погашений связан с психологическим фактором: население стремится закрыть ипотеку и избавиться от долгов как можно скорее, отмечает руководитель отдела исследований в жилищной сфере аналитического центра АО «Дом.РФ» Мария Жолобова. Возможности для этого есть. Например, по данным Росстата, в первом полугодии 2023 года номинальная зарплата выросла на 12,7%, отмечает эксперт.

По данным ВТБ на конец мая 2023 года, средний срок погашения ипотеки в РФ составляет 4,3 года.

По словам аналитика управления ипотечных продуктов Росбанка Ирины Бабиной, средний срок погашения ипотеки в банке за последние десять лет снизился с 7,7 до 3,6 года. Это в несколько раз ниже среднего фактического срока ипотечного кредита, который, по последним данным ЦБ, превышает 24 года.

Динамика роста курса доллара к рублю во втором квартале этого года ускорилась, что потенциально могло позволить заемщикам конвертировать часть валютных сбережений в рубли и направить их на погашение ипотечного долга, отмечает младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Надежда Караваева. Как свидетельствуют данные Банка России, на конвертацию валютных средств в рубли россияне могли направить около $1,4 млрд. В это же время банковские депозиты в тот же период не были такими привлекательными, как в 2022 году.

Большая часть ипотечных кредитов покрывается собственными средствами заемщиков, и по этому показателю (91,3%) прошедший квартал стал третьим с 2019 года. В 2022 году доля составляла 89%, в 2019–2020 годах — 85,5%. По словам руководителя направления аналитики корпоративного бизнеса банка «Дом.РФ» Григория Жирнова, «это результат двух факторов: рост доходов населения и более высокие процентные ставки по рыночной ипотеке — они не позволяют рефинансировать выданные в 2020–2021 годах кредиты».

Ольга Шерункова