Земли ПВО попали в генералов

Как стало известно “Ъ”, в СИЗО по обвинению во взяточничестве помещен генерал-майор Константин Огиенко, до недавнего времени командующий 1-й ордена Ленина армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения, защищающей небо над столичным регионом. Следствие полагает, что командующий 4-й дивизией ПВО генерал-майор Дмитрий Беляцкий по поручению командарма Огиенко организовал получение взятки за выделение земель оборонного назначения гражданской организации. Генералы рассчитывали на 30 млн руб., но им досталось всего 500 тыс. Сейчас СКР и Минобороны проверяют сохранность земельных участков, числящихся за армией ПВО, полагая, что часть из них могли продать под застройку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защита генерала Огиенко (на фото) уверена в его невиновности, но следствие это не убедило

Фото: Администрация городского округа Балашиха Защита генерала Огиенко (на фото) уверена в его невиновности, но следствие это не убедило

Фото: Администрация городского округа Балашиха

Громкое уголовное дело было начато военным следственным управлением СКР по Москве, а затем по распоряжению руководства комитета передано в Главное военное следственное управление (ГВСУ).

Из его материалов, имеющихся в распоряжении “Ъ”, следует, что руководитель общественной организации «Надежда» собрала деньги с ряда организаций и граждан, пообещав обеспечить их земельными участками в ближнем Подмосковье.

Затем часть денег (500 тыс. руб.) женщина через посредника-военного передала командующему 4-й дивизией ПВО генерал-майору Дмитрию Беляцкому. Это была часть из общей суммы в 30 млн руб., за которую военные обещали выделить земли под дальнейшую застройку, в том числе в Долгопрудном и Лобне. В отношении взяткодателя было возбуждено уголовное дело по соответствующей ч. 5 ст. 291 УК, а против генерала — по ч. 6 ст. 290 УК (взятка в особо крупном размере).

Оказавшись под следствием, Дмитрий Беляцкий частично признал свою вину и ходатайствовал о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, в рамках которого он обязался раскрыть известные ему факты коррупции. Из соглашения, подписанного с московским городским военным прокурором Валерием Неко, следствие узнало, что конечным получателем денег являлся командарм Константин Огиенко. С 2021 года он возглавляет армию, в состав которой входят две дивизии ПВО и одна дивизия ПРО, радиотехнический узел загоризонтального обнаружения воздушных целей и другие части.

Генерал-майор Огиенко свою причастность к коррупции категорически отрицал, тем не менее Московский гарнизонный военный суд (ГВС) избрал ему меру пресечения в виде ареста, а недавно, после передачи дела в ГСУ СКР, 235-й ГВС продлил ему содержание под стражей до 27 ноября 2023 года.

При этом отмечалось, что генерал-майор Огиенко, обладающий «обширными связями среди должностных лиц органов военного управления Минобороны России», может воздействовать на свидетелей, а так как ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы, в случае избрания более мягкой меры пресечения скроется от следствия и суда.

Раскаявшегося комдива Беляцкого 235-й ГВС, напротив, освободил из-под стражи, переведя на три ближайших месяца под домашний арест. Генерал-майору запретили выходить из дома, пользоваться любыми средствами связи, интернетом, а также контактировать с фигурантами расследования.

Сейчас, по данным “Ъ”, следствие и Минобороны проводят инвентаризацию земель обороны и безопасности, закрепленных за 1-й армией ПВО.

При этом в правоохранительных органах располагают информацией, что часть из них могла быть выведена из военного оборота за взятки. На получение последних проверяются и представители командования войск противовоздушной и противоракетной обороны, в которые входит армия.

Отметим, что данное расследование — одно из трех крупных разбирательств, связанных с предполагаемыми хищениями оборонных земель в Подмосковье. Фигурантами одного из них во главе с бывшим начальником департамента имущественных отношений Минобороны Дмитрием Куракиным, по версии СКР, могли быть получены взятки на общую сумму 181 млн руб. за спиленную на военных землях древесину и саму землю, якобы переданную под свалки и застройку. Однако суд, начав рассмотрение по существу, тут же вернул материалы дела следствию для исправления ошибок.

По другому делу, о мошенническом хищении (ст. 159 УК) 45 га земель Минобороны у войсковых частей в Подмосковье, в том числе у полигона Алабино (на нем проходят репетиции парадов и тренируются участники СВО), следствие продолжается. Главным фигурантом расследования является бывший заместитель руководителя департамента расквартирования военного ведомства Сергей Бородин, благодаря которому, по версии обвинения, оборонные земли оказывались у дачников.

Николай Сергеев