Стена не сразу строилась

Роскомнадзор подвел итоги полугодия по блокировкам сайтов, распространяющих запрещенную в РФ информацию. За этот период год к году заблокировано на 85% больше ресурсов и на 10% — отдельных материалов в сети. Такой динамике способствовало расширение оснований для блокировок в прошлом году. Подстегнуть тенденцию может включение в список сайтов, распространяющих данные о методах обхода блокировок. Эксперты сомневаются, что в результате пользователи полностью лишатся доступа к VPN-сервисам, но развивающие их IT-компании рискуют столкнуться с трудностями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В первом полугодии по требованию Роскомнадзора в России заблокировано или удалено более 885 тыс. сайтов с запрещенной законодательством информацией, что на 85% больше, чем за аналогичный период 2022 года, рассказали “Ъ” в ведомстве. Также выросло количество заблокированных или удаленных отдельных материалов в сети — до 1,1 млн, что на 10% больше, чем за весь 2022 год.

Роскомнадзор ведет реестр заблокированных сайтов исходя из решений судов и органов, имеющих право требовать досудебной блокировки,— Генпрокуратуры, ФНС, Росмолодежи и т. п. Последняя касается сайтов и страниц, распространяющих информацию экстремистского характера, порнографию, сведения о наркотиках, мошеннические сайты, пиратский контент, а также ресурсов лиц, признанных Минюстом иноагентами.

В 2022 году появились новые основания для блокировок: за распространение недостоверной или порочащей информации о российской армии. Параллельно Роскомнадзор ведет и внереестровую блокировку посредством технических средств противодействия угрозам, установленных у операторов по закону о «суверенном интернете» — так, например, блокируются подключения к популярным публичным VPN и к узлам сети Tor.

В Минцифры “Ъ” уточнили, что еще в 2022 году запустили собственную программу борьбы с мошенническими ресурсами: «За все время работы системы антифишинга было заблокировано более 90 тыс. подобных сайтов, специалисты ведут постоянный мониторинг интернета».

«Раньше мы могли отслеживать как массовые блокировки, так и массовое исключение из реестра, но сейчас ситуация изменилась, так как появилось больше оснований для блокировок,— говорит руководитель практики свободы информации и репутации DRC Инна Тверезовская.— Стало и гораздо сложнее узнать саму причину блокировок».

Таким образом, добавляет юрист, «воронка попадания в реестр только увеличивается, вот "горлышко" выхода сужается». По данным госпожи Тверезовской, блокируется много ресурсов с зарубежными IP-адресами, одновременно ограничиваются способы обхода блокировок.

Право выборочно блокировать программы, которые позволяют пользователям зайти на запрещенные в стране сайты в обход блокировок (VPN-сервисы), Роскомнадзор получил несколько лет назад. В начале сентября Минцифры опубликовало проект постановления, по которому ведомство в целом сможет блокировать сайты с информацией о способах обхода блокировок (см. “Ъ” от 3 сентября).

Однако участники IT-рынка сомневаются, что блокировки могут привести к полному закрытию VPN-сервисов как для пользователей, так и для бизнеса. «Развитие VPN-устройств, например криптошлюзов, продолжится. Но небольшие команды и IT-стартапы, работающие в этом направлении, окончательно уйдут с рынка РФ и, скорее всего, растворятся в зарубежных компаниях»,— считает главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников.

В краткосрочной перспективе кибербезопасность от этого не пострадает, а вот в долгосрочной IT-сообщество «может понести чувствительные потери, в том числе потому, что компании выберут развитие за рубежом», подчеркивает господин Овчинников. Так, «Лаборатория Касперского» еще прошлой осенью объявила, что до конца года отключит VPN-приложение Kaspersky Secure Connection для россиян (давало доступ к более 2 тыс. серверов в 30 странах мира), при этом у пользователей за пределами страны доступ сохранится.

Татьяна Исакова, Юрий Литвиненко