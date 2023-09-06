Генсек ООН Гутерриш заявил о начале климатического кризиса

Прошлое лето было самым жарким за всю историю наблюдений, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. По его словам, это говорит о начале климатического кризиса. Генсек ООН также призвал активизировать действия по борьбе с изменением климата.

«Наша планета только что перенесла сезон кипения — самое жаркое лето за всю историю наблюдений. Начался климатический кризис»,— заявил Антониу Гутерриш в Найроби на Африканском климатическом саммите. «Наш климат нарушается быстрее, чем мы можем справиться с экстремальными погодными явлениями, обрушивающимися на каждый уголок планеты. Резкое повышение температуры требует активизации действий»,— отметил он.

Этот август стал вторым самым жарким месяцем в истории после июля 2023 года. По данным службы Copernicus, в августе температуры выросли более чем на 1,5°C в сравнении со средними показателями доиндустриального периода. Помимо этого 2023-й стал вторым самым жарким годом в истории наблюдений после 2016-го. В августе также зафиксировали рекордную среднюю температуру поверхности мирового океана — 20,98°C.

Эксперты говорят, что из-за глобального потепления климатические мигранты в России меняют маршруты. Например, жители Чукотки теперь переезжают на юг Сибири, а не в Краснодарский край, где уже слишком жарко. По прогнозам экспертов, при наихудшем сценарии к концу этого века 3 млрд человек, или 30% населения планеты, переедут в другие регионы. При лучшем сценарии климатическими мигрантами станут 10% жителей Земли.

Анастасия Ларина