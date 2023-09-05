Без двух G20

Стартующий 9 сентября в Индии саммит G20 недосчитается лидеров двух крупных государств — России и Китая. Владимир Путин отправит в Дели вместо себя главу МИД РФ Сергея Лаврова, а Си Цзиньпин — премьера Госсовета КНР Ли Цяна. Кого-то, как президента США Джо Байдена или премьера страны—хозяйки площадки Нарендру Моди, такое положение дел по разным причинам может разочаровать. Однако в целом на Западе предлагают не огорчаться в связи отсутствием потенциальных контактов, а, напротив, воспользоваться ситуацией. Например, провести больше времени с гостями из Африки, за симпатии которых в последнее время начали активную борьбу в Москве и давно ведут в Пекине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьеру Индии Нарендре Моди не удастся собрать на саммите полный комплект лидеров «двадцатки»

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Премьеру Индии Нарендре Моди не удастся собрать на саммите полный комплект лидеров «двадцатки»

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

С приходом осени традиционно наступает и время крупных саммитов. И речь не только о Неделе высокого уровня Генассамблеи ООН (во второй половине сентября в Нью-Йорк съедутся десятки глав государств и правительств). В ближайшие дни также пройдут встречи лидеров в рамках АСЕАН и «Группы двадцати». Несмотря на повышенный интерес к обеим площадкам, не все приглашенные доберутся до Индонезии и Индии, стран—хозяек грядущих форумов. И решение некоторых политиков пропустить какое-либо из мероприятий разочаровывает устроителей саммитов. Например, в Джакарте с сожалением восприняли решение Джо Байдена, который вместо себя послал на саммит АСЕАН вице-президента Камалу Харрис. Ведь, по сообщениям в СМИ, индонезийцы даже график саммита составляли, держа в уме G20, чтобы американский лидер смог совместить поездки и почтить их своим присутствием.

Впрочем, для Джакарты это было единственным разочарованием, в то время как у Индии огорчений накопилось еще больше. Так, отказался лететь в Дели президент РФ Владимир Путин, отправив вместо себя главой делегации Сергея Лаврова, который перед этим также посетит Индонезию. При этом очное участие в мероприятиях G20 российского лидера, в 2023 году не выезжавшего за границу и пропустившего саммит БРИКС, а также не поехавшего в гости к президенту Реджепу Тайипу Эрдогану в Турцию, долго оставалось под вопросом.

В конце концов Нарендра Моди своего российского коллегу настойчиво приглашал и явно был не против собрать под своим председательством весь комплект лидеров «двадцатки».

Власти Индии даже публично обещали, что тема украинского кризиса, из-за которой неизбежно разгорелись бы жаркие дебаты, не окажется на повестке, а все внимание сосредоточится на глобальных вопросах, будь то мировые финансы, климат или борьба с бедностью. Тем не менее Владимир Путин останется дома.

Уже ближе к саммиту выяснилось, что и Си Цзиньпин решил не ехать в Дели, а отправить туда премьера Госсовета. «Ли Цян возглавит китайскую делегацию для участия в саммите G20. Это крупный и важный глобальный экономический форум. Китай всегда придавал ему большое значение и активно участвовал в соответствующих мероприятиях»,— заявили в китайском МИДе, отказавшись формально подтвердить, что председатель Си пропустит заседания. Но из комментария было понятно, что слухи, появившиеся ранее в СМИ, оказались правдой. По мнению наблюдателей, хотя Ли Цян и считается вторым человеком в государстве, отсутствие Си Цзиньпина — серьезный удар по «двадцатке», поскольку решение лидера одной из двух крупнейших экономик мира не ехать на форум двадцати крупнейших экономик может поставить под вопрос сам смысл работы площадки.

Среди тех, кого расстроило решение господина Си, оказался и Джо Байден. Глава Белого дома последний раз встречался с китайским визави как раз на саммите G20 в прошлом году в Индонезии. С тех пор отношения Вашингтона и Пекина прошли через несколько витков напряженности, однако президент США неизменно подчеркивал готовность и желание вновь переговорить с председателем КНР. И «двадцатка» в Дели воспринималась в американской администрации отличной для этого возможностью. «Я огорчен, но собираюсь встретиться с ним (в другой раз.— “Ъ”)»,— признался господин Байден.

Впрочем, партнеры США из Евросоюза увидели в сложившейся ситуации новые возможности. По данным Bloomberg, ЕС намерен воспользоваться отсутствием господ Си и Путина в Дели и активизировать взаимодействие со странами Глобального Юга, в том числе с представителями африканских государств.

Как заверили источники издания, в Брюсселе серьезно относятся к пересмотру партнерства с Африкой и намерены доказать это коллегам при столь удачном стечении обстоятельств.

Локомотивами контактов со стороны ЕС должны стать председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель, а также канцлер Германии Олаф Шольц. С африканской стороны на подобных переговорах ожидаются лидеры ЮАР, Египта, Нигерии и Союза Коморских Островов. Последние по совместительству сейчас председательствуют в Африканском союзе, на который у Евросоюза и вовсе особые планы на саммите.

Так, Индия выступает за предоставление Африканскому союзу статуса постоянного члена G20 и намерена уделить особое внимание расширению «двадцатки». РФ, кстати, такой шаг тоже поддерживает. «Россия одной из первых положительно откликнулась на инициативу о предоставлении Афросоюзу полномочного, полноправного членства в "Группе двадцати". Рассчитываем, что это решение будет принято уже в сентябре в ходе саммита "двадцатки" в Нью-Дели»,— заявлял Владимир Путин в конце июля.

Как сообщил Bloomberg, одна из целей европейских лидеров на встрече в Индии — поддержать заявку Афросоюза на постоянное членство в G20. И хотя вряд ли это можно считать неожиданным, учитывая, что подобную инициативу ранее поддерживали, например, господин Шольц и премьер Италии Джорджа Мелони, обстановка, в которой все должно произойти, благоволит именно ЕС. Ведь в отсутствие глав РФ и КНР именно европейские лидеры намерены стать теми, кто лично будет поздравлять африканских участников с новым статусом. Кроме того, есть в этом и символизм. Сейчас Евросоюз — единственная организация в G20, имеющая статус полноценного, а не приглашенного (как Афросоюз) члена, представители которой на равных заседают на саммитах с главами государств-участников. И в случае положительного решения Африканский союз встанет на одну ступень с ЕС.

Что же до частных бесед, то европейские политики признают: Китай и Россия добились некоторых успехов в отношениях с африканскими странами, «апеллируя к антиколониальным настроениям», однако сейчас выдался, возможно, хороший момент, чтобы их переубедить.

В частности, в качестве аргумента они намерены воспользоваться решением Москвы выйти из зерновой сделки и напомнить африканским коллегам, что именно после этого на мировом рынке сельхозпродукции начались тревожные колебания цен.

В любом случае, как бы Индия ни старалась сделать повестку саммита максимально глобальной, отказавшись даже приглашать в Дели президента Украины Владимира Зеленского, чтобы лишний раз не сводить вопросы к украинскому кризису, частных тем, похоже, избежать не удастся. Битва же за Африку теперь уже явно становится глобальной.

Алексей Забродин