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Экспорт — заводам

Продажу топлива за рубеж разрешат только НПЗ

Минэнерго хочет разрешить экспорт топлива только нефтеперерабатывающим заводам в попытке обуздать рост цен, который уже привел к дефициту нефтепродуктов в южных регионах. По данным “Ъ”, соответствующий проект указа, который сейчас проходит согласование, будет действовать до 2026 года. Однако участники рынка сомневаются в эффективности ограничений, особенно если к экспорту будут допущены все НПЗ, в том числе небольшие заводы, не выпускающие товарного топлива.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Минэнерго планирует разрешить экспорт бензина и дизтоплива только нефтеперерабатывающим заводам, заявил первый замглавы министерства Павел Сорокин на заседании комитетов Госдумы по контролю и аграрным вопросам. Из-за высокой экспортной альтернативы «очень многие недобросовестные игроки на рынке, мелкие трейдеры, нефтебазы» покупают топливо по цене внутреннего рынка, в которой учтены государственные субсидии в виде демпфера, и затем продают на экспорт, отмечает он. Проект указа об ограничении числа экспортеров, по словам чиновника, внесен в правительство и администрацию президента РФ.

По данным “Ъ”, указ предусматривает введение ограничений на срок до 2026 года. Экспорт топлива будет возможен «исключительно спецэкспортерами и их агентами по перечню, определяемому на основе баланса производства нефтепродуктов», говорится в пояснительной записке к проекту указа.

Указ наделит правительство правом определить перечень экспортеров, а также нефтепродуктов, которые попадут под ограничения. Однако пока, по данным “Ъ”, точный перечень спецэкспортеров не определен. В конце августа, как сообщал “Ъ”, Минэнерго просило данные об экспорте и производстве у 70 компаний, в числе которых были не только НПЗ, но и некоторые трейдеры.

Участники рынка воспринимают предложенные меры скептически. С одной стороны, по их мнению, если экспорт разрешить всем НПЗ, то его объем существенно не снизится. Если в список спецэкспортеров попадут мини-НПЗ, то закрыть серый экспорт не удастся, считает замглавы набсовета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев: «Учитывая несовершенство товарной номенклатуры, они будут продолжать уводить топливо с внутреннего рынка путем получения новых продуктов за счет смешивания разных видов топлива или добавления присадок».

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С другой стороны, есть сомнения в том, что сам по себе фактор серого экспорта является основным обстоятельством, приводящим к росту оптовых цен. Так, с этого года для компаний, не являющихся производителями нефтепродуктов, была введена экспортная пошлина в 20 тыс. руб. за тонну, что значительно сократило объем серого экспорт. По оценкам «Петромаркета», среднемесячный показатель реэкспорта бензина и дизтоплива (суммарно) в 2023 году снизился в три раза относительно 2022 года — со 135 тыс. до 45 тыс. тонн. Даже если сократить серый экспорт, это не окажет влияния на оптовые цены на топливо, полагают в компании. Объемы серого экспорта составляют 40 тыс. тонн по Аи-92 и 50 тыс. тонн по дизтопливу в месяц, говорит один из собеседников “Ъ” на топливном рынке: это примерно 1–1,5% от общих поставок на внутренний рынок. Более существенными факторами для баланса рынка, вероятно, стало сокращение нефтепереработки в летние месяцы, а также рост спроса на фоне внутреннего туризма и автоперевозок грузов, в том числе в новые регионы.

Оптовые цены на топливо в России почти непрерывно растут с конца марта, однако в последние недели рост цен стал приводить к физической нехватке нефтепродуктов, в основном в южных регионах.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев 6 сентября прямо заявил, что у аграриев нет доступа к дизтопливу. «Неделю назад у нас речь шла о том, что нужны ГСМ по какой-то сниженной цене, потому что сильно выросла цена, сейчас речь идет вообще о другом. Потому что у нас проблема именно уже с наличием. Сейчас остановим и уборочную, и не отсеемся по озимым. Это будет катастрофа»,— сказал он на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам (цитата по ТАСС). Минэнерго до сих пор утверждало, что в стране нет нехватки топлива. Вице-премьер Александр Новак 30 августа заявлял: «У нас в принципе нет дефицита в целом на внутреннем рынке на сегодняшний день».

Дмитрий Козлов

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