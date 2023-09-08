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Коммерсантъ FM
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Дихотомия, как и было сказано

Какого голосования и в какой день партии ждут от своих избирателей

В большинстве из 85 регионов, где в пятницу начались выборы разных уровней, волеизъявление продлится три дня, а в 25 субъектах будет использоваться дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Хотя федеральное руководство отдельных партий регулярно критикует эти избирательные новации, в регионах, как выяснил “Ъ”, предвыборная стратегия оппозиционеров по отношению к "многодневке" и ДЭГ выглядит далеко не столь однозначно.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В 2023 году голосование в большинстве регионов пройдет в течение трех дней — с 8 по 10 сентября. На губернаторских выборах исключением станут Омская (два дня) и Тюменская (один) области, на выборах в заксобрания — Бурятия и Башкирия (один), в горсоветы региональных столиц — Екатеринбург (два), Магас и Тюмень (один). В течение двух дней решили голосовать и на единственных в этом году прямых выборах мэра — в Хабаровске.

Наиболее последовательной позиции по поводу «многодневки» придерживаются в КПРФ. Все опрошенные “Ъ” коммунисты заявили, что призывают своих избирателей приходить на участки исключительно в последний день, поскольку это помогает «снизить вероятность фальсификации итогов». В агитации Компартия тоже упоминает только 10 сентября.

«Доверия к ночному пребыванию бюллетеней в сейф-пакетах нет»,— объясняет кандидат в губернаторы Новосибирской области Роман Яковлев, добавляя, что лучше всего голосовать после полудня. «Даже во времена коронавируса эта мера была абсолютно надуманной,— сетует кандидат в нижегородские губернаторы Владислав Егоров.— И уж тем более сейчас, когда все ограничения сняты, не может единый день голосования длиться три дня». Впрочем, есть и редкие исключения. Например, прийти на участки «в любой из дней» товарищам рекомендует глава дагестанского рескома КПРФ Самир Абдулхаликов: партия уверена в своих наблюдателях, и все дни в каждой УИК будут дежурить по два человека, уверяет он.

У ЛДПР единой позиции по поводу лучшего дня для голосования, как оказалось, нет. Большинство партийцев заявили “Ъ”, что надеются увидеть на участках как можно больше своих сторонников, а уж когда — не столь принципиально. «Выборы для того и проводятся три дня, чтобы проголосовать смогли все. Обмануть можно и за три дня, и за 30 минут»,— говорит кандидат на пост главы Якутии Гаврил Парахин. «Неважно, в какой день человек проголосует, важно, чтобы за ЛДПР»,— вторит ему глава партийной фракции в заксобрании Приморья Андрей Андрейченко.

Есть, правда, в ЛДПР и другие мнения. «Мы традиционно призываем приходить исключительно в установленный законом единый день голосования. Такая традиция сложилась еще при Владимире Вольфовиче (Жириновском.— “Ъ”), который всегда говорил голосовать в последний день выборов»,— заявили “Ъ” в ростовской ячейке партии. А в липецком отделении даже уточнили, что предлагают голосовать за час до закрытия участков.

В «Справедливой России — За правду» (СРЗП) тоже есть разные подходы к этой проблеме. Если в Ростовской области эсеры призывают приходить на участки «только 10 сентября», то в Приморье, «учитывая хороший прогноз погоды», они рекомендуют сторонникам проголосовать именно в пятницу, а в выходные «насладиться прекрасной приморской осенью». Аналогичную дихотомию демонстрируют «Новые люди». В Амурской области они просят избирателей «обезопасить себя» и проголосовать в воскресенье, ведь тогда «голоса сохранятся и с ними ничего не случится»,— а в Якутии никакого смысла в этом не видят.

Наконец, «Единая Россия» (ЕР) и вовсе старается обходить эту тему стороной: в нескольких ее отделениях “Ъ” пояснили, что информирование граждан о сроках голосования — прерогатива избиркомов, а люди должны делать выбор тогда, когда им это удобно. «Если у человека есть планы на выходные, он может проголосовать в рабочий день»,— объясняет зампред Ярославской облдумы от ЕР Антон Капралов. Хотя сам он привык ходить на участок в воскресенье: «Беру детей, чтобы приучать их голосовать».

Взгляды на ДЭГ у региональных партийцев куда более определенные: КПРФ и СРЗП дружно призывают своих сторонников в нем не участвовать, ЛДПР и «Новые люди» ДЭГ поддерживают, а единороссы оставляют выбор за избирателями.

Позиция руководящих партийных органов по поводу «многодневки» и ДЭГ, как выяснилось, тоже совпадает со взглядами региональных отделений далеко не всегда. Наиболее последовательны в этом смысле единороссы и коммунисты.

«Наши избиратели — продвинутые пользователи всех форматов голосования,— говорит замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов.— Всегда были активны на участках, у многих есть опыт голосования онлайн. Что касается выбора дня, то здесь все зависит от гражданина: кому-то, как часто оказывается, близко решительно отдать голос сразу и посвятить выходные отдыху». Неизменность единой партийной позиции подтверждает и депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов: «Пока нет инструментов, которые позволяют убедиться, что голоса при ДЭГ учтены правильно, нашего избирателя мы приглашаем именно 10 сентября на участки — и требовать бумажный бюллетень».

В руководстве ЛДПР, как сообщил “Ъ” замглавы высшего совета партии Ярослав Нилов, тоже ориентировали сторонников в регионах на 10 сентября: «Помним негативную практику прошлых лет, когда сейф-пакеты оставались якобы под охраной, но, что там с ними происходило,— непонятно». А вот по поводу формы волеизъявления партиец не столь категоричен: «С одной стороны, электронное голосование — это, конечно, удобно, с другой —контролировать эту форму сложнее, чем устоявшуюся».

Секретарь президиума центрального совета СРЗП Дмитрий Гусев говорит, что эсеры тоже отдают предпочтение голосованию на участках в последний день, хотя и считают цифровизацию неизбежной: «В будущем все больше людей будет голосовать с помощью ДЭГ. Но нужно работать, чтобы люди доверяли ДЭГ и признавали результаты выборов, и мы в партии этим занимаемся». Но централизованных указаний на места партия не передавала, добавляет он: «Все зависит от ситуации в конкретном регионе».

Наконец, в пресс-службе «Новых людей» “Ъ” сообщили, что одинаково приветствуют обе формы волеизъявления, но голосовать все же рекомендуют в последний день. При этом четких установок региональным ячейкам партруководство опять же не давало: «Принимают решение (на местах.— “Ъ”) самостоятельно, так как во всех регионах разная ситуация».

Андрей Прах, Ксения Веретенникова, Григорий Лейба, корсеть “Ъ”

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