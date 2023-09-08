Вкус больше не доставят на дом

На рынке доставки наборов по приготовлению блюд продолжается консолидация. Сервис Elementaree выкупает бизнес своего конкурента — «Вкус на дом», испытывающего трудности в кризис. Крупным игрокам сейчас проще управлять себестоимостью и находить новые каналы продаж, чем небольшим. В связи с этим эксперты ожидают дальнейшее укрупнение сегмента, где в итоге останутся два крупных оператора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Elementaree выкупает бизнес сервиса «Вкус на дом», который также занимается доставкой продуктовых наборов для приготовления блюд по рецептам, рассказали “Ъ” стороны сделки, не раскрывая ее сумму. Elementaree перейдет клиентская база «Вкус на дом», а также обязательство продолжать обеспечивать клиентов компании наборами.

«Вкус на дом» работает в Москве и Петербурге. По данным СПАРК, в 2022 году выручка сервиса составила 24,1 млн руб., чистая прибыль — 1,3 млн руб. Учредителями компании выступают Владимир Алякритский (33,5%), Кирилл Перцовский и Александр Селищев (по 22,5%), Василий Брусов (10%), Евгений Амосов и Вячеслав Бойко (по 6%). Elementaree — четвертый игрок по выручке в сегменте продуктовых наборов и готовых рационов. Его выручка, по подсчетам Infoline, в апреле—июне 2023 года снизилась на 33% год к году, до 130 млн руб.

Основным владельцем сервиса выступает его основательница Ольга Зиновьева, ее доля не раскрывается. Экс-гендиректору «Русагро» Максиму Басову принадлежит 15% компании. Также совладельцами выступают основатели ГК «Дамате» Наум Бабаев и Рашид Хайров, а инвесторами — Российский фонд прямых инвестиций и Bonduelle, которые в 2020 году вложили в сервис около $5 млн.

Сумма сделки между «Вкус на дом» и Elementaree могла составить около 10–15 млн руб. из расчета 3 тыс. руб. за каждого клиента компании, число которых составляет около 5 тыс. человек, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Основатель «Шефмаркета» Сергей Ашин не исключает, что сделка могла быть и безденежной, учитывая небольшую клиентскую базу «Вкус на дом».

Кризис и блокировка соцсетей, которые были основными каналами продвижения продукции, оказали ощутимое воздействие на бизнес «Вкус на дом», поясняет совладелец сервиса Кирилл Перцовский. С резким падением заказов сервис столкнулся с финансовыми трудностями, продолжает он. После нескольких неудачных попыток поддержать устойчивость бизнеса инвестициями было принято решение о партнерстве с Elementaree на приобретение части активов, добавляет господин Перцовский. Elementaree также пострадал от блокировок соцсетей, но благодаря устойчивой базе лояльных клиентов сервис смог продолжить работу, добавляет Ольга Зиновьева.

У небольших игроков в сегменте доставки готовых наборов сейчас не так много вариантов для развития, поэтому логично продать бизнес более крупному оператору, считает Михаил Бурмистров. На этом фоне, отмечает он, консолидация рынка продолжается. Наличие у крупных игроков собственных мощностей позволяет им управлять себестоимостью продукции, в то время как у небольших игроков с контрактным производством таких возможностей нет, отмечает господин Бурмистров. Он прогнозирует, что в этом сегменте к концу 2023 года останутся только два игрока — Elementaree и «Шефмаркет», остальные будут поглощены или уйдут с рынка.

Рынка доставки продуктовых наборов и готовых рационов питания также коснулся тренд на экономию. В этом году, ожидают в Infoline, общая выручка операторов может сократиться до 15,5 млрд руб. Это произойдет, в частности, из-за запуска бюджетных линеек игроками, как это в 2023 году сделала Performance Group, а в 2022 году — Grow Food, запустившая отдельный бренд в низкой ценовой категории «ПриЕм».

Дарья Андрианова