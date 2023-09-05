Без раскачки

РФ и Саудовская Аравия продолжают общую политику по добровольному снижению нефтяного предложения. Так, РФ обещает продлить начатое в сентябре сокращение экспорта на 300 тыс. баррелей в сутки (б/с) до конца этого года. Саудовская Аравия, со своей стороны, также до конца года продлила сокращение добычи на 1 млн б/с. До сих пор Россия, сокращая экспорт нефти, стремилась сделать это без ущерба для добычи, увеличивая переработку. Возможно, осенью на фоне ремонтов НПЗ продолжать такую политику не удастся, поэтому власти РФ допускают снижение добычи нефти — решение будет приниматься на ежемесячной основе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Вице-премьер Александр Новак объявил о продлении сокращения экспорта нефти из России в размере 300 тыс. б/с до конца этого года. Такой объем сокращения экспорта РФ была намерена сохранить в сентябре, а до этого в июле—августе экспорт был сокращен на 500 тыс. б/с. По данным Kpler, морской экспорт нефти в августе составлял 3,14 млн б/с, соответственно, до конца года РФ может его удерживать на уровне 3,3–3,35 млн б/с.

Параллельно партнер РФ по сделке ОПЕК+ Саудовская Аравия заявила о продлении сокращения добычи нефти на 1 млн б/с — также до конца года. Эр-Рияд поддерживал такой объем добровольного сокращения с июля, последовательно продляя его каждый месяц. Вслед за этим решением котировки Brent впервые с ноября 2022 года превысили $90 за баррель.

Прежде сокращение экспорта РФ не вынуждало российские нефтекомпании снижать добычу в условиях высоких цен на нефть и нефтепродукты.

Однако в сообщении вице-премьера появилась оговорка о том, что власти РФ теперь допускают такую вероятность. Этот вопрос Россия собирается рассматривать ежемесячно, а добыча может снизиться лишь в том случае, если не будет доступно достаточных мощностей переработки.

РФ в условиях значительного подорожания топлива и его дефицита внутри заинтересована в увеличении нефтепереработки, однако в сентябре—октябре эта возможность будет ограничена из-за необходимости проведения плановых ремонтов на НПЗ. На некоторых заводах ремонты переносятся на более поздний срок, но ряд НПЗ из-за износа оборудования и технологической необходимости отложить ремонты не могут. При этом сокращение производства нефти может носить лишь вынужденный характер.

РФ использует инструмент сокращения экспорта в условиях действия потолка цен на нефть, который установлен ЕС и G7 в размере $60 за баррель с декабря прошлого года. Намеренное снижение предложения нефти со стороны РФ и Саудовской Аравии позволило увеличить котировки основного российского сорта нефти Urals ускоренными темпами по отношению к Brent. В результате санкционный дисконт к Brent, по данным Минфина, составляет уже менее $13 за баррель, тогда как в декабре 2022 года превышал $40 за баррель.

Саудовская Аравия продлит сокращение добычи, как и ожидалось, так как возвращать существенные дополнительные объемы на рынок, который осенью сезонно ослабевает ввиду ремонтов на НПЗ в Северном полушарии, нецелесообразно, считает Виктор Катона из Kpler.

Добыча королевства сохранится на уровне 9 млн б/с, при этом экспорт будет расти в осенние месяцы. Дело в том, что Саудовская Аравия сжигает порядка 700 тыс. б/с нефти для потребностей электрогенерации в течение летних месяцев, а осенью, когда условный спрос на кондиционирование воздуха падает, нефти сжигается значительно меньше, заключает эксперт. Таким образом, и со стороны России, и со стороны Саудовской Аравии в течение сентября—октября экспорт нефти будет на 200–300 тыс. б/с выше, чем летом, притом что показатели добычи вряд ли будут меняться. По мнению господина Катоны, те ремонты, которые можно будет сдвинуть на весенний период 2024 года, будут отложены (о пересмотре графика ремонтов упоминал и Александр Новак) в силу высокой привлекательности экспорта нефтепродуктов: например, даже на основе FOB российский дизель продается около $105 за баррель, то есть примерно на $20 дороже, чем нефть. Если ремонты не удастся сдвинуть на 2024 год, а также дополнительно загрузить мощности некоторых НПЗ, то лишь в этом случае нефтекомпаниям РФ придется урезать добычу, добавляет Виктор Катона.

Дмитрий Козлов