Банкирам софт не дописан

Как выяснил “Ъ”, ряд крупных российских банков просит отложить с 2025 на 2027 год требования по переходу на российский системный софт. В кредитных организациях считают, что отечественные поставщики не успеют адаптировать автоматизированные банковские системы (АБС) под работу с отечественными системами управления базами данных (СУБД). Сейчас в отрасли используется преимущественно СУБД американской Oracle. Чтобы решить проблему, ряд крупных банков обсуждает идею учредить консорциум, который за несколько лет выпустит новую АБС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным источников “Ъ”, 24 августа представители крупных банков (РСХБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, ВТБ, «Дом.РФ») на совещании в ЦБ предложили на два года отложить срок вступления в силу требования о том, что субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ, в их число помимо финансовых организаций попадают операторы связи и ряд других организаций) должны с 1 января 2025 года прекратить использовать иностранное программное обеспечение. У “Ъ” есть копия приглашения на встречу.

В ЦБ “Ъ” сообщили, что обсуждают с участниками рынка актуальные вопросы импортозамещения, в том числе сроки перехода на отечественные решения к 1 января 2025 года, установленные указами президента. Владимир Путин 30 марта 2022 года подписал указ №166, который вводит ряд требований обеспечения кибербезопасности КИИ. В частности, с 31 марта 2022 года субъектам КИИ запретили госзакупки зарубежного софта и иностранных программно-аппаратных комплексов (ПАК), а с 1 января 2025 года — использование иностранного ПО на «значимых объектах критической информационной инфраструктуры».

Как объясняет источник “Ъ”, сейчас отечественные автоматизированные банковские системы (АБС) адаптированы для работы с иностранным системным ПО, в первую очередь СУБД от Oracle. Адаптация под отечественные СУБД, например Postgres, «займет длительный срок и потребует крупных инвестиций», поскольку «фактически АБС потребуется переписывать заново». Отсрочка требуется, чтобы российские поставщики АБС разработали софт под работу с отечественными СУБД.

По данным TAdviser, по итогам 2022 года крупнейшими российскими вендорами АБС по числу внедрений продуктов являются Diasoft (50% внедрений), R-Style Softlab (25%) и Центр финансовых технологий (12,5%). В компаниях не ответили “Ъ”.

Впрочем, ряд банков рассматривает и альтернативное решение проблемы. Собеседник “Ъ” на IT-рынке говорит, что, в частности, ВТБ, РСХБ и «Дом.РФ» обсуждают возможность учредить консорциум, который за несколько лет подготовит новую АБС для работы с российскими СУБД.

Источник в одном из банков уточнил, что идея учредить консорциум банков появилась около полугода назад: «Инициатором выступал ВТБ — банк сначала планировал самостоятельно разработать АБС, но потом там осознали, что проект слишком масштабный и дорогой». В «Дом.РФ» отказались от комментариев, в ВТБ, Газпромбанке, РСХБ, Промсвязьбанке и ЦБ на запросы о консорциуме не ответили.

«Разработка АБС — сложный процесс, требующий высокой технической экспертизы. Консорциум должен иметь достаточный уровень знаний и ресурсов для успешной разработки, тестирования и внедрения системы. Недостаток опыта или несоответствие требованиям могут вызвать задержки и проблемы в качестве разрабатываемой АБС»,— говорит глава QA-отдела SimbirSoft Екатерина Подаруева.

Директор по стратегии и развитию технологий Axiom JDK Роман Карпов называет идею учредить консорциум для разработки АБС «опасным путем», поскольку у банков нет экспертизы в разработке сложных системных продуктов по типу СУБД: «В условиях кадрового голода набрать для этого команду оперативно невозможно, если только переманить разработчиков из отечественных вендоров, в этом случае мы лишим другие отрасли возможности использовать существующие решения».

Никита Королев, Юлия Пославская