Банкирам софт не дописан

Как выяснил “Ъ”, ряд крупных российских банков просит отложить с 2025 на 2027 год требования по переходу на российский системный софт. В кредитных организациях считают, что отечественные поставщики не успеют адаптировать автоматизированные банковские системы (АБС) под работу с отечественными системами управления базами данных (СУБД). Сейчас в отрасли используется преимущественно СУБД американской Oracle. Чтобы решить проблему, ряд крупных банков обсуждает идею учредить консорциум, который за несколько лет выпустит новую АБС.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным источников “Ъ”, 24 августа представители крупных банков (РСХБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, ВТБ, «Дом.РФ») на совещании в ЦБ предложили на два года отложить срок вступления в силу требования о том, что субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ, в их число помимо финансовых организаций попадают операторы связи и ряд других организаций) должны с 1 января 2025 года прекратить использовать иностранное программное обеспечение. У “Ъ” есть копия приглашения на встречу.
В ЦБ “Ъ” сообщили, что обсуждают с участниками рынка актуальные вопросы импортозамещения, в том числе сроки перехода на отечественные решения к 1 января 2025 года, установленные указами президента. Владимир Путин 30 марта 2022 года подписал указ №166, который вводит ряд требований обеспечения кибербезопасности КИИ. В частности, с 31 марта 2022 года субъектам КИИ запретили госзакупки зарубежного софта и иностранных программно-аппаратных комплексов (ПАК), а с 1 января 2025 года — использование иностранного ПО на «значимых объектах критической информационной инфраструктуры».
Как объясняет источник “Ъ”, сейчас отечественные автоматизированные банковские системы (АБС) адаптированы для работы с иностранным системным ПО, в первую очередь СУБД от Oracle. Адаптация под отечественные СУБД, например Postgres, «займет длительный срок и потребует крупных инвестиций», поскольку «фактически АБС потребуется переписывать заново». Отсрочка требуется, чтобы российские поставщики АБС разработали софт под работу с отечественными СУБД.
По данным TAdviser, по итогам 2022 года крупнейшими российскими вендорами АБС по числу внедрений продуктов являются Diasoft (50% внедрений), R-Style Softlab (25%) и Центр финансовых технологий (12,5%). В компаниях не ответили “Ъ”.
Впрочем, ряд банков рассматривает и альтернативное решение проблемы. Собеседник “Ъ” на IT-рынке говорит, что, в частности, ВТБ, РСХБ и «Дом.РФ» обсуждают возможность учредить консорциум, который за несколько лет подготовит новую АБС для работы с российскими СУБД.
Источник в одном из банков уточнил, что идея учредить консорциум банков появилась около полугода назад: «Инициатором выступал ВТБ — банк сначала планировал самостоятельно разработать АБС, но потом там осознали, что проект слишком масштабный и дорогой». В «Дом.РФ» отказались от комментариев, в ВТБ, Газпромбанке, РСХБ, Промсвязьбанке и ЦБ на запросы о консорциуме не ответили.
«Разработка АБС — сложный процесс, требующий высокой технической экспертизы. Консорциум должен иметь достаточный уровень знаний и ресурсов для успешной разработки, тестирования и внедрения системы. Недостаток опыта или несоответствие требованиям могут вызвать задержки и проблемы в качестве разрабатываемой АБС»,— говорит глава QA-отдела SimbirSoft Екатерина Подаруева.
Директор по стратегии и развитию технологий Axiom JDK Роман Карпов называет идею учредить консорциум для разработки АБС «опасным путем», поскольку у банков нет экспертизы в разработке сложных системных продуктов по типу СУБД: «В условиях кадрового голода набрать для этого команду оперативно невозможно, если только переманить разработчиков из отечественных вендоров, в этом случае мы лишим другие отрасли возможности использовать существующие решения».