Омск сдал, Томск принял

В Томске спустя почти три года после ареста Ивана Кляйна появился новый градоначальник. Во вторник городская дума утвердила в этой должности вице-мэра Омска Дмитрия Махиню. Его поддержали депутаты от «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Новых людей», а также отдельные представители других фракций. Томский губернатор Владимир Мазур констатировал, что планы нового мэра «совпадают с его личными».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Махиня

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Дмитрий Махиня

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Обсуждение началось с выступления губернатора Мазура, который специально для этого посетил заседание гордумы. «Нам с вами нужна консолидация, четкая исполнительская дисциплина, четкие действия исполнительной и законодательной власти в одной команде — в команде региона, команде президента»,— обратился он к депутатам, попросив их «сделать ответственный выбор в пользу жителей Томска и всей нашей области».

В гордуму были внесены три кандидатуры, отобранные конкурсной комиссией 22 августа из восьми претендентов. Но фаворитом с самого начала считался Дмитрий Махиня, которого еще в конце июля публично поддержал Владимир Мазур.

«Сегодня нужен именно такой мэр — независимый, волевой, способный не просто сохранить наши завоевания, но и придать новый импульс развитию»,— подчеркнул тогда губернатор.

Напомним, последним избранным жителями мэром Томска был Иван Кляйн, арестованный в ноябре 2020 года по подозрению в превышении полномочий. Пока он находился под следствием, городом в статусе и. о. руководил вице-мэр Михаил Ратнер. В июле 2022 года приговор в отношении господина Кляйна вступил в силу, и его полномочия были прекращены, а в октябре того же года были отменены и прямые выборы мэра. В апреле 2023 года сорвался первый конкурс на этот пост, в котором принимал участие господин Ратнер. Повторно он свою кандидатуру уже не выставлял.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший мэр Томска Иван Кляйн

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Бывший мэр Томска Иван Кляйн

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Дмитрий Махиня обрисовал депутатам направления своей будущей работы: обеспечение безопасности горожан, улучшение дорожно-транспортной сети, решение проблем благоустройства и социальной инфраструктуры, выстраивание взаимодействия с инвесторами, вовлечение горожан в принятие решений. «Деятельность мэра должна выстраиваться на принципах командной работы, которую организует губернатор»,— добавил он.

Затем выступили представители фракций и групп. Игорь Лютаев из группы «Чистый Томск» (два депутата) выразил сожаление в связи с тем, что теперь не все горожане могут принять участие в выборах мэра, но как именно он намерен голосовать, не уточнил. Фракция «Яблоко» (четыре депутата) отказалась от идеи консолидированного голосования. «Мы пришли к выводу, что все кандидаты представляют один блок проправительственного направления. Поэтому было принято решение, что каждый определяет кандидатуру, которая ему предпочтительна»,— пояснил руководитель фракции Василий Еремин.

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» (три человека) Константин Ушаков к сожалению об отсутствии прямых выборов добавил критику в адрес конкурсной комиссии. «Мы бы хотели, чтобы кандидатов было больше. И мы неприятно удивлены тем, что некое количество кандидатов не дошло до сегодняшнего голосования (в их числе член фракции Инга Первушина.— “Ъ”)»,— сказал эсер, но о выборе фракции тоже умолчал.

Однозначно в поддержку Дмитрия Махини высказались представители фракций КПРФ (восемь человек) и ЕР (11).

«Мы, конечно же, можем еще в течение двух лет до конца созыва с вами выбирать мэра, но сомневаюсь, что от этого выиграют томичи»,— объяснил позицию Компартии вице-спикер Андрей Петров. Как выяснилось, коммунистам господин Махиня при личном общении показался «грамотным и разбирающимся в городском хозяйстве человеком». А единоросс Максим Резников доложил, что его фракция решила поддержать Дмитрия Махиню единогласно. «Лукавить не буду, нужно поставить точку в этом процессе и выбрать мэра»,— заявил он. Напомним, что Владимир Мазур является секретарем регионального отделения ЕР.

Для избрания кандидат должен был набрать не менее 25 голосов (две трети от списочного состава гордумы). За Дмитрия Махиню проголосовали 26 депутатов, еще двое поддержали директора ООО «Профтранс» Игоря Ольховского.

«Наши два голоса были отданы Дмитрию Махине. Решение было сложное, были долгие споры, консультации с курирующим депутатом Госдумы Алексеем Диденко, были предложения отдать только один голос или вовсе не поддерживать "кандидата от губернатора". Но пришли к выводу, что нужно стабилизировать ситуацию в нашем городе и принимать хоть и непопулярное, но необходимое для развития города решение»,— рассказал “Ъ” лидер фракции ЛДПР Юрий Ворошилин. Фракция «Новые люди» (два человека) тоже поддержала «кандидата от губернатора», сообщил ее глава Александр Цин-Дэ-Шань. Оставшиеся голоса, таким образом, господин Махиня получил от отдельных членов «Яблока», «Справедливой России» или независимых депутатов.

Победивший кандидат назвал отсутствие единогласия следствием «нормального политического диалога» и пообещал работать в интересах всех томичей.

Владимир Мазур, в свою очередь, заметил, что намеченные планы мэра «совпадают с планами лично моими, с исполнительной властью региональной».

В должность мэра Дмитрий Махиня вступит в сентябре. Сам он в свежезаведенном Telegram-канале сообщил, что в ближайшее время переедет в Томск вместе с семьей.

Валерий Лавский, Новосибирск