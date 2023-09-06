Коронавирус вышел из отпуска

В России за прошедшую неделю более чем на 30% увеличилась заболеваемость коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном штабе по борьбе с инфекцией. Волна COVID-19 растет во всем мире, причем в отдельных регионах — на Ближнем Востоке, в Азии и Европе — увеличивается и число летальных исходов. Россия, по данным ВОЗ, по этому показателю — третья: за четыре недели в стране умерли 158 человек. Российские эксперты связывают рост заболеваемости с окончанием сезона отпусков и приближением осенних холодов и призывают граждан из групп риска вакцинироваться. Впрочем, сделать это становится все сложнее: федеральная поддержка закупок антикоронавирусных вакцин завершилась в апреле 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ВОЗ предупредил национальные минздравы, что койки для лечения коронавирусных больных им еще пригодятся

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ ВОЗ предупредил национальные минздравы, что койки для лечения коронавирусных больных им еще пригодятся

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Коронавирусной инфекцией с 28 августа по 3 сентября заразилось на 31,6% россиян больше, чем за предыдущую неделю, сообщили в федеральном штабе по борьбе с коронавирусом. Показатель заболеваемости вырос до 3,7 на 100 тыс. человек. На портале «Стопкоронавирус.рф» указано, что болеть ковидом стали чаще в 53 регионах, в том числе в 10 из них — больше, чем в среднем по стране. 1857 человек заразились в Москве, 475 — в Петербурге, 170 — в Башкирии, 147 — в Самарской области, 144 — в Краснодарском крае, 123 — в Пермском крае, 117 — в Свердловской области, 103 — в Челябинской области.

За неделю с коронавирусом госпитализировали 172 человека — на 13,2% больше, чем за предыдущую. Выздоровело 3655 человек, или на 17,8% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерло за неделю 16 человек.

Во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) с 31 июля по 27 августа 2023 года поступили сообщения о более чем 1,4 млн новых случаев COVID-19 и более чем 1,8 тыс. случаев смерти.

Заболевших в мире за это время стало на 38% больше, чем за предыдущий 28-дневный период, а умерших от ковида — на 50% меньше. При этом в некоторых регионах смертность растет.

Так, больше всего заболевших за четыре недели было выявлено в Республике Корея — 1 296 710. Далее следуют Италия (26 998), Великобритания (26 264), Австралия (20 628) и Сингапур (20 432). В Корее также зарегистрировано больше всего умерших с 31 июля по 27 августа — 596. Далее идут Италия (192), Россия (158), Австралия (145) и Китай (135). Рост числа смертей и госпитализаций из-за COVID-19 на Ближнем Востоке, в Азии и Европе показывает, что вирус никуда не денется, заявил на брифинге в среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, менее 25% стран мира продолжают предоставлять данные о смертельных исходах и госпитализациях, а это значит, что мировому сообществу «по-прежнему будут нужны инструменты для борьбы с коронавирусом».

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов связывает рост заболеваемости коронавирусом с возвращением людей из отпусков и формированием коллективов в образовательных учреждениях. Терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков добавляет, что риски заразиться коронавирусом и другими вирусными инфекциями повышает наступление холодов и период смены сезонов.

Иммунитет у многих снижается. Из-за этого растет риск заболевания ковидом и вирусными заболеваниями.

Научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо напоминает, что в начале осени в целом растет число заболевших — так как адаптационные ресурсы организма ослаблены, снижается сопротивляемость иммунитета вирусной нагрузке. Но новая волна коронавируса, по ее оценке, не должна стать масштабной: вирус научились лечить, его легче переносят, снизилось число летальных исходов.

Главный врач 2-го диагностического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Терский напоминает, что вирус в очередной раз мутировал. Так, новый штамм Pirola уклоняется от антител, обходя иммунную защиту, гораздо успешнее, чем все предшественники. «Вместе с тем заболевание проходит в относительно легкой форме, как и при заражении другими штаммами “омикрон”,— продолжает господин Терский.— Очевидно, что надвигающаяся волна еще не на пике, цифры заболеваемости еще будут расти. Но риск для общественного здоровья в целом ВОЗ оценивает как низкий. Вместе с тем эксперты ВОЗ рекомендуют поддерживать в готовности медицинскую инфраструктуру, созданную ранее для борьбы с COVID».

По словам Владимира Чуланова, вакцинация остается эффективным способом профилактики заболевания, особенно его тяжелого течения и летальных исходов. При этом решение о необходимости вакцинации, подчеркнул эксперт Минздрава, каждый регион РФ принимает самостоятельно.

Федеральная поддержка закупок антикоронавирусных вакцин завершилась в апреле 2023 года. Сейчас регионы вынуждены приобретать препараты за счет своих бюджетов.

За средства граждан проводит иммунизацию, в частности, Мурманская область, сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя минздрава субъекта. В ведомстве объяснили это тем, что в регионе благополучная эпидемическая обстановка по COVID-19 и показаний для массовой вакцинации нет.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский подчеркивает, что еще в мае ВОЗ объявила об окончании пандемии коронавируса как чрезвычайной ситуации в здравоохранении и предложила рассматривать COVID-19 в качестве сезонной вирусной инфекции. «Огромного количества случаев заболевания, которые потребуют огромных же ресурсов, не ожидается. Но от ковида до сих пор умирают наши сограждане. Да, количество смертей минимально, но даже одна человеческая жизнь ценна,— говорит господин Вознесенский.— Поэтому имеет смысл продолжать вакцинацию в группах риска: среди пожилых, людей с хроническими заболеваниями и медработников».

Чтобы защититься от коронавирусной инфекции и других респираторных вирусных инфекций, добавляет Андрей Рябков, стоит реже находиться в многолюдных местах, использовать медицинские маски и чаще мыть руки, особенно после посещения общественных мест и транспорта. «Также можно использовать антисептики, например, после поездок в общественном транспорте. Желательно пройти вакцинацию от гриппа. В случае появления симптомов необходимо остаться дома, чтобы не заражать окружающих, и вызвать врача. Чтобы поддержать иммунитет, важно следить за своим питанием, включать в рацион больше сезонных овощей и фруктов, обратить внимание на режим сна и уровень активности. Также можно включить прием витаминов (но после консультации с врачом)»,— советует господин Рябков.

Наталья Костарнова