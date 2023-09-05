Демпферу командуют полный назад

Как стало известно “Ъ”, Минэнерго в условиях кризиса на топливном рынке пытается активизировать дискуссию о возвращении полных выплат по демпферу, которые были сокращены вдвое с сентября. Демпфер остается ключевым инструментом для снижения оптовой стоимости бензина и дизтоплива, которые держатся на исторических максимумах. Впрочем, пока неясно, за счет чего будут компенсированы расходы бюджета в случае возврата к полным выплатам. В Минфине же заявили “Ъ”, что пока не знают о подобной инициативе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Минэнерго обсуждает с отраслью возврат к полным выплатам по демпферу в условиях рекордных цен на топливо, рассказали несколько собеседников “Ъ”, знакомых с обсуждением. Минфин летом в условиях недополучения нефтегазовых доходов добился того, чтобы с сентября размер выплаты по демпферу на бензин и дизтопливо был сокращен вдвое на срок до конца 2026 года. Еще весной планы Минфина сократить демпфер спровоцировали рост оптовых цен на бензин, которые в августе чуть ли не ежедневно обновляли исторические максимумы. Стоимость дизтоплива также находится на максимальных уровнях. 4 сентября Аи-92 и дизтопливо подорожали на 0,3% и 0,4%, до 64,8 тыс. и 68,3 тыс. руб. за тонну соответственно. По оценкам Reuters, суммарные выплаты нефтяникам по августовскому демпферу могут составить около 280 млрд руб.

В Минфине заявили “Ъ”, что в министерстве такие предложения не обсуждаются. «О таких инициативах нам неизвестно»,— сообщили там. В Минэнерго не ответили “Ъ”.

Три собеседника “Ъ” утверждают, что Минфин концептуально не против вернуться к полным выплатам по демпферу, однако хочет получить компенсацию дополнительных расходов бюджета, поэтому обсуждение продолжается.

Традиционным вариантом в подобном случае является рост НДПИ, но отрасль не согласна с таким подходом, поскольку он может привести к ухудшению рентабельности производства и рискам снижения добычи, учитывая и тот факт, что в 2024 году в результате завершения налогового маневра ставка НДПИ и так должна вырасти. По мнению одного из собеседников “Ъ”, теоретически возможно было бы снизить максимальный дисконт к цене Brent, который используется для определения цены Urals для расчета налогов (сейчас $20 за баррель). Тем более что, по оценке Минфина, фактический дисконт в августе составил менее $13 за баррель.

Источники “Ъ” пока не знают, когда могут вступить в силу изменения, предполагающие возвращение полного демпфера. Но даже в теории изменения возможны не ранее ноября, и то в том случае, если поправки к Налоговому кодексу успеют принять уже в сентябре.

Возвращение демпфера является чуть ли не единственной возможной мерой для снижения оптовых цен на топливо. При этом в сентябре ситуация может обостриться в связи с тем, что сейчас оптовая стоимость бензина и дизтоплива находится выше уровня, при котором демпфер выплачивается.

Иными словами, топливо в сентябре должно либо подешеветь (к чему пока нет никаких предпосылок), либо у нефтекомпаний появится стимул поднять цены еще больше, чтобы хотя бы частично компенсировать утрату демпфера.

В августе нефтекомпаниям не удалось увеличить переработку, при этом в сентябре ее объем сократится из-за плановых ремонтов, что создаст давление на рынок, даже несмотря на завершение основного отпускного сезона. По словам нескольких собеседников “Ъ”, РФ удалось договориться с Белоруссией о поставках некоторых объемов топлива на российский рынок. По словам одного из собеседников “Ъ”, это удалось достигнуть за счет скидок на нефть, поставляемой РФ.

В случае возврата к полному демпферу придется признать, что правительство не имеет иных рычагов воздействия на ситуацию с рекордными оптовыми ценами на топливо, считает независимый эксперт Борис Луцет. С возвращением к полному демпферу также появляются риски очередного внепланового повышения налоговой нагрузки в отрасли, и в случае компенсации за счет «фронтального» увеличения НДПИ малые независимые нефтекомпании вновь могут оказаться в худшем положении, чем крупные нефтекомпании, считает эксперт. «К сожалению, время для взвешенного и сбалансированного решения уже упущено, если принять во внимание завершение налогового маневра и необходимость мобилизации дополнительных бюджетных доходов»,— полагает господин Луцет, отмечая, что Минфину «нельзя раз за разом повторять ошибку принятия базовых фискальных решений на скорую руку без надлежащего публичного обсуждения со всеми заинтересованными сторонами».

Дмитрий Козлов, Татьяна Дятел