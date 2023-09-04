БАДы смешали с алкоголем

В аптечных сетях отмечают всплеск продаж биологически активных добавок (БАДы), применяемых при похмелье. За первое полугодие спрос на них подскочил более чем на 55%. Причина не только в росте потребления алкоголя в стране, но и в массовом выводе на рынок таких средств производителями. Эксперты ждут дальнейшего увеличения в целом всего сегмента БАДов, прогнозируя переток значительного объема продаж в маркетплейсы, требования к которым ниже, чем к аптекам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Как следует из подсчетов DSM Group, в январе-июне продажи в аптеках БАДов, используемых при симптомах похмелья, увеличились в натуральном выражении на 55,6%, до 1 млн упаковок, в денежном — на 90,4%, до 165,4 млн руб. без учета НДС. Почти двукратный рост реализации этих средств в деньгах вызван их заметным подорожанием в рознице, объясняют аналитики.

В сети «36,6» сообщили, что продажи антипохмельных добавок в январе—июне этого года в сети выросли на 274% год к году, до 49,9 тыс. упаковок. Самую высокую динамику продаж добавок, применяемых при похмелье, в фармрознице показал выведенный на рынок в 2022 году «Алкозинал», на 413%, что объясняется низкой базой прошлого года, отмечают в DSM Group. Следом идут средства «Алкодетокс» (рост на 36%) и «Антиполицай» (35%).

Крупными поставщиками добавок при похмелье являются новосибирский «Биосан», «Продмаркет» и австрийская Ed.Haas, отмечает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, добавляя, что на их долю приходится около 73% продаж в деньгах в этом сегменте. В этих компаниях на вопросы “Ъ” не ответили.

В то же время, отмечают аналитики, в первом полугодии продажи всех типов БАДов в натуральном выражении сократились на 3,4%, до 190,5 млн упаковок, зато в денежном — увеличились на 7%, до 59,6 млрд руб. По данным Росстата, в январе—июне этого года в стране произведено 10,2 тыс. тонн биологически активных добавок, что на 29,7% больше год к году.

Исполнительный директор СРО «Союз производителей БАДов к пище» Александр Жестков связывает рост продаж с активным продвижением этих средств производителями и импортерами. Сергей Шуляк говорит, что БАДы дешевле и быстрее зарегистрировать, на это потребуется около трех месяцев и несколько сотен тысяч рублей, в то время как для лекарств — минимум полтора года и десятки миллионов рублей.

Действующая с 1 сентября этого года обязательная маркировка БАДов вряд ли существенно повлияет на продажи этих средств, за исключением того, что с рынка могут уйти небольшие производители, полагает эксперт. Он прогнозирует дальнейший рост розничных продаж добавок в денежном выражении при сокращении в натуральном выражении. Увеличение объемов реализации БАДов могут показать маркетплейсы, так как к ним предъявляется меньше требований при продаже таких средств, чем для офлайн-аптек, полагает господин Шуляк.

Источник “Ъ” из числа фармритейлеров говорит, что продажи добавок в рознице растут за счет собственных торговых марок (СТМ) аптек, что позволяет сетям реализовывать их со значительными скидками. На долю СТМ в сегменте БАДов, по данным DSM Group, сейчас приходится около 45%. Активное продвижение добавок в рознице, как считают во Всероссийском союзе пациентов, привело к тому, что в 62% случаев фармацевты в аптеках рекомендуют эту продукцию, причем в 15% случаев такие средства не включены медэкспертами в перечень необходимых препаратов при указанном состоянии (см. “Ъ” от 25 июня).

Рост спроса на БАДы от похмелья вызван и тем, что, по словам директора ЦИФРРА Вадима Дробиза, «в России повышается культура потребления легального алкоголя», которое в 2018–2022 годах увеличилось на 6%. По данным Росалкогольтабакрегулирования, в январе—июле 2023 года розничные продажи алкогольных напитков без учета пива, сидра, медовухи выросли на 4% год к году, до 126,85 млн дал. Так, продажи коньяка увеличились на 10%, до 7,49 млн дал, ликероводочных изделий крепостью от 25% — на 27,8%, до 7,63 млн л, тихих и игристых вин — на 5,8%, до 42,65 млн дал.

Екатерина Ракитина