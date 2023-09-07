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обновлено 17:42

НЛМК скинул арматуру

Холдинг продал сортовые активы структурам владельца ПМХ

НЛМК продал свои сортовые заводы в Калужской области и на Урале структурам, связанным с владельцем ПМХ Евгением Зубицким. Аналитики оценивают сделку в 60 млрд руб., которые НЛМК сможет потратить на укрепление своих позиций на внутреннем рынке. Эксперты отмечают, что сортовое подразделение НЛМК не имело синергии с основной площадкой компании в Липецке. ПМХ, в свою очередь, углубляет интеграцию, получая возможность поставок своего чугуна для выпуска более высокого передела.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

НЛМК Владимира Лисина (MOEX: NLMK) продал сортовые активы. По данным ЕГРЮЛ, ООО «НЛМК-Калуга» (владеет ООО «НЛМК-Сорт» и ООО «НЛМК-Метиз») и ООО «Вторчермет НЛМК» 6 сентября сменили владельцев — ими стали структуры владельца Промышленно-металлургического холдинга (ПМХ) Евгения Зубицкого. По сведениям “Ъ”, в периметр сделки также вошли уральские сортовые активы НЛМК. Стороны не комментируют сделку.

НЛМК неоднократно выставлял сортовые активы на продажу. Претендентом на них была компания «Новосталь-М» Ивана Демченко, которая, согласно ее же отчетности, перечислила предоплату в 4,8 млрд руб. Однако впоследствии «Новосталь-М» вышла из переговоров.

«НЛМК-Калуга» — это электрометаллургический завод мощностью 1,5 млн тонн стали и 0,9 млн тонн проката в год. Производственные площадки «НЛМК-Урал» расположены в городах Ревда (электросталеплавильное производство), Нижние Серги и Березовский (сортопрокатное производство). Их мощности составляют 2 млн тонн в год. Доля группы НЛМК на российском рынке арматуры составляла 18%.

По оценкам аналитиков «Моих инвестиций», при текущих ценах на сталь и курсе рубля справедливая стоимость сортопрокатного бизнеса НЛМК составляет 60 млрд руб. «Таким образом, исходя из недавних оценок сделки в СМИ (писали о возможной сумме сделки 75–100 млрд руб.), премия для компании над справедливой ценой могла составить порядка 15–40 млрд руб. от продажи активов (1,5–4% текущей рыночной капитализации НЛМК)»,— написали они.

Старший аналитик инвестбанка «Синара» Дмитрий Смолин оценил сделку в 40-50 млрд руб. на бездолговой основе.

В периметр ПМХ входят активы по производству чугуна, кокса, по добыче и переработке коксующегося угля и железной руды. Сам холдинг является одним из крупнейших мировых экспортеров товарного чугуна. Основной акционер ПМХ Евгений Зубицкий уже владеет металлургическим заводом «Тула-сталь» мощностью 1,5–1,8 млн тонн сортового проката, и сделка с НЛМК может укрепить позиции его компаний в downstream. При этом в этом году ПМХ решил избавиться от одного из своих сырьевых активов, продав угольную шахту имени Титова — покупателем стал Магнитогорский комбинат. Сумма сделки могла составить 22 млрд руб.

ФАС предлагает НЛМК самоограничить цены

НЛМК — вертикально интегрированный производитель стали, а ключевыми продуктами являются слябы и плоский прокат, и с этой точки зрения синергии между основной площадкой компании в Липецке и ее сортовым подразделением не было ни в части сырья, ни в части конечного продукта, говорит директор по развитию бизнеса и консалтинговой практики Metals & Mining Intelligence Илья Коломеец.

«Это давно наметившаяся тенденция, когда крупные металлурги продают сортовые активы: несколько лет назад "Северсталь" продала балаковский завод мощностью 1 млн тонн»,— отмечает эксперт.

По его мнению, вырученные от сделки деньги НЛМК может инвестировать в развитие трейдинга, что особенно актуально в условиях ухудшения экспортных возможностей. Кроме этого, перед любым производителем стоит задача по улучшению качества продукции.

ПМХ специализируется среди прочего на производстве чугуна, который может направить в качестве сырья для приобретенных сортовых активов, частично заместив покупной лом, говорит господин Коломеец. Во-вторых, продолжает он, холдинг получает активы, расположенные поблизости от крупных рынков строительства, которые выступают основными потребителями арматуры.

Евгений Зайнуллин

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