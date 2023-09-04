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Коммерсантъ FM
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Беспилотники улетят в лизинг

Программа льготного финансирования дронов превысит 60 млрд рублей

Как выяснил “Ъ”, объем программы льготного лизинга беспилотников от Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) до 2030 года может составить 61 млрд руб., в том числе 24 млрд руб. из бюджета. На эти средства компания планирует закупить и передать в лизинг 8 тыс. дронов. Ставка составит 3,5–8,5% годовых при среднем сроке лизинга три—пять лет. Участники рынка оценивают условия как благоприятные, но опасаются удорожания страхования, если оно станет обязательным, а также продления запретов на полеты в регионах.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, объем инвестиций в программу льготного лизинга беспилотников, которую должна запустить ГТЛК в 2024–2030 годах, предварительно оценивается в 60,7 млрд руб. Из этой суммы 24 млрд руб. будет выделено из бюджета.

Модель программы, утвержденной правкомиссией по вопросам развития беспилотного рынка, была направлена ГТЛК в Минпромторг в прошлом месяце (копия документа есть у “Ъ”). Не комментируя стоимость, в ГТЛК подтвердили “Ъ” основные параметры, уточнив, что подготовленные расчеты заложены в паспорт федпроекта «Стимулирование спроса на отечественные БАС»: «После утверждения паспортов проектов начнутся процедуры, запуск ожидаем в начале 2024 года».

В Минпромторге “Ъ” сообщили, что проект акта правительства, «регламентирующего взнос в уставный капитал ГТЛК», находится в разработке, для утверждения финансирования необходимо решение бюджетной комиссии правительства. «Сразу после этого проект акта будет направлен на межведомственное согласование»,— уточнили там, добавив, что пока «заключения о размерах финансирования преждевременны».

В целом ГТЛК планирует приобрести и передать в лизинг 8 тыс. аппаратов. Как уточнили “Ъ” в компании, речь идет о 5,5 тыс. легких и 2,7 тыс. средних и тяжелых машин. При этом 80% средств будут направлены на поддержку спроса в сегменте средних и тяжелых беспилотников (от 30 кг): «Реализация программы позволит закрыть до 20% потребностей рынка во всех типах беспилотников без учета спроса со стороны федеральных органов власти». По прогнозу компании, лизинг беспилотных воздушных судов (БВС) будет востребован у крупных агропредприятий, компаний с протяженными линейными инфраструктурными объектами (энергетика, транспорт, газо- и нефтепроводы), в лесной и пожарной охране, экомониторинге и доставке грузов.

В параметрах программы говорится, что в ней смогут участвовать только отечественные БВС согласно требованиям 719-го постановления правительства (см. “Ъ” от 13 июня). Все они должны иметь сертификат типа или хотя бы находиться в процессе его получения до истечения срока лизинга. Этот срок для легких дронов составит три года, для средних и тяжелых — пять.

Ставка лизинга для легких дронов первые два года действия программы составит 4% годовых, а с 2026 года вырастет до 8,5%. Для дронов от 30 кг условия будут начинаться от 4% и поднимутся до 7,5%. «Такая модель выбрана исходя из прогноза развития рынка и постепенного сокращения господдержки,— уточнили в ГТЛК, подчеркнув, что лизинг предусматривает нулевой аванс для клиента.— Льготный лизинг ГТЛК позволит раскачать спрос и поспособствует увеличению производства и, соответственно, снижению цены и повышению конкурентоспособности российских беспилотников».

Финансовая модель, по данным “Ъ”, рассчитывалась исходя из того, что ставка ЦБ «на период действия программы не превышает 8,5%». Если параметры будут выдержаны, то сейчас предлагаемые условия лизинга участники рынка оценивают как адекватные. Учитывая, что беспилотники будут брать для оказания услуг с высокой маржинальностью, то ставка до 8% приемлема, говорит гендиректор «Русдронопорта» Николай Ряшин.

Но ставки приводятся без учета страхования, а именно риск утери дрона господин Ряшин считает ключевым, поскольку они нередко падают. С этим соглашается коммерческий директор компании рынка НТИ «Аэронет» «Лаборатория будущего» Павел Камнев, который отмечает, что сложившейся практики по страховому урегулированию и компенсациям при такого рода инцидентах пока нет. Он считает, что выходом может стать обязательное оснащение беспилотников транспондерами и внедрение обязательного страхования (ОСАГО) для каждого эксплуатанта. Но часть собеседников “Ъ” опасается, что если страхование станет обязательным, то вырастет в цене.

В конце года в поручениях президента содержались рекомендации ЦБ, Минфину и Минтрансу начать создание системы страхования беспилотников. Но, по словам близкого к Минтрансу источника “Ъ”, «эта работа пока не завершена». В ведомствах и НТИ «Аэронет» “Ъ” не ответили. Вопрос страхования предстоит доработать до запуска программы наряду с проблемой дефицита кадров, отмечает эксперт инфраструктурного центра Aeronet на базе МГТУ им. Н Э. Баумана Андрей Новиков. Также остаются вопросы техобслуживания: «Клиенту важно знать, насколько производитель и поставщик готовы оказывать такую поддержку».

В целом лизинг тяжелой техники игроки рынка считают более выгодным и удобным инструментом, чем прямая покупка. Однако эксперты опасаются сложной бюрократии при совершении сделок. Лизингодатель в отсутствие механизмов прямого контроля, как правило, не представляет, где и как в реальности будут использоваться предоставляемые им беспилотники, отмечает основатель «Флай Дрон» Никита Данилов, поэтому проводит тщательную предварительную проверку контрагента, что «может вызывать у последнего дискомфорт». Также ряд экспертов полагают, что при продлении запретов на полеты дронов в регионах спрос на лизинг будет весьма ограничен.

Айгуль Абдуллина

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