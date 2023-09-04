Беспилотники улетят в лизинг

Как выяснил “Ъ”, объем программы льготного лизинга беспилотников от Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) до 2030 года может составить 61 млрд руб., в том числе 24 млрд руб. из бюджета. На эти средства компания планирует закупить и передать в лизинг 8 тыс. дронов. Ставка составит 3,5–8,5% годовых при среднем сроке лизинга три—пять лет. Участники рынка оценивают условия как благоприятные, но опасаются удорожания страхования, если оно станет обязательным, а также продления запретов на полеты в регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, объем инвестиций в программу льготного лизинга беспилотников, которую должна запустить ГТЛК в 2024–2030 годах, предварительно оценивается в 60,7 млрд руб. Из этой суммы 24 млрд руб. будет выделено из бюджета.

Модель программы, утвержденной правкомиссией по вопросам развития беспилотного рынка, была направлена ГТЛК в Минпромторг в прошлом месяце (копия документа есть у “Ъ”). Не комментируя стоимость, в ГТЛК подтвердили “Ъ” основные параметры, уточнив, что подготовленные расчеты заложены в паспорт федпроекта «Стимулирование спроса на отечественные БАС»: «После утверждения паспортов проектов начнутся процедуры, запуск ожидаем в начале 2024 года».

В Минпромторге “Ъ” сообщили, что проект акта правительства, «регламентирующего взнос в уставный капитал ГТЛК», находится в разработке, для утверждения финансирования необходимо решение бюджетной комиссии правительства. «Сразу после этого проект акта будет направлен на межведомственное согласование»,— уточнили там, добавив, что пока «заключения о размерах финансирования преждевременны».

В целом ГТЛК планирует приобрести и передать в лизинг 8 тыс. аппаратов. Как уточнили “Ъ” в компании, речь идет о 5,5 тыс. легких и 2,7 тыс. средних и тяжелых машин. При этом 80% средств будут направлены на поддержку спроса в сегменте средних и тяжелых беспилотников (от 30 кг): «Реализация программы позволит закрыть до 20% потребностей рынка во всех типах беспилотников без учета спроса со стороны федеральных органов власти». По прогнозу компании, лизинг беспилотных воздушных судов (БВС) будет востребован у крупных агропредприятий, компаний с протяженными линейными инфраструктурными объектами (энергетика, транспорт, газо- и нефтепроводы), в лесной и пожарной охране, экомониторинге и доставке грузов.

В параметрах программы говорится, что в ней смогут участвовать только отечественные БВС согласно требованиям 719-го постановления правительства (см. “Ъ” от 13 июня). Все они должны иметь сертификат типа или хотя бы находиться в процессе его получения до истечения срока лизинга. Этот срок для легких дронов составит три года, для средних и тяжелых — пять.

Ставка лизинга для легких дронов первые два года действия программы составит 4% годовых, а с 2026 года вырастет до 8,5%. Для дронов от 30 кг условия будут начинаться от 4% и поднимутся до 7,5%. «Такая модель выбрана исходя из прогноза развития рынка и постепенного сокращения господдержки,— уточнили в ГТЛК, подчеркнув, что лизинг предусматривает нулевой аванс для клиента.— Льготный лизинг ГТЛК позволит раскачать спрос и поспособствует увеличению производства и, соответственно, снижению цены и повышению конкурентоспособности российских беспилотников».

Финансовая модель, по данным “Ъ”, рассчитывалась исходя из того, что ставка ЦБ «на период действия программы не превышает 8,5%». Если параметры будут выдержаны, то сейчас предлагаемые условия лизинга участники рынка оценивают как адекватные. Учитывая, что беспилотники будут брать для оказания услуг с высокой маржинальностью, то ставка до 8% приемлема, говорит гендиректор «Русдронопорта» Николай Ряшин.

Но ставки приводятся без учета страхования, а именно риск утери дрона господин Ряшин считает ключевым, поскольку они нередко падают. С этим соглашается коммерческий директор компании рынка НТИ «Аэронет» «Лаборатория будущего» Павел Камнев, который отмечает, что сложившейся практики по страховому урегулированию и компенсациям при такого рода инцидентах пока нет. Он считает, что выходом может стать обязательное оснащение беспилотников транспондерами и внедрение обязательного страхования (ОСАГО) для каждого эксплуатанта. Но часть собеседников “Ъ” опасается, что если страхование станет обязательным, то вырастет в цене.

В конце года в поручениях президента содержались рекомендации ЦБ, Минфину и Минтрансу начать создание системы страхования беспилотников. Но, по словам близкого к Минтрансу источника “Ъ”, «эта работа пока не завершена». В ведомствах и НТИ «Аэронет» “Ъ” не ответили. Вопрос страхования предстоит доработать до запуска программы наряду с проблемой дефицита кадров, отмечает эксперт инфраструктурного центра Aeronet на базе МГТУ им. Н Э. Баумана Андрей Новиков. Также остаются вопросы техобслуживания: «Клиенту важно знать, насколько производитель и поставщик готовы оказывать такую поддержку».

В целом лизинг тяжелой техники игроки рынка считают более выгодным и удобным инструментом, чем прямая покупка. Однако эксперты опасаются сложной бюрократии при совершении сделок. Лизингодатель в отсутствие механизмов прямого контроля, как правило, не представляет, где и как в реальности будут использоваться предоставляемые им беспилотники, отмечает основатель «Флай Дрон» Никита Данилов, поэтому проводит тщательную предварительную проверку контрагента, что «может вызывать у последнего дискомфорт». Также ряд экспертов полагают, что при продлении запретов на полеты дронов в регионах спрос на лизинг будет весьма ограничен.

Айгуль Абдуллина