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Коммерсантъ FM
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Уголь по горящим ценам

Поставки РФ в Турцию выросли на 55% за счет скидок

Россия в январе—августе стала с отрывом крупнейшим поставщиком угля на рынок Турции, обеспечив около 70% всего турецкого импорта. Рост поставок достигается предоставлением дисконтов, за счет которых российский уголь вытесняет более дорогое колумбийское топливо. Увеличение экспорта в Турцию компенсирует падение поставок в Марокко, где наблюдаются сложности с платежами и таможенным оформлением. По мнению аналитиков, при условии сохранения скидок российский уголь продолжит доминировать на турецком рынке.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Россия в январе—августе увеличила экспорт угля в страны Средиземноморья. В основном поставки увеличиваются за счет Турции, тогда как марокканские покупатели перестали проявлять активный интерес к российскому углю. По данным Kpler, по итогам января—августа 2023 года экспорт российского угля в Турцию вырос на 55%, до 14,6 млн тонн. По данным Argus, турецкие электростанции заменяют российским топливом более дорогой колумбийский уголь. Кроме того, в генерации уголь вытесняет более дорогой газ, в том числе газ из России. В результате в августе на российский уголь пришлось почти 70% турецкого импорта против одной трети годом ранее. Наращивают поставки в эту страну СУЭК, «Кузбассразрезуголь», «СДС-уголь» и «Талтек».

Российские поставщики угля используют тактику демпинга, которая все меньше применяется ими на Дальнем Востоке, но по-прежнему эффективна при поставках на южном направлении (см. “Ъ” от 8 августа).

Экспорт в Египет в январе—августе вырос на 60%, до 464 тыс. тонн угля. В этом году грузы в страну отправили СУЭК и кузбасская Талдинская горная компания. Однако трудности с платежами, вызванные экономическими проблемами в Египте, не позволили российским поставщикам повысить объемы продаж в стране, сообщил Argus источник в российской горнодобывающей компании.

Рост поставок в Турцию и Египет компенсирует падение экспорта в Марокко на 58%, до 945 тыс. тонн, по итогам восьми месяцев 2023 года, следует из данных Kpler. Argus в своем обзоре о средиземноморском экспорте угля отмечает, что при экспорте в Марокко наблюдаются сбои в оплате грузов и проблемы с таможенным оформлением. Коммунальные предприятия страны предпочитают заказывать южноафриканский и колумбийский уголь.

Минэнерго по итогам 2023 года ожидает роста добычи угля в России на 1,5%, а экспорта — на 2%.

В 2022 году добыча незначительно выросла, до 443,6 млн тонн, а экспорт угля снизился на 7,5%, до 210,9 млн тонн.

По данным консалтинговой компании Neft Research, дисконты на российский уголь с поставкой через южные порты достигли пиковых значений в июне 2023 года. Дисконт составил 21–24% от бенчмарка API 2. По мнению аналитиков Neft Research, главными бенефициарами введенного эмбарго на импорт российского угля в Европу стали турецкие потребители. За счет дисконтов они экономят, минимизировав закупку дорогостоящего колумбийского топлива: стоимость угля в портах Колумбии заметно выше, чем цены на российский уголь уже с доставкой до турецких портов.

При этом крупные российские угольные компании, хотя и готовы предложить дисконт для поставок в Турцию, все же пытаются ограничить его размер. По данным Neft Research, СУЭК в конце мая законтрактовался с турецкой электростанцией Eren Enerji о поставке до конца текущего года 900 тыс. тонн угля 6000 NAR в Зонгулдак. По словам участников рынка, в сделке используется формульное ценообразование с дисконтом (по оценкам, 2–10%) к индексу API 2, которое позволяет СУЭК зарабатывать на этой сделке $8–12 на тонну от текущего уровня спотовых цен при поставке российского угля в Турцию. По мнению аналитиков, при условии сохранения заметных дисконтов на российский уголь структура турецкого импорта угля принципиально не изменится, а поставщики из России сохранят лидерство.

Евгений Зайнуллин, Дмитрий Козлов

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