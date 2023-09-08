Автомобилистам открыли путь на восток

В пятницу президент РФ запустил движение по новым участкам трассы М-12 «Восток»: теперь от Москвы до Арзамаса можно доехать со скоростью 110 км/ч за три-четыре часа, заплатив за проезд чуть менее 3 тыс. руб. Одновременно мэрия Москвы открыла движение по восточному участку Московского скоростного диаметра (МСД), примыкающему к М-12. В субботу пустят движение по южному участку МСД, а также по новому платному Северному дублеру Кутузовского проспекта (проспекту Багратиона).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

До сих пор на М-12 действовали два не связанных друг с другом участка в Подмосковье и Владимирской области. 8 сентября президент Владимир Путин открыл движение по остальным: теперь есть сквозной проезд от Москвы (точнее, из Новокосино, где начинается М-12) до Арзамаса. Водителям доступно 415 км платной дороги без светофоров и примыканий: проезд для легковых автомобилей обойдется в 2,8 тыс. руб. за весь участок, до Мурома — в 2,1 тыс. руб., до Владимира — в 1,4 тыс. руб., до Орехово-Зуево — в 585 руб., до Электроуглей — в 130 руб. Плата взимается по системе «Свободный поток»: на трассе нет пунктов взимания платы и шлагбаумов, факт проезда и дальность поездки фиксируется камерами. До «большой бетонки» А-108 на М-12 доступны три полосы в каждую сторону, далее — две. Разрешенная скорость движения — 110 км/ч. Однако в «Автодоре» не исключают, что впоследствии лимит будет повышен до 130 км/ч.

Корреспондент “Ъ” проехался по новым участкам за несколько дней до открытия в рамках пресс-тура, организованного «Автодором». До Мурома, в частности, теперь можно доехать за 2,5 часа (по бесплатной М-7 пусть займет четыре-пять часов). При этом на некоторых участках дороги есть проблемы со связью, в частности, на третьем этапе (от Владимира до Мурома) местами не было вообще сигнала, или была лишь телефонная связь без интернета, хотя сотовых вышек установлено много. «Весь участок от Москвы до Арзамаса должен быть обеспечен связью до конца года, как и было запланировано изначально,— пообещали “Ъ” в Минцифре.— На данный момент покрытие М-12 составляет 40–60% в зависимости от оператора связи. Минцифры регулярно проводит совещания с операторами, ГК "Автодор" по вопросу обеспечения услуг мобильной связи вдоль трассы. Размещение и запуск базовых станций осуществляются по мере готовности площадок и наличия электропитания». Владимир Путин в пятницу предупредил, что обеспечить связью и интернетом трассу надо «в максимально короткие сроки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Похожая ситуация со связью была несколько лет назад на трассе М-11 Москва—Санкт-Петербург. Тогда водители также жаловались на нехватку заправок, что приводило к очередям на АЗС. В случае с М-12 «Автодор» уже на этапе проекта предусмотрел 32 площадки под многофункциональные зоны (МФЗ), включающие заправки, кафе и зоны отдыха. Сейчас на участке Москва—Арзамас работают пока по пять заправок с каждой стороны дороги — по две МФЗ (включая ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть») и еще по три временные контейнерные. «Мы считаем, что этого достаточно, потребитель не будет иметь проблем»,— заверил “Ъ” глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко. Во время строительства на площадках, рассчитанных под МФЗ, располагались заводы или складировались стройматериалы, пояснил он, но, поскольку дорогу открывают на год раньше плана, освободить территорию не успели. До конца года, сказал он, вдоль трассы будут работать 16 МФЗ.

В декабре власти обещают открыть участок Арзамас—Казань, в 2024 году трассу продлят до Екатеринбурга: она будет включать как бесплатные участки существующей М-7 после реконструкции, так и новые дороги.

В пятницу же мэрия Москвы пустила движение по восточной части Московского скоростного диаметра (МСД) в Новокосино, позволяющей жителям Москвы почти беспрепятственно попадать на М-12. Почти — потому что столичные власти, напомним, оставили на одном из перекрестков МСД в Новокосино светофор. Именно здесь эксперты ожидают пробки из-за потока транспорта с М-12 (“Ъ” рассказывал об этом ранее). В пятницу вечером сразу после торжественного открытия «Яндекс» показывал заторы в этом месте. По этому участку ежедневно будет проезжать 40–50 тыс. автомобилей, такие данные привела мэрия Москвы.

В субботу также с участием Владимира Путина планируется пустить движение уже по южному участку МСД (строители, по данным “Ъ”, доделывали дорогу в авральном режиме, финишный слой асфальта укладывался буквально на днях), а также по Северному дублеру Кутузовского проспекта, получившему название проспект Багратиона. Открытие этих объектов анонсировала накануне пресс-служба Кремля. Напомним, проспект Багратиона — первая построенная с нуля в рамках концессии платная дорога на территории Москвы. Новая концессионная компания (входит в группу УК «Лидер») вложила в дублер проспекта 65 млрд руб. Шестиполосная трасса начинается от «Москва-Сити», проходит вдоль Белорусского направления Московской железной дороги до пересечения МКАД с Молодогвардейской улицей, где вливается в платный обход Одинцово. Тарифы должны быть объявлены в ближайшее время.

Ввод в эксплуатацию инфраструктурных (как правило, транспортных) объектов накануне или в единый день голосования стал уже традицией властей. В августе—сентябре 2018 года мэр Москвы Сергей Собянин открывал новые эстакады на Северо-Восточной хорде, Варшавском шоссе и дублер МКАД. 17 августа 2023 года мэрия запустила МЦД-3. 6 и 8 сентября Сергей Собянин открыл несколько новых станций метро. Подмосковные власти пустили на днях движение по новой эстакаде в Люберцах.

Иван Буранов