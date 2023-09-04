Все, будто туристы, аквалангисты, приехали бургер на базе умять

Китайские граждане под видом туристов систематически пытаются проникнуть на военные объекты США. Только за последние несколько лет американские спецслужбы насчитали более сотни таких случаев. Однако почти всегда нарушителей просто останавливают и заставляют покинуть закрытую для посторонних территорию, а обвинения в попытке шпионажа — единичные случаи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Damian Dovarganes / AP Фото: Damian Dovarganes / AP

В конце прошлого года Министерство обороны США, ФБР и другие спецслужбы подготовили доклад о растущей угрозе шпионажа со стороны Китая. Речь в нем шла совсем не о подлодках или воздушных шарах, а о китайских туристах. Они, по мнению американского разведсообщества, представляют серьезную угрозу национальной безопасности США, пишет The Wall Street Journal (WSJ), поговорившая с несколькими официальными представителями властей.

Как рассказали источники газеты, за последние несколько лет было зафиксировано более 100 случаев, когда китайские граждане под видом туристов проникали на военные базы и другие правительственные объекты.

Кто-то пытался проникнуть на ракетный полигон в Нью-Мексико, скатившись на доске по песчаным дюнам в национальном парке, кто-то нырял с аквалангом в мутных водах неподалеку от площадки для запуска ракет во Флориде. Довольно типичным для китайских шпионов стал поиск фастфуда на американских военных базах. Такие туристы, когда их останавливает охрана, говорят, мол, они просто ехали по навигатору к ближайшему McDonald`s или Burger King и представить себе не могли, что он окажется на военной базе. А был случай, когда группа граждан Китая под видом туристов пыталась протиснуться мимо охранников на военную базу в Форт-Уэйнрайт (Аляска), заявив, что у них забронирован номер в коммерческом отеле на территории базы.

Официально выводы доклада в Пентагоне и спецслужбах комментировать отказались. Но, по словам Эмили Хардинг, старшего научного сотрудника Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне и бывшего заместителя директора аппарата специального комитета Сената по разведке, о таком способе китайцев собирать разведданные в правительстве знают давно.

Как отметила госпожа Хардинг, все дело в количестве — китайские власти прекрасно осознают: вероятность того, что таких «туристов» остановят и развернут на входе на военный объект, крайне высока. «Если нескольких из них поймают, правительству США будет очень трудно доказать что-либо, кроме незаконного проникновения на территорию, а те, кого не поймают, скорее всего, соберут что-нибудь полезное»,— заявила Эмили Хардинг.

За все время обвинения в шпионаже были предъявлены всего нескольким китайским гражданам, проникшим на закрытые военные объекты.

В то же время в самом Китае, отмечает госпожа Хардинг, если американского гражданина поймают за чем-то подобным, его вряд ли просто вышлют из страны. Скорее, его ждут обвинения в шпионаже и тюремный срок.

В самом Китае все обвинения, разумеется, отрицают. «Мы призываем соответствующих официальных лиц США отказаться от менталитета холодной войны, прекратить необоснованные обвинения и делать больше того, что способствовало бы укреплению взаимного доверия между двумя странами и дружбы между двумя народами»,— цитирует WSJ заявление посольства КНР в Вашингтоне.

Власти США уже проводят работу по усилению контроля на военных объектах. В Пентагоне заявили, что с 2018 года было проведено несколько проверок безопасности баз, некоторые — совместно с другими ведомствами. А сенаторы предлагают ужесточить федеральное законодательство в этой сфере, потому что сейчас некоторые из описываемых спецслужбами случаев подпадают только под регулирование местными законами. «Нам нужно тесно сотрудничать с властями штатов и местными властями, чтобы обучить их и оснастить их всем необходимым,— заявил конгрессмен Джейсон Кроу.— Сейчас они не знают, как с этим бороться».

Кирилл Сарханянц