Тренера женской сборной Испании Вильду уволили на фоне скандала с поцелуем

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) приняла решение об увольнении тренера женской сборной Хорхе Вильда, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, такое решение принято из-за поддержки тренером президента RFEF Луиса Рубиалеса, отстраненного от должности из-за скандала после победы сборной в чемпионате мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carl Recine/File Photo, Reuters Фото: Carl Recine/File Photo, Reuters

По данным испанского издания El Mundo, увольнение тренера обсуждалось еще 28 августа на встрече президентов федераций в Лас-Росасе. Поводом для такого решения стали аплодисменты Хорхе Вильды в поддержку Луиса Рубиалеса во время его выступления на генеральной ассамблее RFEF. В ходе своей речи Рубиалес отказался уйти в отставку с поста президента федерации и назвал себя жертвой нападок со стороны лжефеминистического движения.

42-летний Хорхе Вильда тренировал испанскую сборную восемь лет. При нем команда в 2018 году выиграла Кубок Кипра, а в 2019 году — впервые вышла в play-off чемпионата мира по футболу FIFA.

20 августа сборная Испании обыграла английскую команду со счетом 1:0 в финале чемпионата по женскому футболу. Во время награждения Луис Рубиалес поцеловал в губы капитана команды — 33-летнюю футболистку Дженнифер Эрмосо. После этого футболистка заявила, что ей не понравились действия Луиса Рубиалеса.

Вице-премьер страны Йоланда Диас расценила действия господина Рубиалеса как харассмент. 25 августа прокуратура Мадрида также начала расследование в отношении президента RFEF по подозрению в сексуальном насилии. 26 августа руководство Международной федерации футбола (FIFA) отстранило президента федерации от работы на 90 дней. На данный момент Рубиалесу запрещено связываться с Эрмосо даже через третьих лиц.

Полина Мотызлевская