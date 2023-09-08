Генпрокуратуру бояться и в море не ходить

Решение Генпрокуратуры признать «нежелательной организацией» Международную федерацию транспортных рабочих (ITF) — это «удар по собственным гражданам», заявили “Ъ” в Российском профсоюзе моряков (РПСМ). По их словам, ITF много лет помогает морякам из РФ решать их проблемы — в частности, организовывала их возвращение домой в период пандемии. Генпрокуратура утверждает, что ITF содействовала «введению запрета на заход в морские порты» российских судов. РПСМ утверждает, что таких случаев не было и что ITF, напротив, не согласилась с требованием украинских профсоюзов исключить россиян из международной организации. «Морские» профсоюзы намерены потребовать отмены решения Генпрокуратуры. В Минтрансе РФ ситуацию не комментируют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Напомним, во вторник Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность Международной федерации транспортных рабочих. «С начала специальной военной операции лидеры данной организации, являющиеся гражданами Великобритании и Австралии, выступают с резкими антироссийскими заявлениями, открыто осуждая ее проведение»,— говорится в сообщении ведомства. По мнению Генпрокуратуры, ITF содействовала «введению максимальным числом стран запрета на заход в свои морские порты судов, зарегистрированных в нашей стране или арендованных российскими компаниями, а также ходящих под российским флагом». Подконтрольные ITF профсоюзы срывали разгрузку российских судов в иностранных портах, утверждает Генпрокуратура, кроме того, организация собирала деньги для Украины в знак солидарности с украинскими работниками транспорта.

Международная федерация транспортных рабочих объединяет, по собственным данным, 740 профсоюзов работников транспорта из более чем 150 стран и представляет интересы около 18,5 млн рабочих. Штаб-квартира федерации находится в Лондоне. На сайте ITF указано, что ее членскими организациями являются семь российских профсоюзов.

Председатель Российского профсоюза моряков (входит в ITF) Юрий Сухоруков признался “Ъ”, что поначалу даже не поверил новости о решении Генпрокуратуры. «Включение ITF в список нежелательных организаций — это в первую очередь удар по нашим гражданам,— уверен господин Сухоруков.— Сегодня в морском судоходстве занято более 198 тыс. российских моряков — в основном они трудятся по коллективным договорам, соответствующим стандарту ITF. Любой — подчеркиваю, любой! – моряк не понаслышке знает, что такое ITF. Во многих случаях это единственная инстанция, где российскому моряку реально помогут. Это касается возврата невыплаченной зарплаты, ведения судебных дел по защите прав, а в определенных случаях — обеспечения питанием. В ITF работает около 180 инспекторов практически во всех "морских" странах мира, они выезжают к нашим морякам, выбивают им зарплату, организуют репатриацию. Трудно переоценить то, что ITF с нашей помощью сделала во время пандемии в плане репатриации российских моряков».

Господин Сухоруков утверждает, что заявления об антироссийской деятельности ITF абсолютно не соответствуют действительности: «Нам неизвестны случаи, когда российские суда бойкотировались по призыву ITF в связи с СВО». Напротив, говорит он, руководство ITF не стало исключать российские транспортные профсоюзы из организации, хотя этого настойчиво требовали украинские профсоюзы: «Позиция ITF всегда была очень взвешенной: ни генеральный секретарь, ни президент союза никогда публично негативно не высказывались в отношении России. И членство российских организаций было сохранено в международных федерациях транспортников в полном объеме».

Он напоминает, что после решения Генпрокуратуры любое сотрудничество с ITF влечет за собой серьезную юридическую ответственность. «Формально это означает, что моряк, оказавшийся в трудной ситуации и обратившийся в ITF, автоматически становится преступником,— констатирует Юрий Сухоруков.— Сообщение о "нежелательности" ITF, безусловно, вызовет возмущение российских моряков».

Также глава профсоюза называет решение Генпрокуратуры «безусловным ударом по российскому судоходству». В мировой практике сложилась система, при которой выгодные чартеры заключаются в случае наличия коллективного договора с моряками, одобренного именно ITF, объясняет эксперт: «Существует так называемая тайм-чартерная оговорка. Если в самом документе о морской перевозке груза нет ссылки на то, что на судне размещен коллективный договор, к которому приложен сертификат ITF, это судно просто не зайдет, например, на нефтяной или СПГ-терминал».

«Невозможность пользоваться гарантиями коллективных договоров ITF, а также обращаться туда в случае чрезвычайных обстоятельств и споров с судовладельцем сделает российских моряков уязвимыми для конкуренции на международном морском рынке труда. Это лишит их доступа к рабочим местам с высоким уровнем зарплаты и трудовых гарантий»,— согласен президент Конфедерации труда России, член президентского Совета по правам человека Борис Кравченко.

Председатель Международной конфедерации профсоюзов работников водного транспорта (объединяет соответствующие профсоюзы стран СНГ) Георгий Столяренко также считает, что «нежелательность» организации отразится на коммерческой деятельности российских судовладельцев. Если договоры ITF не будут действовать, суда будут подвергаться дополнительным проверкам со стороны портовых инспекторов, говорит он, а некоторые грузовладельцы вообще не заключают договоры перевозки с теми, у кого нет договоров ITF.

Господин Столяренко называет решение Генпрокуратуры скоропалительным и недостаточно аргументированным. «ITF имеет хорошую историю более чем столетней давности, зарекомендовала себя как антифашистская организация,— настаивает он.— Обвинение в оказании финансовой помощи Украине создает впечатление, что речь идет о каких-то русофобских организациях. Однако, по нашей информации, помощь была оказана профсоюзам речников и моряков — для поддержания уровня жизни членов профсоюзов».

Глава Российского профсоюза докеров (РПД) Максим Колядинцев в беседе с “Ъ” назвал ITF «лишь международной площадкой для обмена опытом» и заявил, что она не оказывала «серьезной помощи в работе, поэтому разрыв отношений на их работе никак не отразится». Однако на сайте РПД логотип ITF размещен в «шапке» главной страницы. Там же отдельно указано, что профсоюз докеров «постоянно привлекал ITF к закреплению в российских портах высоких стандартов на оплату, рабочее время и другие условия труда работников портов» и что он «участвовал в акциях ITF».

Пресс-служба Федерации независимых профсоюзов России переадресовала “Ъ” в Российский профсоюз железнодорожников и транспортных строителей. Его председатель Сергей Черногаев сказал “Ъ”, что «признание деятельности ITF в России нежелательной несущественно отразится на деятельности профсоюза». Но признал, что членство в организации было «механизмом обмена опытом, направленным на изучение положительных практик по защите интересов и прав членов профсоюза, а также улучшение условий труда».

В Федеральном профсоюзе авиадиспетчеров и Профсоюзе работников радиолокации, радионавигации и связи России заявили “Ъ”, что уже несколько лет не сотрудничают с ITF. А вот глава Общероссийского профессионального союза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Владимир Ломакин сказал, что механизмы ITF для обмена международным опытом очень эффективны: «Проблемы автодорожников во всем мире похожи, мы встречались в рамках ITF, узнали, как их решают в других странах. Я не следил специально, но политизированности в позиции ITF не замечал никогда, в том числе и в последнее время. ITF продолжала быть внимательной к нашим запросам, так что терять с ними связь будет досадно». Он добавил, что ITF никогда не отказывала им в консультации и организовывала обучение и сотрудничество с другими профсоюзами.

Источник “Ъ”, близкий к «морским» профсоюзам, предполагает, что решение о нежелательности ITF было принято Генпрокуратурой «в обход Минтранса». Он сообщил, что профсоюзы планируют в ближайшее время обозначить «консолидированную позицию» и подготовить аргументы для пересмотра решения. В Минтрансе сообщили “Ъ”, что ситуацию не комментируют. “Ъ” направил в Генпрокуратуру РФ запрос о том, учитывало ли ведомство возможные последствия «нежелательности» ITF для моряков и бизнеса, но ответа пока не получил. Также “Ъ” попытался выяснить позицию члена комитета Госдумы по труду, зампреда ФНПР Андрея Исаева, но он отказался давать комментарий, сославшись на плохое самочувствие.

Полина Ячменникова, Наталья Скорлыгина