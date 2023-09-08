«Факел» сыграл на отставках

Занимающий предпоследнее место в Российской премьер-лиге «Факел» назначил на пост главного тренера Сергея Ташуева. 64-летний специалист, возглавивший воронежский клуб после отставки Вадима Евсеева, и сам недавно был уволен из «Ахмата» за неудовлетворительные спортивные результаты на старте нынешнего чемпионата. Тем не менее в «Факеле» рассчитывают, что опытный Ташуев настроит игру и поможет команде как минимум избежать вылета в первую лигу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Ташуев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Ташуев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сергей Ташуев был назначен главным тренером «Факела» спустя несколько дней после отставки Вадима Евсеева, которому дали отработать всего семь туров в новом чемпионате. Казалось, что у наставника, сохранившего воронежцам место в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам прошлого сезона, будет более серьезный кредит доверия и ему еще предоставят шансы выправить турнирное положение. Все-таки на данный момент расстояние от 15-го места, на котором располагается «Факел», например, до 11-го составляет всего три очка. Однако в Воронеже решили расстаться с Евсеевым уже сейчас и назначили вместо него Ташуева, который сам недавно побывал в аналогичной ситуации.

Отставка Ташуева из «Ахмата» вообще стала первой в нынешнем сезоне в РПЛ и случилась после четвертого тура. К тому времени грозненцы потерпели три поражения, но занимали 11-е место, и их отставание от впереди идущих отнюдь не выглядело критическим. Причем у Ташуева вроде бы были достаточно прочные позиции в клубе, который в предыдущем чемпионате России он поднял на пятое место, повторив лучший результат грозненцев в Премьер-лиге. Более того, по ряду показателей они установили клубные рекорды. С Ташуевым даже продлили контракт аж до 2026 года, который в итоге быстро расторгли. Его преемником стал Мирослав Ромащенко, с которым «Ахмат» взял семь очков в трех турах, не пропустив ни одного мяча, и еще одержал первую победу в кубковой встрече.

Ташуев — очень опытный специалист. С начала 1990-х он сменил два десятка клубов.

Другое дело, что в основном карьера тренера проходила на футбольной периферии, в Премьер-лиге он работал мало и профессионального пика достиг только в текущем календарном году с тем же «Ахматом».

На руководство «Факела», судя по всему, произвел впечатление не только общий, но и прежде всего недавний опыт работы Ташуева в Грозном. Действительно, «Ахмат» при нем играл в смелый, агрессивный, силовой футбол, который хотят видеть и воронежцы. Как сообщил генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе Championat.com, в последнее время команда потеряла интенсивность и агрессию. «Мы надеемся, что Ташуев поможет нам вернуть то, чем славился "Факел"»,— отметил руководитель клуба.

Перед Сергеем Ташуевым поставлена задача оставить «Факел» в Премьер-лиге.

Вот только выполнить ее будет не так-то просто, учитывая очень скромный подбор исполнителей в команде. По данным Transfermarkt, «Факел» уверенно занимает последнее место в РПЛ по стоимости состава, который оценивается лишь в €9,93 млн. Даже у дебютанта высшего дивизиона «Балтики» эта цифра почти на €4,5 млн больше. В прошлом сезоне «Факел» тоже имел самый дешевый состав, но все же он был подороже нынешнего и тянул на €13,8 млн. К тому же в том чемпионате практически сразу определились два явных аутсайдера и претендента на вылет в лице «Торпедо» и «Химок». Сейчас таких команд пока не видно, и «Факел», по всей видимости, ждет тяжелая борьба за выживание.

Александр Ильин