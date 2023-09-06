Командира «Стрижей» ждут с арестом в России

Как стало известно “Ъ”, военными следственными органами СКР на основании материалов департамента военной контрразведки ФСБ и Минобороны заочно обвинен в совершении тяжких преступлений и объявлен в международный розыск командир 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ Сергей Бурденюк. По версии следствия, полковник Бурденюк, действуя совместно с неустановленными лицами из руководства Минобороны, неоднократно организовывал незаконные вторжения беспилотников в воздушное пространство России с последующими атаками на военные аэродромы, в результате которых пострадали как бомбардировщики, так и военнослужащие.

По данным источников “Ъ”, уголовное дело в отношении полковника Бурденюка возбудило военное следственное управление СКР по Западному военному округу (ВСУ СКР по ЗВО). В соответствии с его материалами украинскому военнослужащему инкриминируется целый ряд преступлений, в том числе убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, а также покушение на это преступление («а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК).

Следствие установило, что в феврале—марте 2022 года полковником и иными неустановленными лицами, «поддерживающими идеологию нацизма, с целью совершения преступлений против мира и безопасности человечества, убийства военнослужащих Минобороны России и воспрепятствования их законной деятельности по обеспечению общественной безопасности на территории ДНР и ЛНР», был сформирован 383-й отдельный полк дистанционно управляемых летательных аппаратов, вошедший в состав ВСУ.

7 октября 2022 года, говорится в материалах, которые имеются в распоряжении “Ъ”, ударный БПЛА UJ-22 Airborne, выпущенный ООО «НПП "Укрджет"» и находящийся под управлением неустановленных военнослужащих 383-го полка, незаконно пересек границу Украины, вторгся в воздушное пространство Российской Федерации и был дистанционно направлен на территорию штатной стоянки 3-й авиационной эскадрильи дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 на аэродроме Шайковка в Калужской области. Когда дрон находился на высоте около 10 м над аэродромом, неустановленными военнослужащими полка был произведен подрыв его боевой части — взрывного устройства осколочно-фугасного действия с готовыми поражающими элементами цилиндрической и кубической формы. Несмотря на то что БПЛА был оснащен мощной бомбой, в результате взрыва и разлета осколков никаких последствий на земле не наступило «по независящим от членов организованной преступной группы обстоятельствам».

Второй из известных эпизодов в уголовном деле полковника Бурденюка относится к 5 декабря прошлого года. На этот раз, установило ВСУ СКР по ЗВО, опираясь на данные Минобороны и ФСБ, украинские военнослужащие для охоты на Ту-22М3 использовали беспилотный реактивный самолет Ту-141 «Стриж». Разведывательный летательный аппарат еще советского производства был переделан в боевую ракету, с помощью которой ранним утром был нанесен удар по аэродрому Рязань (Дягилево), где находились бомбардировщики. В материалах расследования говорится, что атака «Стрижа» привела к гибели троих военнослужащих, а еще семеро получили ранения. Кроме того, «в результате взрыва БПЛА были повреждены три размещенных на аэродроме самолета Ту-22М3, одна авиационная управляемая ракета Х-32, два автомобиля марки "ЗИЛ" и "КИА Соренто", а также два здания инженерно-авиационных служб эскадрилий».

Напомним, что тогда Минобороны РФ сообщало о предотвращении атак беспилотников не только на Дягилево, но и аэродром Энгельс в Саратовской области. В военном ведомстве отмечали, что целью налета являлась стратегическая авиация России. Налет был отражен, хотя в результате инцидента погибли трое военных, четверо были ранены, а незначительные повреждения получили два самолета. Губернаторы Рязанской и Саратовской областей тогда же сообщили, что жертв и пострадавших среди гражданского населения удалось избежать, гражданская инфраструктура также не пострадала.

Между тем военным следователем вынесено постановление о заочном привлечении полковника ВСУ в качестве обвиняемого, а поскольку фигурант находится на территории Украины, ВСУ СКР по ЗВО инициировало его объявление в межгосударственный и международный розыски.

Соответствующее разыскное дело оформила полиция Москвы. Последним этапом стал заочный арест фигуранта судом, против которого, по данным “Ъ”, активно возражал адвокат полковника по назначению, заявлявший, что соответствующее ходатайство надо отклонить «ввиду его необоснованности». По решению суда украинский командир полка должен быть заключен под стражу на два месяца в случае его задержания на территории РФ или экстрадиции в Россию.

Николай Сергеев