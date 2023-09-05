Вадим Евсеев передал «Факел»

В Российской премьер-лиге произошла третья отставка главного тренера. После седьмого тура чемпионата свою работу с воронежским «Факелом» завершил Вадим Евсеев. Он помог команде сохранить прописку в элите по итогам прошлого сезона, но в нынешнем у нее вновь возникли проблемы. Сейчас «Факел» занимает в РПЛ предпоследнее, 15-е место и, судя по всему, опять будет бороться за выживание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Евсеев во время матча «Локомотив» (Москва) — «Факел» (май 2023 года)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Вадим Евсеев во время матча «Локомотив» (Москва) — «Факел» (май 2023 года)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

После того как главных тренеров поменяли «Ахмат» и «Оренбург», аналогичную кадровую перестановку произвел «Факел». Руководство воронежского клуба объявило об отставке Вадима Евсеева, чьи позиции вроде бы казались достаточно прочными, и даже стартовые неудачи не должны были их поколебать.

Однако 47-летний специалист продержался всего семь туров, в которых его команда набрала четыре очка, опустившись на 15-е место.

При этом в зоне вылета воронежцы находятся сейчас не только в чемпионате, но и в Кубке России, занимая последнюю, четвертую строчку в группе А.

Действительно, у «Факела» в нынешнем сезоне сразу что-то пошло не так. Он потерпел четыре поражения подряд в РПЛ, хотя в Кубке после неудачного старта сумел одолеть на выезде ЦСКА. А потом пришла и первая победа в чемпионате — над «Пари Нижним Новгородом».

В следующем туре воронежцы еще сыграли вничью — 0:0 — с лидером премьер-лиги «Краснодаром». Но вскоре они уступили в кубковой встрече «Оренбургу», а в седьмом туре первенства крупно пролетели «Крыльям Советов». 0:3 в Самаре, видимо, и привели к пониманию, что требуются уже экстренные меры для выхода из кризиса.

Правда, в клубе не назвали причину отставки Евсеева. В официальном пресс-релизе сказано лишь, что «Факел» очень благодарен тренеру, особенно за то, что он помог команде остаться в премьер-лиге. Евсеев и впрямь спас воронежцев от вылета в прошлом сезоне, возглавив их за месяц до окончания чемпионата. Стыковых матчей с представителем первого дивизиона, которым стал красноярский «Енисей», избежать не удалось, но в них «Факел» не дал повода усомниться в своем превосходстве.

Впрочем, изначально было понятно, что воронежский клуб вновь ждет трудный сезон. Все-таки по своим финансовым возможностям он не дотягивает даже до уровня середняка РПЛ, а состав у него и вовсе самый скромный среди участников нынешнего чемпионата. Так, по данным Transfermarkt, общая стоимость футболистов «Факела» оценивается в €9,93 млн, и это 16-й показатель в премьер-лиге. Для сравнения: занимающая в соответствующем рейтинге 15-е место «Балтика» имеет состав на €14,35 млн. Поэтому нет ничего удивительного, что сине-белые опять столкнулись с необходимостью бороться за выживание.

Кстати, в прошлом чемпионате «Факел» уволил главного тренера Олега Василенко после восьми туров.

Затем эти обязанности исполнял его помощник Дмитрий Пятибратов, а Евсеев был третьим наставником за сезон. И вот опять в команде начинается та же чехарда. Причем появилась информация, что в Воронеж может вернуться тот же Василенко, который сейчас успешно работает с «Аланией» в первой лиге. Владикавказцы лидируют под его руководством, набрав 19 очков в восьми матчах, и претендуют на прямую путевку в РПЛ.

Кроме того, в числе вероятных кандидатов на пост главного тренера «Факела» называются Игорь Черевченко, известный по работе с «Локомотивом», тульским «Арсеналом» и «Химками», а также Вадим Гаранин, у которого не получилось в прошлом сезоне закрепиться в «Сочи».

Александр Ильин