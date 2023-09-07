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Коммерсантъ FM
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С трех до одного

В России стартует единый день голосования

В пятницу в большинстве субъектов РФ стартует трехдневное голосование на выборах всех уровней (кроме региональных и муниципальных, в четырех округах проходят довыборы в Госдуму). Накануне в Москве открылся информационный центр Центризбиркома (ЦИК), который в этом году впервые за много лет сменил локацию, переехав из-за ремонта в здании комиссии на площадку агентства «Россия сегодня». Председатель ЦИКа Элла Памфилова напомнила, что выборы-2023, как и прошлогодние, проходят в условиях специальной военной операции, что уже привело к переносу голосования в двух подвергающихся обстрелам районах Белгородской области. Из-за опасений, связанных с атаками на цифровые элементы избирательной системы, на этот раз голосовать онлайн не смогут россияне, находящиеся за рубежом. Зато госпожа Памфилова отмечает снижающееся количество жалоб на организацию выборов и низкий процент отказов в регистрации кандидатов.

По мнению Эллы Памфиловой, позитивных особенностей у нынешней избирательной кампании куда больше, чем негативных

По мнению Эллы Памфиловой, позитивных особенностей у нынешней избирательной кампании куда больше, чем негативных

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По мнению Эллы Памфиловой, позитивных особенностей у нынешней избирательной кампании куда больше, чем негативных

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Выборы разного уровня, включая довыборы в Госдуму по четырем округам, проходят в 85 российских регионах. В 21 регионе, включая Москву и Подмосковье, состоятся прямые выборы глав, а в 20 субъектах (в том числе на новых территориях) изберут депутатов региональных парламентов. В большинстве случаев голосование будет длиться три дня — с 8 по 10 сентября. Два дня (9 и 10 сентября) выборы продлятся в Свердловской области и Хабаровском крае, один день (10 сентября) — в Башкирии, Бурятии и Тюменской области.

Информационный центр ЦИКа на этот раз открылся в пресс-центре МИА «Россия сегодня». Изменения в локации связаны с ремонтом в здании ЦИКа в Большом Черкасском переулке в центре Москвы: его обновляют к президентской кампании-2024. Традиционно информцентр ЦИКа представляет собой пространство для работы журналистов, оборудованное цифровыми панелями и экранами, на которых в режиме онлайн транслируется информация о явке избирателей и результатах голосования в каждом регионе. Кроме того, периодически там проходят брифинги членов ЦИКа о ходе выборов. На площадке МИА «Россия сегодня» все эти функции сохранились: в холле между залами для брифингов расположилась большая цифровая панель, на которой будет отображаться ход голосования на всех региональных кампаниях и на довыборах в Госдуму по четырем одномандатным округам.

Работа информцентра по традиции открылась брифингом председателя ЦИКа Эллы Памфиловой, доложившей о готовности избирательной системы к старту голосования.

Свое выступление она начала с минуты молчания и видеоролика в память о девяти избиркомовцах из разных регионов, погибших в ходе спецоперации.

Именно проведение выборов в условиях СВО госпожа Памфилова назвала главной особенностью текущей кампании, как и прошлогодней: «Мы все понимаем, что это накладывает на нас еще большую ответственность, понимание о той грани, за которую нельзя переходить, обостренное чувство справедливости и ответственность перед теми, кто сейчас на фронте». Спецоперация уже привела к корректировке некоторых планов: из-за режима повышенной готовности, введенного в связи с регулярными обстрелами с территории Украины, избирком Белгородской области отложил голосование на выборах совета депутатов Шебекинского городского округа и земского собрания Журавлевского сельского поселения, сообщила глава ЦИКа.

Дмитрий Дризе об особенностях предстоящего голосования

Дмитрий Дризе об особенностях предстоящего голосования

Другая особенность нынешних выборов — невозможность проголосовать онлайн из-за рубежа. Как объяснила Элла Памфилова, большинство серверов, с которых ведутся атаки на цифровые элементы российской избирательной системы, находятся за пределами РФ, и блокирование зарубежного трафика — единственный действенный способ защиты от подобных атак. Что же касается электронного голосования внутри страны, то заявления на участие в нем в 24 регионах страны подали свыше 1,2 млн человек, сообщила председатель ЦИКа. Но реальных участников онлайн-голосования будет больше, поскольку в Москве, которая проводит его на собственной платформе, подавать заранее заявку не нужно.

Также в ходе выборов-2023 проводится эксперимент по двум новым проектам: «Мобильная УИК», в рамках которой члены избиркомов ходят по домам избирателей и информируют их о предстоящих выборах, и «Стоп-дубль» — для предотвращения неоднократного голосования. В рамках «Мобильной УИК» 37 тыс. членов комиссий в 78 регионах обошли 6,5 млн домов и квартир, а проект «Стоп-дубль» тестируется в 31 регионе, уточнила госпожа Памфилова.

Глава ЦИКа также особо отметила низкий процент отказов в регистрации кандидатам на выборах всех уровней.

Так, на довыборах в Госдуму по четырем округам не было вообще ни одного отказа в регистрации — были только кандидаты, которые сами не представили в избирком нужный пакет документов. На выборах губернаторов отказ в регистрации получили всего два кандидата (в Московской и Самарской областях), еще четверо выбыли из гонки уже после регистрации, а 29 выдвинутых кандидатов утратили этот статус, в частности из-за неполного пакета документов. На выборах в законодательные собрания, по данным главы ЦИКа, отказ в регистрации получили 113 кандидатов по партспискам и 35 выдвиженцев по одномандатным округам. В целом же, по информации госпожи Памфиловой, доля отказов в регистрации по всем кампаниям не превышает 1,5%, а общий процент зарегистрированных кандидатов от числа первоначально выдвинувшихся составил 95%: в абсолютных цифрах это 81 062 кандидата, из них 70 668 от 20 партий и 10 394 самовыдвиженца.

Какими лозунгами кандидаты привлекают избирателей на выборах-2023

Отчиталась председатель ЦИКа и о поступивших в комиссию обращениях о возможных нарушениях до начала голосования, число которых по сравнению с 2022 годом сократилось с 481 до 307. Отдельно она остановилась на жалобах, касающихся принуждения к онлайн-голосованию: всего их в ЦИК поступило 13, но большинство оказались «фейковыми». Единственным реальным случаем, по словам Эллы Памфиловой, стал инцидент в Дзержинске (Нижегородская область), где руководитель одного из департаментов управления делами горадминистрации рассылал электронные письма, обязывающие сотрудников регистрироваться на дистанционное голосование. В ряде случаев Центризбирком обнаружил тенденцию к «умышленной дискредитации» электронного голосования, добавила госпожа Памфилова.

Елена Рожкова

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