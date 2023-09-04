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Коммерсантъ FM
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Индивидуумный подход к издательству

«Эксмо» приобрело контроль в Individuum

Совладелец сети «Читай-город—Буквоед» Денис Котов продал «Эксмо» 51% в капитале издательства Individuum, специализирующегося на литературе нон-фикшен. В августе «Эксмо» уже купило у него же контроль в Popcorn Books. Участники рынка полагают, что в перспективе «Эксмо» полностью консолидирует оба актива.

Совладелец сети «Читай-город—Буквоед» Денис Котов

Совладелец сети «Читай-город—Буквоед» Денис Котов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Совладелец сети «Читай-город—Буквоед» Денис Котов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил в базе «СПАРК-Интерфакс», что с августа владельцем 51% в ООО «Индивидуум Принт» стало издательство «Эксмо». Еще 49% остается у совладельца сети «Читай-город—Буквоед» Дениса Котова. Сумму сделки в «Эксмо» не раскрывают. Представитель издательства добавил, что кадровых и структурных изменений в Individuum не планируется. В августе «Эксмо» также получило 51% в ООО «Попкорн Букс», писал РБК. В Individuum не ответили на запрос “Ъ”. Денис Котов не ответил на звонки.

Individuum основано в 2015 году Алексеем Докучаевым (признан Минюстом РФ иноагентом) и Михаилом Врубелем и специализируется на литературе нон-фикшен. В 2018 году долю в издательстве выкупила Bookmate (признана Минюстом РФ иноагентом), которой принадлежал одноименный сервис для чтения и прослушивания книг по подписке.

После сделки Bookmate и Individuum основали бренд Popcorn Books, под которым начали развивать направление молодежной литературы. В 2022 году компания, а также сооснователь Individuum Алексей Докучаев и гендиректор Bookmate в РФ Андрей Баев (признан Минюстом РФ иноагентом) продали свои доли господину Котову (см. “Ъ” от 16 августа 2022 года). В ООО «Индивидуум Принт» до продажи 51% принадлежали Bookmate Limited, еще 49% владел Алексей Докучаев.

Борис Кузнецов, директор «Росмэн», в интервью “Ъ” 30 августа:

«Разговоров о кризисе книжного бизнеса много, но мы видим ситуацию иначе».

«Эксмо» — часть издательской группы «Эксмо-АСТ», основным бенефициаром которой выступает Олег Новиков. По словам источников “Ъ”, он продолжает фактически контролировать группу «Эксмо-АСТ», несмотря на формальный выход из ее капитала (см. “Ъ” от 27 июня 2022 года). Согласно данным Минцифры, «Эксмо» восьмой год подряд занимает в РФ второе место по тиражам, уступая лишь «Просвещению». Так, в прошлом году издательство выпустило 47 тыс. наименований, что на 17,9% больше показателя 2021 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Индивидуум Принт» в прошлом году составила 542 млн руб., а чистая прибыль — 142 млн руб. (в 2021 году — 189 млн руб. и 35 млн руб., соответственно). Учитывая резкий рост выручки в 2022 году, бизнес стоит не менее 600–700 млн руб., считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, то есть сумма сделки могла составить не менее 350–400 млн руб.

В первом полугодии 2023 года интересы россиян сместились в сторону нон-фикшен, следует из данных Всероссийского книжного рейтинга. Так, доля сегмента в рейтинге топ-50 бестселлеров выросла до 52% против 34% в 2022 году. Еще 38% рейтинга, согласно данным, занимает художественная литература, 10% — детская.

«Эксмо» полностью консолидирует Popcorn Books и Individuum, полагает издатель Федор Еремеев (проект «Фабрика комиксов»): «Мы видим лишь кусочек сделки, нет смысла не забирать все». Он считает, что портфель издательства вряд ли сильно изменится, а взаимодействие будет строиться по той же модели, что с Corpus (импринт АСТ, специализируется на иностранной литературе) — Individuum сохранит автономию за счет сильной команды.

Экспорт книг из РФ растет

У Individuum хороший портфель, «умело» подобранный Феликсом Сандаловым (главный редактор), отмечает экс-глава Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов: «Это книги, которые не только действительно интересуют читателей, но и вызывают широкий отклик у медиа, которые работают на продвижение». Именно поэтому, считает господин Харитонов, глава издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков так и заинтересовался активом.

Юлия Юрасова; Константин Куркин, Санкт-Петербург

  • Газета «Коммерсантъ» №163 от 05.09.2023, стр. 10

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