«Аэрофлот» добился от Airbus возврата $199 млн за четыре самолета А350

Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский сообщил, что авиакомпания добилась от европейского автоконцерна Airbus возврата предоплаты в размере $199 млн за четыре заказанных в 2007 году самолета А350. По его словам, аванс был возвращен еще в декабре 2022 года.

«Мы в прошлом году такую работу вели — достаточно напряженную и интересную — с Airbus. В итоге нам удалось согласовать все условия, и в декабре 2022 года мы получили возврат от Airbus в размере $199 млн по четырем А350. Как ни странно, несмотря на санкционные ограничения, мы смогли договориться»,— сказал господин Александровский на Петербургском международном экономическом форуме (цитата по «Интерфаксу»).

Журналисты спросили, какая сумма переданных западным компаниям авансов «зависла» в связи с введением санкций. Конкретных данных Сергей Александровский не назвал, однако сказал, что сумма предоплаты, отчисления технических резервов и других платежей «значительная». «Мы этим тоже занимаемся, но там не так все позитивно — не знаю, чем закончатся наши переговоры»,— заявил он.

Заключенная с Airbus в 2007 году сделка предполагала поставку 22 самолетов A350-900. Сейчас в парке «Аэрофлота» семь таких самолетов. По данным на декабрь 2022 года, всего в группе «Аэрофлот» числится 357 воздушных судов, включая 13 иностранного производства, которые «заблокированы за территорией России».

Лусине Баласян