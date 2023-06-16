Глава Минфина призвал банки активнее покупать ОФЗ

Министр финансов Антон Силуанов призвал российские государственные банки активнее участвовать в аукционах по размещению ОФЗ. Он отметил, что в последних аукционах несколько банков, в частности Сбербанк и ВТБ, не принимали участие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Банки государственные, покупайте наши облигации. Вот на последних аукционах ни Сбербанка, ни ВТБ не было. Сбербанк купил 10 млрд. Или говорят, давайте нам ставки больше. Куда больше? Для вас кредиты будут еще дороже. Вот чем негативно такое увеличение дефицита бюджета. Это не простой вариант, это один из самых сложных и негативно влияющих на экономику»,— сказал господин Силуанов в ходе делового завтрака «Сбера» на полях ПМЭФ (цитата по ТАСС).

При этом глава Сбербанка Герман Греф отметил, что увеличение заимствований на рынке хоть и является очевидным, но временным источником пополнения бюджета в «горячие моменты». «Это потенциально временный источник, так как увеличение заимствований не может быть бесконечно. Но в горячие моменты можно себе это позволить с нашим соотношением долга к ВВП, одним из лучших в мире. Но это очевидный резерв»,— добавил он.

Министр финансов напомнил, что в период с 2019-го до 2022-й года расходы федерального бюджета увеличились в 1,5 раза, с 18 трлн до 29 трлн руб. «Куда дальше, уже просто невозможно. Самый лучший ответ — залезть внутрь и оттуда найти расходы»,— отметил он.

На последних аукционах по размещению ОФЗ Минфин предложил менее комфортные для себя, но популярные у банков облигации с плавающим купоном. На состоявшихся 14 июня аукционах эмитент разместил облигации двух выпусков на сумму 106,6 млрд руб. Это четвертый результат с начала года, причем большие суммы Минфин привлекал в январе-феврале, на фоне профицита ликвидности в банковской системе и снижения опасений повышения ставки Банка России.

Подробнее — в материале «Ъ» «Минфин поплыл навстречу инвесторам».

Милена Костерева