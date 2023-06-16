Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Центробанк планирует начать операции с цифровым рублем в июле-августе

Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова сообщила, что Центробанк надеется начать реальные операции с цифровым рублем уже в июле-августе этого года. Об этом она сообщила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Я ожидаю, что мы сможем уже в июле, в августе начать реальные операции»,— сказала Ольга Скоробогатова, комментируя слова главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова о том, что закон о цифровом рубле примут уже в июне.

Введение цифрового рубля должно завершиться в 2023 году, а его использование начнется не раньше 2024 года. Закон о выпуске и обращении цифрового рубля дают Банку России полномочия по управлению инфраструктурой для работы новой формы национальной валюты. По прогнозам цифровой рубль войдет в потребительский оборот к 2030 году.

Цифровые рубли будут хранить данные обо всех предыдущих держателях. При этом, как заявила директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина в интервью «Аргументам и фактам», валюта не будет способствовать «тотальной слежке», поскольку данные по операциям и остатках в кошельках будут защищены банковской тайной.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...