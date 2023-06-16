Центробанк планирует начать операции с цифровым рублем в июле-августе

Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова сообщила, что Центробанк надеется начать реальные операции с цифровым рублем уже в июле-августе этого года. Об этом она сообщила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Я ожидаю, что мы сможем уже в июле, в августе начать реальные операции»,— сказала Ольга Скоробогатова, комментируя слова главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова о том, что закон о цифровом рубле примут уже в июне.

Введение цифрового рубля должно завершиться в 2023 году, а его использование начнется не раньше 2024 года. Закон о выпуске и обращении цифрового рубля дают Банку России полномочия по управлению инфраструктурой для работы новой формы национальной валюты. По прогнозам цифровой рубль войдет в потребительский оборот к 2030 году.

Цифровые рубли будут хранить данные обо всех предыдущих держателях. При этом, как заявила директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина в интервью «Аргументам и фактам», валюта не будет способствовать «тотальной слежке», поскольку данные по операциям и остатках в кошельках будут защищены банковской тайной.

Анастасия Ларина