Первый зампред ЦБ допустила полное прекращение расчетов по Visa и Masterсard в РФ в течение трех лет

В течение ближайших трех лет внутри России расчеты перейдут исключительно на отечественные платежные системы. Об этом заявила первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова и добавила, что доля расчетов с помощью Visa и Mastercard снижается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Скоробогатова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Ольга Скоробогатова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Доля Visa и Masterсard падает. Я думаю, на горизонте трех лет мы действительно будем внутри страны рассчитываться только своими платежными решениями»,— сказала госпожа Скоробогатова на Петербургском международном экономическом форуме (цитата по ТАСС). По ее словам, в течение пяти лет международная платежная инфраструктура перейдет со SWIFT на региональные платформы.

Весной 2022 года, после начала военной операции России на Украине, из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard. Сейчас платежи в России обеспечивает НСПК, которая управляет платежной системой «Мир».

Лусине Баласян