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Коммерсантъ FM
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Первый зампред ЦБ допустила полное прекращение расчетов по Visa и Masterсard в РФ в течение трех лет

В течение ближайших трех лет внутри России расчеты перейдут исключительно на отечественные платежные системы. Об этом заявила первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова и добавила, что доля расчетов с помощью Visa и Mastercard снижается.

Ольга Скоробогатова

Ольга Скоробогатова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ольга Скоробогатова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Доля Visa и Masterсard падает. Я думаю, на горизонте трех лет мы действительно будем внутри страны рассчитываться только своими платежными решениями»,— сказала госпожа Скоробогатова на Петербургском международном экономическом форуме (цитата по ТАСС). По ее словам, в течение пяти лет международная платежная инфраструктура перейдет со SWIFT на региональные платформы.

Весной 2022 года, после начала военной операции России на Украине, из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard. Сейчас платежи в России обеспечивает НСПК, которая управляет платежной системой «Мир».

Лусине Баласян

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